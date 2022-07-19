Özdilek Holding Türkiyenin En Büyük Şirketleri Arasında!

Bu sene 15’incisi gerçekleştirilen ve 2021 yılı tabloları baz alınarak hazırlanan Fortune 500

Türkiye Listesi’ne göre Türkiye’nin en büyük firmaları belli oldu. Criff Türkiye ile birlikte

hazırlanan hem iş dünyası hem de akademik dünyada referans olarak kabul edilen Fortune

500 Listesi’nde Özdilek Holding, Türkiye’nin 500 firması arasında her sene olduğu gibi bu

sene de yer aldı.

Fortune Türkiye’nin hazırladığı saygın listenin sektörlere göre sıralamasında; Özdilek

Holding’in iki büyük şirketi, Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi AŞ ile Özdilek Ev

Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yer almayı başardı.

Türkiye’nin en başarılı 500 firması arasında faaliyetlerini sürdürmenin gururunu yaşayan

Özdilek, 2022 yılı için belirlediği “Farkımız Kurum Kültürümüz” mottosuyla başarılı bir

geleceğin kapılarını aralayacak olan en önemli anahtarlardan birinin kurum kültürü olduğuna

inanıyor. Bu doğrultuda ise yenilikçi bakış açısı, müşteri ve kalite odaklı şirket kültürüyle hem

kurum içinde hem de kurum dışında değer yaratmaya ve bu değerleri yaşatmaya devam