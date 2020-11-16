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Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesinin Birinci Etabı Tamamlandı

İBB iştiraki KİPTAŞ, Okmeydanı’nda kentsel dönüşüm sürecinde önemli bir yere sahip olan ve Van Blokları’nın da içinde bulunduğu 130 konutu teslime hazır hale getirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Kasım 2020 Pazartesi 09:32
Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesinin Birinci Etabı Tamamlandı
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Beyoğlu Belediyesi ile ortak yapılan çalışmada, 80 konut, hak sahiplerine dağıtılırken, geriye kalan 50 konut da kentsel dönüşüm sürecinde stok konut kapsamında kullanılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ, ismini 1976 yılında Van’ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında İstanbul’a Van’dan gelen vatandaşların oturduğu Van Blokları’nı da içeren Okmeydanı Kentsel Dönüşüm projesinin birinci etabında sona geldi. İBB, Beyoğlu Belediyesi ve KİPTAŞ’ın ortak çalışma yürüttüğü projede, blokların yıkım sürecine 2018 yılının Haziran ayında start verilirken, inşaat da yedi ay sonra, 2019 yılının Ocak ayında başlamıştı. Ancak seçim süreçlerinin yanı sıra projeye yeterli bütçe ayrılmadığı için inşaat sürecinde aksaklıklar yaşandı. KİPTAŞ ve Beyoğlu Belediyesi’nin girişimiyle İBB Meclisi’nden ek mali yardım kararı alındı, İBB tarafından sağlanan finansman ile KİPTAŞ inşaatı tamamladı.

80 AİLEYE DEPREME DAYANIKLI KONUT

Sekiz blokta 80 ailenin yaşadığı alan, 13 Haziran 2016 tarihli karar ile riskli alan edilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 28 Haziran 2016’da yetkilendirilen Beyoğlu Belediyesi, 15 Kasım 2016’da KİPTAŞ ile protokol imzalamıştı. Protokol gereği yetkilendirilen İBB, projenin finansmanını sağlarken, Beyoğlu Belediyesi de riskli alanda uzlaşma sürecini yönetmişti. Riskli alandan çıkan yurttaşların yeni evlerindeki kirayı da KİPTAŞ ödemişti. 130 konutun yer aldığı projede, 80 konut hak sahibine teslim edilirken kalan 50 daire ise kentsel dönüşüm kapsamında stok olarak kullanılacak.

KAPALI OTOPARKLI KONUTLAR

Üç kurumun iş birliği ile gerçekleşen projede, yeni yönetmeliklere göre düzenlenmiş, kapalı otoparklı konutlar, riskli alanda oturan vatandaşlara törenle teslim edilecek.Törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt katılacak.

TÖREN BİLGİSİ

Tarih: 16 Kasım 2020

Saat: 14.30

Adres: Piyalepaşa Mahallesi Baruthane Sırtı Sokak No:24 - Beyoğlu

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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