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Okulların Açılmasıyla Birlikte Evlerde Elektrik Tüketimi Azalacak  

Uzun bir aradan sonra ilköğretim ve ortaöğretimdeki tüm kademelerin tamamında yüz yüze eğitime başlandı. Elektrik tedarikçileri karşılaştırma internet sitesi encazip.com tarafından yapılan çalışmaya göre, eğitimin evlerden yeniden okullara taşınması evlerdeki elektrik tüketimini azaltabilir. encazip.com kurucusu Çağada Kırım, “Öğrenciler uzaktan eğitimde olduğu kadar televizyon ve bilgisayar karşısına geçmeyeceklerdir. Bu da elektrik kullanımını sınırlandıracak. Ayrıca öğrencilerin okulda olması da evdeki aydınlatma maliyetlerini düşürecektir.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Eylül 2021 Cuma 10:37
Okulların Açılmasıyla Birlikte Evlerde Elektrik Tüketimi Azalacak  
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Okullar açıldı. Uzun bir aradan sonra ilköğretim ve ortaöğretimdeki tüm kademelerin tamamında yüz yüze eğitime başlandı. Ayrıca üniversiteler de bu yıl yüz yüze eğitime başlayacak. Geçtiğimiz dönem, öğrenciler koronavirüs önlemleri kapsamında evde eğitimlerine devam ettiği için evlerdeki elektrik tüketimi artmıştı. 6 Eylül’den itibaren ise okulların açılması ve üniversitelerin de yüz yüze eğitime başlayacak olmasıyla birlikte evlerdeki elektrik tüketiminde düşüş yaşanması bekleniyor. Çünkü televizyon ve bilgisayardan derslerini takip eden öğrencilerin TV ve bilgisayar kullanımları geçtiğimiz yıla göre azalacak.

Günde 8 saat TV kullanımı faturaya 2 TL olarak yansıyor

Okulların açılmasıyla birlikte daha az televizyon ve aydınlatma kullanılacak olması faturalara da yansıyacak. Elektrik tedarikçileri karşılaştırma internet sitesi encazip.com, televizyon ve aydınlatma kullanım saatlerinin faturaya nasıl yansıdığına dair bir inceleme yaptı. Buna göre öğrencilerin derslerini de takip ettikleri ortalama bir smart TV günde 12 saat kullanıldığında günlük 3 TL tutarında faturaya yansıyor. Günde 8 saat kullanıldığında ise bu tutar ortalama 2 TL oluyor. Evde eğitim kapsamında özellikle kış aylarında, günlerin kısalması ve havanın erkenden kararmasıyla evlerinde ders çalışan çocuklar aydınlatma kullanımını artırmıştı. Okullar açıldığı için bu kullanım oranı da azalacak. Aydınlatma tutarlarına bakıldığında ise 14 W bir LED ampul günde 5 saat çalıştığında ayda 2 TL tutarında elektrik tüketiyor. Bir evde aynı özellikte 3 LED ampul günde 5 saat kullanıldığında yılda 72 TL tutarında faturalara yansıyor. Kullanılan ampul sayısı azaldıkça doğal olarak faturalara yansıyan elektrik tüketim oranı da azalacak.

Elektrik tasarrufu için pratik öneriler

encazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte evlerdeki elektrik tüketiminde azalmalar olabileceğini belirterek “Öğrenciler uzaktan eğitimde olduğu kadar televizyon ve bilgisayar karşısına geçmeyecekler. Bu da elektrik kullanımını sınırlandıracaktır. Kış aylarında özellikle kapalı havalarda evlerde olan öğrenciler aydınlatma amaçlı elektrik kullanımını da artırıyordu. Yüz yüze eğitimde öğrenciler okullarda olacağı için aydınlatmada kullanılan elektrik oranları da azalacaktır.” dedi.

Sonbahar ve kış aylarında günlerin kısalmasıyla birlikte elektrik tüketimi daha çok artıyor. encazip.com bu aylarda nasıl tasarruf yapılacağına dair tavsiyelerde bulundu. encazip.com’un evlerde elektrik tasarrufu sağlayacak pratik önerileri şöyle:

  • Aile bireylerinin birlikte kahvaltı yapması hem mutfak hem de aydınlatma maliyetini azaltır. Bilindiği gibi Türkiye’de yaz saati uygulaması kaldırıldı. Bu nedenle kış aylarında sabah saatlerinde hava henüz aydınlanmamış oluyor. Ayrı ayrı kahvaltı yapmak hem kahvaltı hazırlığı sırasında kullanılan enerjiyi artırır hem de aydınlatmanın uzun süre kullanılmasına neden olur.
  • Sonbahar ve kış aylarında güneş ışığını odaya almak hem aydınlatma hem de ısınma maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Bu nedenle sabahları perdeleri açarak evin güneş ışınlarıyla aydınlanmasına ve ısınmasına özen gösterilmeli.
  • Günler kısalmaya devam ediyor. İlerleyen günlerde daha erken saatlerde aydınlatma ihtiyacı duyulacak. Öğrencilerin ödevlerini erken saatlerde yapması ekstra bir aydınlatma maliyetini azaltabilir. Çocuklar geç vakitte ödev yaparsa ekstra bir odada, aydınlatma kullanılır.
  • Havalar soğumaya başladığında ısınma sistemleri kullanılmaya başlanacak. Bu süreçte, pencerelerin yalıtımının iyi olduğuna ve içeri soğuk hava girmediğine dikkat etmekte yarar var.
  • Tasarruflu ampuller kullanılarak 100 Watt’lık bir ampulün verdiği kadar ışık, 15 Watt tüketen bir ampulle elde edilebilir ve aydınlatmadan tasarruf edilebilir.                                                                                                                                                                                                                                  İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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