Online Tapu İşlemleri ile İlgili Merak Edilen Her Şey

Tapu devir işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden randevu alınması ve randevuya giderken birtakım evrakların götürülmesi gerekir. Bunun yanı sıra tapu öncesi, tapu günü ve tapu günü sonrası yapılması gereken birtakım işlemler de bulunur. Tüm bu işler tamamlandıktan sonra tapu devri de tamamlanmış olur. Eğer siz de alıcı ya da satıcı tarafında iseniz ve tapu devir işlemlerini başlatmak istiyorsanız, online olarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Online tapu işlemleri ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi sizler için derledik.

Online Tapu İşlemleri Nasıl Yapılır?

Tapu işlemlerini erkenden ve zaman kaybetmeden halledebilmek için öncelikle randevu almak ve Tapu Müdürlüğü’ne randevu ile gitmek büyük önem taşıyor. İnternetten tapu işlemleri yapmak sandığınızdan da daha kolay. Online tapu işlemleri için ilk olarak randevunuzu oluşturmanız gerekiyor. Peki online tapu randevusu nasıl alınır?

Online Tapu Randevusu Alma

Online tapu randevusu almak için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Randevu Sistemi’nden randevu oluşturabilirsiniz.

Online randevu için başvurabileceğiniz bir diğer yöntem de bir Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmeti olan Web Tapu web sitesi üzerinden randevu oluşturmak.

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Online Tapu Randevusu Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Randevu Sistemi ya da Web Tapu web sitesinden online tapu randevusu almak için TC kimlik numarası ile randevu oluşturulabiliyor.

Online tapu randevularının uygun tarih ve saat aralığında ve müdürlüğün kontenjanına bağlı olarak verildiğini unutmayın.

Tapu randevusu almak istediğiniz gün için randevular dolmuşsa o tarihe randevu alamazsınız. Bu yüzden şansınızı diğer günlerde deneyebilirsiniz.

Tapu randevunuzu, taşınmazın kayıtlı olduğu tapu müdürlüğünden alabileceğiniz gibi farklı bir müdürlükten de alabilirsiniz.

Eğer 1 yıl içerisinde aynı kimlik numarasıyla aldığınız randevuya 5 kere gitmediyseniz, aynı yıl içinde yeni bir randevu alamazsınız.

Aynı günde yalnızca 1 kez tapu randevusu oluşturabilirsiniz.

Online randevu sisteminden yeni bir randevu oluşturabileceğiniz gibi daha önce oluşturduğunuz randevuyu sorgulayabilir, güncelleyebilir ve iptal edebilirsiniz.

Oluşturulacak randevu, malik ya da yetkili temsilci tarafından alınarak yalnızca bu kişilere ait kimlik numarası için kullanılabilir.

Gerçek veya tüzel kişiler aynı gün için tek bir randevu alabilir.

Eğer aynı kimlik numarası için alınan randevu 3 kez iptal edilirse, 3 ay içinde yeni bir randevu oluşturulamaz.

Eğer ilk defa tapu randevusu alacaksanız “Randevu Al” butonuna tıklayın. Daha sonra sırasıyla karşınıza çıkan “Kimlik Doğrulama” > “İletişim Bilgileri” > “Müdürlük Seçimi” > “İşlem Seçimi” > “Randevu Tarihi” ve “Randevu Onayı” işlemlerini tamamlayarak randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Bir taşınmaz alacak ya da mevcut taşınmazınızı başka bir kişi üzerine devredecekseniz tapu devri işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Web Tapu ve Genel Müdürlüğü Tapu Randevu Sistemi gibi online hizmetler, tapuya gittiğinizde sıra beklememeniz ve işlerinizi erkenden halledebilmeniz için sizlere randevu alma olanağı sunuyor. Web Tapu ile tapu randevusu oluşturabilmenin yanı sıra ayrıca taşınmazlarınızı online olarak takip edebilir ve yönetebilirsiniz. Web Tapu ayrıca taşınmazı olmayan kişilere, bunu ispat edebilmeleri için belge de sağlıyor. Web Tapu giriş şifresi nasıl alırım diye merak ediyorsanız e-devlet şifrenizi kullanmanız yeterli oluyor. Tüm tapu devri işlemleriniz için randevu ve takiplerinizi Web Tapu ile online şekilde yapabilirsiniz.