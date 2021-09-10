Okulların Açılmasıyla Birlikte Evlerde Elektrik Tüketimi Azalacak  

Okullar açıldı. Uzun bir aradan sonra ilköğretim ve ortaöğretimdeki tüm kademelerin tamamında yüz yüze eğitime başlandı. Ayrıca üniversiteler de bu yıl yüz yüze eğitime başlayacak. Geçtiğimiz dönem, öğrenciler koronavirüs önlemleri kapsamında evde eğitimlerine devam ettiği için evlerdeki elektrik tüketimi artmıştı. 6 Eylül’den itibaren ise okulların açılması ve üniversitelerin de yüz yüze eğitime başlayacak olmasıyla birlikte evlerdeki elektrik tüketiminde düşüş yaşanması bekleniyor. Çünkü televizyon ve bilgisayardan derslerini takip eden öğrencilerin TV ve bilgisayar kullanımları geçtiğimiz yıla göre azalacak.

Günde 8 saat TV kullanımı faturaya 2 TL olarak yansıyor

Okulların açılmasıyla birlikte daha az televizyon ve aydınlatma kullanılacak olması faturalara da yansıyacak. Elektrik tedarikçileri karşılaştırma internet sitesi encazip.com, televizyon ve aydınlatma kullanım saatlerinin faturaya nasıl yansıdığına dair bir inceleme yaptı. Buna göre öğrencilerin derslerini de takip ettikleri ortalama bir smart TV günde 12 saat kullanıldığında günlük 3 TL tutarında faturaya yansıyor. Günde 8 saat kullanıldığında ise bu tutar ortalama 2 TL oluyor. Evde eğitim kapsamında özellikle kış aylarında, günlerin kısalması ve havanın erkenden kararmasıyla evlerinde ders çalışan çocuklar aydınlatma kullanımını artırmıştı. Okullar açıldığı için bu kullanım oranı da azalacak. Aydınlatma tutarlarına bakıldığında ise 14 W bir LED ampul günde 5 saat çalıştığında ayda 2 TL tutarında elektrik tüketiyor. Bir evde aynı özellikte 3 LED ampul günde 5 saat kullanıldığında yılda 72 TL tutarında faturalara yansıyor. Kullanılan ampul sayısı azaldıkça doğal olarak faturalara yansıyan elektrik tüketim oranı da azalacak.

Elektrik tasarrufu için pratik öneriler

encazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte evlerdeki elektrik tüketiminde azalmalar olabileceğini belirterek “Öğrenciler uzaktan eğitimde olduğu kadar televizyon ve bilgisayar karşısına geçmeyecekler. Bu da elektrik kullanımını sınırlandıracaktır. Kış aylarında özellikle kapalı havalarda evlerde olan öğrenciler aydınlatma amaçlı elektrik kullanımını da artırıyordu. Yüz yüze eğitimde öğrenciler okullarda olacağı için aydınlatmada kullanılan elektrik oranları da azalacaktır.” dedi.

Sonbahar ve kış aylarında günlerin kısalmasıyla birlikte elektrik tüketimi daha çok artıyor. encazip.com bu aylarda nasıl tasarruf yapılacağına dair tavsiyelerde bulundu. encazip.com’un evlerde elektrik tasarrufu sağlayacak pratik önerileri şöyle: