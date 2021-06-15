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Nur ve Cihan mutluluğa imza attı.

Nur Atuk ve Cihan Özaslan 12 Haziran 2021 tarihinde esenler nikah dairesinde kıyılan nikah ile dünya evine girdiler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Haziran 2021 Salı 15:43
Nur ve Cihan mutluluğa imza attı.
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Samimi aile ortamında kıyılan nikah’a İyi Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli çelenk göndererek gençlerin mutluluğuna ortak olurken İyi Parti Zeytinburnu kurucu gençlik kolları başkanı, Millet ittifakı Zeytinburnu Meclis üyesi adayı Eray Karaca ,ile İyi Parti Zeytinburnu kurucu üyesi ve Fatih ilçesi millet ittifakı meclis üyesi adayı Nihat Alkan, İstanbul Times medya grubu imtiyaz sahibi gazeteci Hüseyin Çetiner de katıldı. Özaslan çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 15.06.2021 15:59
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