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Mutluluk Çubuğu Nedir Ve Kimlerde Kullanılır?
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Mutluluk Çubuğu Nedir Ve Kimlerde Kullanılır?

Mutluluk çubuğu iktidarsızlık sorunları olan erkeklerin sıkıntılarını tamamen ortadan kaldırmaktadır. Diğer adıyla penis implantları olarak bilinen mutluluk çubuğu nedir? Penis implantları erektil disfonksiyonlu (ED) erkeklerin ereksiyon kuvvetini yeniden kazandırmak amacıyla penis içerisine yerleştirilen cihazlardır. Diğer ED tedavileri başarısız olduktan sonra genellikle penis implantları önerilmektedir. Mutluluk çubuğu nedir sorusu hakkında daha detaylı bilgi vermek gerekirse penil protez türleri ile ilgili bilgi vermek açıklayıcı olacaktır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Mayıs 2021 Cuma 18:35
Mutluluk Çubuğu Nedir Ve Kimlerde Kullanılır?
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Mutluluk Çubuğu Nedir?

İki ana penis implantı türü vardır, yarı sert ve şişirilebilir. Her penis implantı türü farklı çalışır ve çeşitli artıları ve eksileri vardır. Mutluluk çubuğu yerleştirilmesi ameliyat ile gerçekleştirilir. Penil protezleri seçmeden önce, olası avantajlar, komplikasyonlar ve operasyon sonrası bakım şartları konusunda konusunda detaylı bir değerlendirme şarttır. Operasyona dair tüm yönleri anladığınızdan emin olmanız önemlidir.

Neden Kullanılmalıdır

''Mutluluk çubuğu nedir'' sorusuna bir diğer cevap hangi sebeplerden dolayı kullanılması gerektiği ile yakından alakalıdır. Çoğu erkek için, erektil disfonksiyon, medikal tedavi veya bir penis pompa cihazı (vakum cihazı) kullanılarak başarılı bir şekilde tedavi edilemez.

Diğer tedaviler yeterince işe yaramadığında veya başka yöntemler deneyerek cinsel eylem için yeterli düzeyde bir ereksiyon sağlayamıyorsanız, penis implantlarını düşünebilirsiniz. Ayrıca mutluluk çubuğu, peniste eğrilik deformasyonuna neden olan travmatik yaralanmalarda ve ağrılı ereksiyonlara (Peyronie hastalığı) yol açan ciddi haslıkları tedavi etmek için de kullanılabilir.

Mutluluk Çubuğunu Kimler Kullanabilir

Penis implantları neredeyse herkes için uygundur. Anatomik olarak sağlam bir yapıya sahip her türlü penis içerisine kolaylık ile yerleştirilebilir. Günümüzde iktidarsızlığın ve tabi mutluluk çubuğu kullanımının en sık sebeplerinden biri emosyonel strestir. Psikolojik sebeplere dayanan, bir ilişki çatışmasının sonucu olan ve geri döndürülebilir olan iktidarsızlık durumunda sıklıkla kullanılabilir.

Özellikle yaşlıları etkileyen ve ereksiyon problemlerine neden olan birçok sağlık sorununda güvenle kullanılabilir. İstisnai birkaç durum mevcuttur. Bunlar; pulmoner enfeksiyon denilen akciğer rahatsızlıkları, idrar yolu enfeksiyonu gibi bir enfeksiyon durumu ve iyi kontrol edilmeyen diyabet olarak sayılabilir. Bu hastalıklarda da tedavi sonrası yine mutluluk çubuğu implantı takılabilmektedir.

Mutluluk Çubuğunun Gençlik Yıllarınızdaki Penisten Farkı Yoktur

Penis implantları erkeklerin yeterli ereksiyonu elde etmesine izin verirken, alınan zevki veya hissi azaltmadıklarını unutmayın. Zaten son derece sert olan bir cinsel organın ilişki sırasında zevk vermemesi pek olası değildir. Ayrıca çoğu penis implantı, penisinizi ameliyat sırasında sahip olduğu doğal boydan daha büyük hale getirebilir.

Zaten uzun yıllardır sertleşerek maksimum boyutuna gelmeyen bir penisin, mutluluk çubuğu ile eski haline geldiğini görmek görsel tatmini her türlü mümkün kılmaktadır. Bu anlamda kullanıcı yorumları neredeyse her zaman, ereksiyon halindeki penisin eskisinden biraz daha iri olduğu yönündedir. Detaylı bilgi için https://www.mutlulukcubugu.com/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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