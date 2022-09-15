Mutfağınız İçin En Uygun Dolabı Nasıl Seçersiniz?

Öncelikle mutfağınızın ne kadar ışık aldığını mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Her mutfak, yeterli düzeyde gün ışığı almıyor. Bu nedenle dolap modellerinin renklerini de mutfağın aldığı ışık doğrultusunda belirlemek gerekiyor. Eğer mutfağınız yeterli oranda gün ışığı almıyorsa, seçiminizi mutlaka açık renkli mutfak dolaplarından yana yapmalısınız.

Dar mutfaklar için de tavana kadar uzanan ve bu sayede yeterli depolama alanı sunabilen mutfak dolaplarının tercih edilmesi daha doğru olacaktır. Böylelikle hem alanı gereksiz yere daraltmamış olursunuz hem de depolama alanı ihtiyacınızdan ödün vermezsiniz. Daha dar ancak daha uzun mutfak dolabı modelleri ile mutfağınızda kullanacağınız alanın daha fazla olmasını sağlamanız mümkün!

Dekorasyon yine temel hususlardan biridir. Modern stilde dekore edilmiş bir mutfakta, klasik ya da country stilde mutfak dolapları kullanmanız doğru olmaz. Haliyle seçiminizi modern stilde olan dolaplardan yana yapmanız gerekiyor. Hatta sadece dolapların tasarımı değil dolap kulplarının tasarımı ve rengi bile uyguladığınız dekorasyon stiline uygun olmalıdır. Böylelikle bir bütün olarak baktığınızda göz yoran değil estetik görünen bir mutfak görünümü elde etmeniz de mümkün olacak.

Kullandığınız mutfak malzemesi sayısı da dikkate alınması gereken bir diğer detaydır. Çok sayıda mutfak malzemesi kullanıyorsanız depolama alanı açısından size sorun yaşatmayacak bir mutfak dolabına ihtiyacınız var demektir. Az sayıda mutfak malzemesi olanlar da gereksiz depolama alanından kurtulabilir ve böylelikle mutfağın daha ferah olmasını sağlayabilir.

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