Özdilek Holding Türkiyenin En Büyük Şirketleri Arasında!

Hüseyin Çetiner
19 Temmuz 2022 Salı 13:37
Bu sene 15’incisi gerçekleştirilen ve 2021 yılı tabloları baz alınarak hazırlanan Fortune 500
Türkiye Listesi’ne göre Türkiye’nin en büyük firmaları belli oldu. Criff Türkiye ile birlikte
hazırlanan hem iş dünyası hem de akademik dünyada referans olarak kabul edilen Fortune
500 Listesi’nde Özdilek Holding, Türkiye’nin 500 firması arasında her sene olduğu gibi bu
sene de yer aldı.
Fortune Türkiye’nin hazırladığı saygın listenin sektörlere göre sıralamasında; Özdilek
Holding’in iki büyük şirketi, Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi AŞ ile Özdilek Ev
Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yer almayı başardı.
Türkiye’nin en başarılı 500 firması arasında faaliyetlerini sürdürmenin gururunu yaşayan
Özdilek, 2022 yılı için belirlediği “Farkımız Kurum Kültürümüz” mottosuyla başarılı bir
geleceğin kapılarını aralayacak olan en önemli anahtarlardan birinin kurum kültürü olduğuna
inanıyor. Bu doğrultuda ise yenilikçi bakış açısı, müşteri ve kalite odaklı şirket kültürüyle hem
kurum içinde hem de kurum dışında değer yaratmaya ve bu değerleri yaşatmaya devam
ediyor.
Son Güncelleme: 19.07.2022 13:49