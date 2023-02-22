banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.149,39
ALTIN
1.114,02
DOLAR
18,87
STERLİN
22,88
EURO
20,13
Depremzede gençler eğitimlerine Esenyurt’ta devam edecek
Depremzede gençler eğitimlerine Esenyurt’ta devam...
Düzce’nin Evladı’ndan Güzel Bir Hizmet Daha
Düzce’nin Evladı’ndan Güzel Bir Hizmet...
Ağva Bungalov Butik Otel: Nehir Evi
Ağva Bungalov Butik Otel: Nehir...
Zeytinburnu Belediyesi Nurdağını Ayağa kaldıracak
Son Dakika
Zeytinburnu Belediyesi Nurdağını Ayağa kaldıracak

Nivars ile Yatırım Arsa Almanın Tam Fırsatı

Birikimi olan insanlar; tahmin edebileceğiniz üzere yatırım yapmaya çalışırlar. Yatırım yapmayı düşünenlerin önünde çok sayıda seçenek vardır. Bilhassa altın yatırımı yapmak son derece popülerdir. Yastık altı yatırımı olarak bilinen altının dışında döviz yatırımının da uygun bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, Forex yatırımı da bilhassa son yıllarda adından söz ettirmeye başlamıştır

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Şubat 2023 Çarşamba 08:32
Nivars ile Yatırım Arsa Almanın Tam Fırsatı
banner171

Türkiye; inşaat sektörünün ön planda olduğu bir ülkedir. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirde birbirinden değerli konut projelerine rastlanır. Tüketiciler; bir eve sahip olmanın kıymetini iyi bilirler. Bu yüzden, konut satın almanın yanı sıra yatırımlık arsa almak ile de ilgilenirler.

Arsa Yatırımının Avantajları Nelerdir?

Arsa yatırımı; geçmişten bu yana popülerliğini korumayı başarmıştır. İnsanlar; arsa satın almanın her zaman en doğru seçenek olduğunu düşünürler. Arsa yatırımı; doğru zamanda ve şartlarda yapılmalıdır. Arsanın konumu, kullanım şekli, tapu niteliği gibi şartlar son derece önemlidir. Tüketiciler; arsayı farklı girişimleri hayata geçirebilecek bir yatırım seçeneği olarak görürler.

Arsa satın almak; bilhassa belirli bir yaşın üzerindeki insanlar için tartışmasız en iyi seçenektir. Bilhassa kazanç konusunda herhangi bir sürpriz ile karşılaşmak istemeyenler tercihlerini arsadan yana yapabilirler. Arsa; sahibini hiçbir zaman zarara uğratmayacak bir yatırım şeklidir. Tüketici; yeterince beklediği takdirde yatırımından eninde sonunda kazançlı çıkar.

Arsa Yatırımı Yapılırken Hangi Hususlara Dikkat Edilmelidir?

2020’li yıllarda olduğumuz şu günlerde arsa fiyatlarını belirleyen birden çok etmenin olduğunu söyleyebiliriz. Bilhassa arsanın konumu; fiyatlara doğrudan etki eder. Söz konusu konumun gelişme potansiyeli, arsanın büyüklüğü, mülkiyet yapısı, biçimi, durumu, imar planı ve imar durumu gibi hususlar; fiyatlar üzerinde belirleyicidir. Yatırımlık arsa almak düşüncesiyle hareket eden bilinçli bir tüketici; her şeyden önce, arsanın tapusunu incelemelidir. Bilhassa imar durumunu kesinlikle kontrol etmelidir. Satıcının söylemiş olduğu şeylerin doğru olup olmadığına bakılmalıdır. Buna ek olarak, vakit kaybetmeden tapu müdürlüğüne gidilmelidir. Burada arsa üzerinde herhangi bir yaptırım veya hukuki işlem olup olmadığına bakılmalıdır. Ayrıca, satın alınması düşünülen arsanın emlak vergisi borç durumu da yine belediye aracılığıyla kontrol edilmelidir.

Arsa satın almak zannedildiği gibi kolay bir süreç değildir. Arsanın özellikleri dikkate alınmalıdır. Yol ile arasındaki mesafe, şehir merkezine yakınlığı, organize sanayi bölgelerine yakınlığı, turizm bölgelerine mesafesi, deprem bölgesinde olup olmadığı da muhakkak dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır. Tüketiciler; bilhassa gelişmekte olan bir bölgede yer alan arsayı satın aldıkları takdirde söz konusu yatırımdan hem kısa hem de uzun vadede kazanç sağlayabilirler.

Müstakil villa projeleri ile göz dolduran Nivars; Sakarya satılık villa arayışında olanlar için en iyi seçenektir. Nivars arsa satın al araştırması yapanlar; kendilerine uygun bir projeyi rahatlıkla bulabilirler. Nivars’ın internet sitesi ziyaret edilerek projeler hakkında bilgi alınabilir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağva Bungalov Butik Otel: Nehir Evi
Ağva Bungalov Butik Otel: Nehir Evi
Deprem İçin Bina Güçlendirme Nasıl Yapılır?
Deprem İçin Bina Güçlendirme Nasıl Yapılır?
Kaya İzmir Thermal & Convention Nasıl Bir Oteldir?
Kaya İzmir Thermal & Convention Nasıl Bir Oteldir?
Sevgililer gününde İstanbul’a yakın gidilecek yerler önerileri
Sevgililer gününde İstanbul’a yakın gidilecek yerler önerileri
İmamoğlu : İstanbulluların Hakkını Kimse Sizden Geri Alamaz
İmamoğlu : İstanbulluların Hakkını Kimse Sizden Geri Alamaz

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169