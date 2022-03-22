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Online Ortamda Online Terapi Almanın Faydası Olur Mu?

Son yıllarda meydana gelen değişimlerin de etkisi ile online terapi yaygınlaşmıştır. Yüz yüze terapinin yararlarından hiç yorulmadan faydalanmak mümkün hale gelmiştir. Çoğu kişinin aklında ise yüz yüze yapılmadığı için yeterince faydalı olup olmadığı sorusu bulunmaktadır. Aslında yıllardır tercih edilmekte olan online terapiler günümüzde pandemi sebebi ile daha yaygın bir hal aldı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Mart 2022 Salı 18:32
Online Ortamda Online Terapi Almanın Faydası Olur Mu?
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Hemen hemen tüm ihtiyaçların online ortamda karşılanması gerektiği günümüzde psikolojik destek de kendisine yer bulmayı başardı. Tüm dünyada insanlar son yıllarda meydana gelen pandemi sebebi ile iş, aile ve sosyal hayatlarında problemler ile karşı karşıya kaldılar. Hepimiz günlük hayatta belirli dönemlerde çeşitli sorunlar ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Bulunduğumuz yer de psikolog bulunmayışı ya da istediğimiz terapiste yakın bulunmamak sebebi ile yardım alamayabiliyoruz. Fakat online yapılan terapiler nerede olursanız olun gereken desteği alabilmenize yardımcı oluyor. Bu sayede evinizde yani sizin için en güvenli yerde rahatça destek alabiliyorsunuz. Sadece ev değil rahat ve güvende hissettiğiniz herhangi bir yeri tercih edebiliyorsunuz. Yapılan araştırmalar ise ortaya koyuyor ki online yapılan terapiler yüz yüze olanlar kadar fayda sağlıyor.

Online Psikolog ile Terapi Avantajları

Online ortamda alınan terapilerin kişiye psikolojik destek dışında sağladığı çeşitli yararlar bulunmaktadır. Hatta yüz yüze terapi almak isteyen kişiler bu nedenle online psikolog tercih etmektedirler. Bu sayede psikoterapiden alternatif bir şekilde yararlanma imkanı bulunur. Geleneksel terapi kadar etkili fakat daha az yorucu olduğu söylenebilir. Özellikle depresyon ve kaygı bozuklukları gibi rahatsızlıklar için oldukça faydalıdır. Fakat acil klinik müdahale gereken hastalar için yüz yüze terapi daha yararlı olabilmektedir.

  • Terapistiniz ile randevunuza gitmek için herhangi bir planlama yapmanıza gerek yoktur. Bunun için zaman ayırıp yol gitmeniz gerekmez. Bu neden kolayca ulaşılabilir bir alternatiftir.
  • Çalışma saatleriniz sebebi ile randevu almakta güçlük çekiyorsanız online yapılan terapiler size göre olabilir. Online terapiler geç saatlere dek randevu alma imkanı sunmaktadır.
  • Özellikle kırsal yerleşim yerlerinde yardım almak istediğiniz konuda yetkin bir isim bulmak zor olmaktadır. Uzman bir isme ulaşmak için kilometrelerce yol gitmenize gerek yoktur. Kolayca online ortamda dakikalar içerisinde görüşme başlatabilirsiniz.
  • Bazı hastaların fiziksel nedenler ile dışarı çıkması zor veya riskli olabilmektedir. Bu durumda ise evden terapi tercih edilerek yardım alınabilmektedir.

Online Terapi Fiyatları

80’lerden beri hızla gelişen teknoloji neticesinde sağlık alanında çeşitli yenilikler ortaya çıktı. Bunlardan birisi olan online terapiler pandeminin ardından sıkça karşımıza çıkmaya başladı. Hemen herkesin hayatının belli bir döneminde aşılması zor kimi durumlar meydana gelmektedir. Bunların çözümü için kimi zaman sevdiklerimiz desteği yeterli olurken kimi zamansa profesyonel bir destek almak yararlı olmaktadır. Özellikle gelişim çağındaki çocuk ve gençler için tercih edilen profesyonel yardımlar çok yararlı olmaktadır. Aile veya çocuk terapisi sayesinde çok daha sağlıklı bireyler olunmaktadır. https://www.onlinepsikoloji.com/ sitesinden yardım alarak zorlukların üstesinden gelerek hedeflere yaklaşmak çok daha kolaydır. Özellikle bir insanın kendine yapacağı en büyük iyiliklerden birisi olarak görülen terapi hayatı baştan aşağı değiştirme gücüne sahiptir.

Sınav döneminde stres ile karşı kaşıya kalan ergenlerin psikolojisi için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Aynı zamanda çocuklar için akran zorbalığı ve iletişimi konusunda özel çalışmalar yapan psikologlar bulunur. İlişki ve cinsel terapi online psikolojik destek alınabilecek alanlardan olup kolaylıkla dakikalar içerisinde yardım almaya başlayabilirsiniz. Online terapi fiyatları ise seansların sayısına ve izlenecek yöntemlere göre farklılık gösterebilmektedir.

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