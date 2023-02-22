Nivars ile Yatırım Arsa Almanın Tam Fırsatı

Türkiye; inşaat sektörünün ön planda olduğu bir ülkedir. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirde birbirinden değerli konut projelerine rastlanır. Tüketiciler; bir eve sahip olmanın kıymetini iyi bilirler. Bu yüzden, konut satın almanın yanı sıra yatırımlık arsa almak ile de ilgilenirler.

Arsa Yatırımının Avantajları Nelerdir?

Arsa yatırımı; geçmişten bu yana popülerliğini korumayı başarmıştır. İnsanlar; arsa satın almanın her zaman en doğru seçenek olduğunu düşünürler. Arsa yatırımı; doğru zamanda ve şartlarda yapılmalıdır. Arsanın konumu, kullanım şekli, tapu niteliği gibi şartlar son derece önemlidir. Tüketiciler; arsayı farklı girişimleri hayata geçirebilecek bir yatırım seçeneği olarak görürler.

Arsa satın almak; bilhassa belirli bir yaşın üzerindeki insanlar için tartışmasız en iyi seçenektir. Bilhassa kazanç konusunda herhangi bir sürpriz ile karşılaşmak istemeyenler tercihlerini arsadan yana yapabilirler. Arsa; sahibini hiçbir zaman zarara uğratmayacak bir yatırım şeklidir. Tüketici; yeterince beklediği takdirde yatırımından eninde sonunda kazançlı çıkar.

Arsa Yatırımı Yapılırken Hangi Hususlara Dikkat Edilmelidir?

2020’li yıllarda olduğumuz şu günlerde arsa fiyatlarını belirleyen birden çok etmenin olduğunu söyleyebiliriz. Bilhassa arsanın konumu; fiyatlara doğrudan etki eder. Söz konusu konumun gelişme potansiyeli, arsanın büyüklüğü, mülkiyet yapısı, biçimi, durumu, imar planı ve imar durumu gibi hususlar; fiyatlar üzerinde belirleyicidir. Yatırımlık arsa almak düşüncesiyle hareket eden bilinçli bir tüketici; her şeyden önce, arsanın tapusunu incelemelidir. Bilhassa imar durumunu kesinlikle kontrol etmelidir. Satıcının söylemiş olduğu şeylerin doğru olup olmadığına bakılmalıdır. Buna ek olarak, vakit kaybetmeden tapu müdürlüğüne gidilmelidir. Burada arsa üzerinde herhangi bir yaptırım veya hukuki işlem olup olmadığına bakılmalıdır. Ayrıca, satın alınması düşünülen arsanın emlak vergisi borç durumu da yine belediye aracılığıyla kontrol edilmelidir.

Arsa satın almak zannedildiği gibi kolay bir süreç değildir. Arsanın özellikleri dikkate alınmalıdır. Yol ile arasındaki mesafe, şehir merkezine yakınlığı, organize sanayi bölgelerine yakınlığı, turizm bölgelerine mesafesi, deprem bölgesinde olup olmadığı da muhakkak dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır. Tüketiciler; bilhassa gelişmekte olan bir bölgede yer alan arsayı satın aldıkları takdirde söz konusu yatırımdan hem kısa hem de uzun vadede kazanç sağlayabilirler.

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