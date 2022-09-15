banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.363,12
ALTIN
976,49
DOLAR
18,27
STERLİN
21,02
EURO
18,29
Yüksek Öğretime Kayıtlı Öğrenci Sayısı 8 Milyonu Geçti
Yüksek Öğretime Kayıtlı Öğrenci Sayısı...
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesine Başvuru Şartları Belirlendi
Son Dakika
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal...
Halk Asrım Projesi İçin Ne Dedi ( VİDEOLU )
Son Dakika
Halk Asrım Projesi İçin Ne...
Doğu ve Güneydoğulular Temsilde Adalet İçin İstanbul 3.Bölgede 10 Milletvekili İstiyor
Son Dakika
Doğu ve Güneydoğulular Temsilde Adalet...

Mutfağınız İçin En Uygun Dolabı Nasıl Seçersiniz?

Dışarıdan baktığınızda bir mutfak dolabı modeli size harika görünebilir. Peki, bu model sizin mutfağınıza ne kadar uygun? Bir başka deyişle mutfağınıza uygun dolap modellerini nasıl seçersiniz? İşte bu sorunun yanıtı, aslında mükemmel bir mutfak tasarımının da temel anahtarıdır. Mutfak dolaplarının mutfağınıza uygunluğunu anlamanızı sağlayacak bazı bilgileri hemen aktaralım.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Eylül 2022 Perşembe 15:28
Mutfağınız İçin En Uygun Dolabı Nasıl Seçersiniz?
banner171

Öncelikle mutfağınızın ne kadar ışık aldığını mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Her mutfak, yeterli düzeyde gün ışığı almıyor. Bu nedenle dolap modellerinin renklerini de mutfağın aldığı ışık doğrultusunda belirlemek gerekiyor. Eğer mutfağınız yeterli oranda gün ışığı almıyorsa, seçiminizi mutlaka açık renkli mutfak dolaplarından yana yapmalısınız.

Dar mutfaklar için de tavana kadar uzanan ve bu sayede yeterli depolama alanı sunabilen mutfak dolaplarının tercih edilmesi daha doğru olacaktır. Böylelikle hem alanı gereksiz yere daraltmamış olursunuz hem de depolama alanı ihtiyacınızdan ödün vermezsiniz. Daha dar ancak daha uzun mutfak dolabı modelleri ile mutfağınızda kullanacağınız alanın daha fazla olmasını sağlamanız mümkün!

Dekorasyon yine temel hususlardan biridir. Modern stilde dekore edilmiş bir mutfakta, klasik ya da country stilde mutfak dolapları kullanmanız doğru olmaz. Haliyle seçiminizi modern stilde olan dolaplardan yana yapmanız gerekiyor. Hatta sadece dolapların tasarımı değil dolap kulplarının tasarımı ve rengi bile uyguladığınız dekorasyon stiline uygun olmalıdır. Böylelikle bir bütün olarak baktığınızda göz yoran değil estetik görünen bir mutfak görünümü elde etmeniz de mümkün olacak.

Kullandığınız mutfak malzemesi sayısı da dikkate alınması gereken bir diğer detaydır. Çok sayıda mutfak malzemesi kullanıyorsanız depolama alanı açısından size sorun yaşatmayacak bir mutfak dolabına ihtiyacınız var demektir. Az sayıda mutfak malzemesi olanlar da gereksiz depolama alanından kurtulabilir ve böylelikle mutfağın daha ferah olmasını sağlayabilir.

Eğer en uygun mutfak dolabı modelleri arasında keyifli bir keşif yapmak isterseniz intemamutfak.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Burada en kaliteli malzemeler ile hazırlanmış olan en şık mutfak dolabı modellerini incelemek ile birlikte, kendi mutfak tasarımınızı çizme şansınız da var! Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz çizim programına bu siteden ulaşabilirsiniz. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek olan mutfak tasarımlarını detaylıca incelemeyi unutmayın!

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksek Öğretime Kayıtlı Öğrenci Sayısı 8 Milyonu Geçti
Yüksek Öğretime Kayıtlı Öğrenci Sayısı 8 Milyonu Geçti
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesine Başvuru Şartları Belirlendi
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesine Başvuru Şartları Belirlendi
Baltalimanı Yaşam Vadisi İçin Temel Atıldı
Baltalimanı Yaşam Vadisi İçin Temel Atıldı
Kadına Yönelik Şİddet Ruh Sağlığını Yaralıyor
Kadına Yönelik Şİddet Ruh Sağlığını Yaralıyor
Yeni bir okul dönemi daha başlarken kahvaltılarınızdan sütü ihmal etmeyin
Yeni bir okul dönemi daha başlarken kahvaltılarınızdan sütü ihmal etmeyin

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169