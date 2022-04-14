Yerden ısıtma uygulamaları oksijen bariyerli borularla ideal bir şekilde gerçekleşmektedir. Boruların amacı besleme kanalından çıkan sıcak suyun dengeli bir şekilde yayılmasını ve ortamı ısıtmasını sağlamaktır.

Oksijen Bariyerli Yerden Isıtma Borusu Nedir?

Temel özelliğine bakıldığında oksijen bariyerli yerden ısıtma borusu, içerisinde oksijen oluşumunu engellemesiyle bilinmektedir. Yer altında sulu sistem ısıtmalarda oksijen oluşmaması önemli olduğu için bu durum gerekecektir.

Oksijen oluşması halinde korozyon görülebilir.

Korozyona bağlı paslanma yaşanabilir.

Oksijen bariyerleri isminin alınması da engellenen bir oksijen olmasına bağlıdır. Sistemin sorunsuz şekilde işlemesi bu şekilde kolay bir hal alabilir.

Yerden ısıtma sistemleri çeşitli mikro canlılar oluşmaması gereken alanlardır. Oksijen giren boru içinde canlı oluşması sorunu yaşanacaktır. Paslanma beraberinde yosunumsu varlıklara neden olacağı için türlü mikro organizmalar aşamalı olarak büyüyebilir. Ürünü uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabilmek ancak bu şekilde olacaktır.

Oksijen bariyersiz boru riskleri canlı oluşmasına bağlı tesisat tıkanması şeklindedir. Oksijen bariyerli borular, çoğalan canlıların engellenmesine bağlı, tesisatın bakım ve onarım ücretlerinin azalması olacaktır. Devamlı olarak kireç tortu vs. sistem sorunlarında önemli bir avantaj sağlamış olursunuz.

Yerden Isıtma Boru Fiyatları

Yerden ısıtma straforu ve borularının fiyatlandırması farklı şekillerde olmaktadır. Strafor, boru sistemleriyle birlikte zemine döşenmektedir. Ancak kapladığı alanlar ve ana malzemeler değişebilmektedir. Alan büyüklüğüne de bakıldığında yerden ısıtma straforu fiyatı konusunda çözümler bulunacaktır. En net fiyatlandırmayı bulmak için firmamızla iletişime geçmeniz önerilir.

Oksijen Engelli Yerden Isıtma Borusu Nasıl Döşenir?

Oksijen bariyerli yerden ısıtma borusu kaç metre alana ne kadar ölçüde boru temin edileceğine göre değişmektedir. Uygulama aşamaları genelde standart olmakla beraber malzemenin miktarı ve bağlı olarak süresi, toplam fiyatlandırması değişebilmektedir.

Yerden ısıtma sistemlerinde öncelik ısı yalıtımının sağlanmasıdır. Isıtma sistemindeki eşit aralıklar ve ölçümler oksijenli bariyerin yerleşimini belirleyecektir.

Modülasyon panelleri boruların hızlı bir şekilde döşenmesinde sistem uygulamasının belirleyicisi olacaktır.

Montaj yapılırken panellerin olması büyük bir avantaj demektir. Kolay bir yerleşim düzeninin oluşması sayesinde zamandan tasarruf elde edersiniz. İş yerlerinde bu süre çok önemlidir ve geç saatlerde de uygulamalar olabilmektedir. En uygun olduğunuz dönem için mutlaka Desenerji ile görüşmelerinizi yapmalısınız. En kısa sürede size uygun zeminler sunulacaktır.

Ana ısıtıcıya bağlantı yapılmadan önce yerden ısıtmanın gereken tüm parçaları oluşturulmaktadır. Bina merkezindeki dağıtıcı besleyici sistemlerin tespiti bazı dönemlerde zor olabilmektedir. Bu gibi hallerde boruların döşenmesi esnasında nasıl aksamalar olacaksa süre konusunda sizle yeniden görüşme yapılacaktır.

1000 metrekare alanı olan bir iş yeri zemini için çok sayıda çalışanla kolayca işlemler tamamlanmaktadır. Döşemenin testleri yapılacağında bölgesel olarak çalışma sistemi gerçekleşmektedir. Hasar testleri olması halinde yeniden bir düzenleme olacaktır.

Bölgesel olarak ısınması gereken alanlarda geciken ısınmalar bulunuyorsa işlem kontrolleri için ayrıca bir düzenleme gerekecektir. Geniş alanlarda soğukluk kalması nedeniyle dağıtım sistemindeki aksamalara bakılacaktır.

Montaj işlemlerimizin tamamı özenli bir şekilde gerçekleşmektedir. Yerden ısıtma borularının asırlık dayanıklı özellikleri maksimum verime odaklanmaktadır.

Yer altına uygulamalar yapılacağında bariyer sisteminin özellikleri hakkında daha fazla bilgi talep edebilirsiniz. Yapmakta olduğumuz her işlemde sizlere teknik ayrıntılar sunulacaktır. Bilgilendirme almak için hem yerleşim hem de fiyatlandırma için çözümler bulabilirsiniz.

Maliyetler konusunda uzman ekibimiz taleplerinize göre güncel piyasa kapsamında işlemler sağlayacaktır. Yerden ısıtma maliyeti ekonomik açıdan en makul sonuçlarla sunulmaktadır. Ev ve diğer alanlarda uygunluk kontrolü için de başvuru yapabilirsiniz.