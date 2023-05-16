Özel Sektör’ün İlk Büyük Kentsel Dönüşümü Uluocak Mimarlık’tan

ULUOCAK MİMARLIK TOPRAK SAHİPLERİ İLE İBB ZEYTİNBURNU SOSYAL TESİSLERİNDE KAHVALTILI TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİ

Yüksek Mimar Süleyman Uluocak yaptığı sunumda şunları söyledi ”1969’dan beri projemizi yapmayı düşündüğümüz Nuripaşa mahallesinde ikamet ediyoruz.

Çevremizde bireysel olarak çok sayıda apartman yaptık yapıyoruz.

Bir çok aile dostumuz ve arkadaşımız daha düzenli ve ada bazlı kentsel dönüşüm yapsak daha iyi olmaz mı diye sordular bizde neden olmasın diyerek kendi yerlerimizin de olduğu 65 sokak -55/1 sokak ve 55/3 sokaklarında 15 binadan oluşan 3.157 m2 tapu alanında Nuripaşa Konutlarını inşa etmek üzere kolları sıvadık.

Dostlarımızın ve komşularımızın destek ve gayretleri ile çok da yol aldık. Avam projemiz Zeytinburnu Belediyesi tarafından onaylandı.

Yaklaşık olarak 200 den fazla konutun bulunduğu bölgede yapacağımız projemiz için 2023 sonunda yapılacak alt işlemlerin çoğunu bitirmiş olmayı planlıyoruz diyen Mimar Süleyman toprak sahipleri tarafından sorulan her soruya samimi ve içten cevaplar vererek herkesi aydınlattı.

Kahvaltıdan sonra sunum yapıldı.Sunumdan sonra hak sahiplerinin sorduğu sorulara cevaplar verildi.

Günün finali ise hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: Times Haber Ajansı (İTHA)