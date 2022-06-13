Neden Sarıyer’de Kiralık Veya Satılık Tercih Etmelisiniz?

Güneyde Beşiktaş ve Kağıthane

Batıda Eyüp sultan

Doğuda İstanbul Boğazı

Kuzeyde Karadeniz

Sarıyer hem doğal güzellikleri, hem de tarihi değerleri bakımından dikkat çekici bir ilçedir. Merkezden uzak bir ilçe olduğu için kendine has ayrı bir çekiciliği vardır. Meşhur Belgrad ormanları bu ilçe sınırları içerisinde yer alır. Özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde Belgrad Ormanları içinde yer alan gezi yolları ve piknik alanları İstanbulluların gözdesi haline gelmiştir. Ayrıca Belgrad ormanı içinde bulunan İstanbul Orman Fakültesi’nin bir birimi olan Atatürk Arboretumu halen faal durumda açık bir laboratuvardır. Atatürk Arbetorumu bilimsel araştırmalara da açıktır.

Sarıyer daha önceki dönemlerde özellikle plajları ile ilgi görmekteydi, fakat son yıllarda deniz kirliliğinde yaşanan büyük artış nedeniyle İstanbul Boğazı bölgesinde sadece 2 plaj bölgesi kullanılabilmektedir.

Altınkum plajı

Tarabya plajı

Karadeniz bölgesinde kullanılabilir haldeki plajlar arasında yerli halk tarafından en çok rağbet gören yer Kilyos plajıdır. Sarıyer’de deniz kenarında yerleşik olarak hizmet veren oteller, yemek tesisleri İstanbulluların uğramayı ve uzun vakit geçirmeyi sevdikleri mekanlar arasındadır.

Sarıyer Tarihi Yerler Ve Alışveriş Merkezleri Bakımından Zengindir

Sarıyer ilçe sınırları içinde tarihi değere sahip pek çok kilise, köşk, iskele, kasır, yalılar vardır. Sarıyer ilçesine bağlı İstinye oldukça hareketli bir merkezdir. Burada bulunan büyük alışveriş merkezi İstinyepark da ünlü simaları ve/veya İstanbul’un zenginlerini görmek mümkündür.

Bunun yanı sıra Skyland İstanbul AVM ve Vadİstanbul AVMleri de Sarıyer’in önde gelen alışveriş merkezleri arasındadır.

İstanbul’un En Önemli Oto Sanayii Tesisi Sarıyer’dedir

Sarıyer ilçe sınırları içinde, İstanbul’a ait en büyük araba sanayi merkezi ‘’Maslak Atatürk Oto Sanayii’’ yer almaktadır. Bu büyük oto sanayii tesisi dışında Sarıyer ilçe sınırları içerisinde pek fazla sanayi tesisi ve iş merkezi bulunmuyor.

Sarıyer Ulaşım

Sarıyer ilçesine ulaşmak oldukça kolaydır. Sarıyer’e bağlı pek çok mahalleden İstanbul’un merkez semtleri Taksim ve /veya Kabataş’a sürekli otobüs seferleri bulunmaktadır. Ayrıca Şehir Hatları vapurları kullanılarak Sarıyer’in boğaz kıyılarında yer alan iskelelere de rahatça ulaşım imkânı vardır.

Bunların yanı sıra M2 Şişhane –Hacı Osman metrosu hattında Sarıyer, metronun en kuzey durağında yer alır. Yani bu güzel ilçeye metro ile de ulaşmak mümkündür.

Sarıyer Nüfus Yoğunluğu

2021 Yılı verilerine göre ilçenin nüfusu 350.000 civarında olup, nüfusun kadın/erkek oranı yaklaşık %50 ‘dir. Nüfusun yaklaşık %55’ini orta yaş gurubu oluştururken, genç nüfusun toplam popülasyona oranı yaklaşık % 14 civarındadır.

Sarıyer Konut Fiyatları

Gayrimenkul fiyatlarında ise artış söz konusu, sarıyer satılık daire fiyatları son yıllarda hızla artış göstermektedir. Şubat 2022 yılı verilerine göre son 1 yıl içinde konut fiyatlarında % 158 oranında artış kaydedilmiştir. Satılık konut fiyatları yaklaşık 3.750.000 civarında olup evler genellikle 160 metrekaredir. Bölgede kiralık fiyatlarında da artıştan söz edilebilir. Buna göre sarıyer kiralık daire fiyatları önceki yıla göre %88 oranında artış gösteri. Bu artışla birlikte en düşük kira bedeli 3.473,00 TL’ye yükseldi.

2022 Şubat verileri baz alındığında konut fiyatları en fazla artış gösteren bir diğer deyişle gayrimenkul bakımından en fazla prim yapan Sarıyer mahalleleri şunlardır:

Maslak

Reşitpaşa

Maden

Emirgan

Huzur

İstanbul Sarıyer’de ortalama kira fiyatları 3000 - 4000TL’den başlayıp 150.000 TL’ ye kadar çıkabilmektedir. Fiyatlar kiralanacak mekânın apartman dairesi ya da yalı dairesi olmasına göre ciddi oranda değişim gösteriyor.

Özetle söylemek gerekirse, Sarıyer hem İstanbul merkezinin kaosunda uzakta hem de bütün medeni imkanlara ulaşımın mümkün olduğu sürekli olarak gelişme kaydeden güzel bir bölgedir.