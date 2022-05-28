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Obezite Sorunu Gün Geçtikçe Artıyor :Türkiye Avrupa Şampiyonu

Yetişkin nüfus dikkate alındığında fazla kilo oranı en yüksek Avrupa ülkesi Türkiye oldu. Türkiye’nin yetişkin nüfusunun yüzde 66,8’inin aşırı kilolu olduğu kaydedildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Mayıs 2022 Cumartesi 08:38
Obezite Sorunu Gün Geçtikçe Artıyor :Türkiye Avrupa Şampiyonu
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Ajans Press, ülkelerdeki obezite ve aşırı kilo oranlarını konu alan araştırmaları inceledi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) raporu Avrupa’da yaşayan yetişkinlerin yarısından fazlasının kilolu olduğunu ortaya koydu. Türkiye ise aşırı kilo sıralamasında Avrupa’da ilk sıraya yerleşirken, yetişkin nüfusun yüzde 66,8’inin aşırı kilolu olduğu kaydedildi. Bu oran kadınlarda yüzde 69,3 iken erkeklerde yüzde 64 olarak saptandı. Obez olarak nitelendirilen kısımda ise yüzde 32,1 ortalamada yer aldı. Türkiye’nin ardından aşırı kiloluların en yüksek olduğu diğer ülkeler; Malta, İsrail, İngiltere oldu. Raporda 53 ülke yer alırken, obezitenin 50 yılda büyük artış gösterdiği kaydedildi. Aşırı kilo sorununun en az görüldüğü ülkeler ise yüzde 45 ile Tacikistan, yüzde 48 ile Özbekistan ve Kırgızistan olarak açıklandı.

MEDYA BU SAĞLIK SORUNUNU KONUŞUYOR

Medya takip kurumu Ajans Press, obezite ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl obezite ile alakalı hem online hem geleneksel medyaya 58 bin 698 haber yansıdığı tespit edildi. Haberlerde uzman görüşlerine oldukça sık yer verildiği tespit edildi. Sosyal medyada gerçekleştirilen incelemede ise, son bir ayda obezite ile alakalı 7 bin 962 içerik tespit edildi.

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