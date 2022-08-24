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Müsaid Tarım Stratejisi Raporu, Sektörün Geleceğine Yön Verecek

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, MÜSİAD'ı ziyaret ederek, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmede sektörel sorunlar ve çözüme ilişkin öneriler kapsamlı şekilde ele alındı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:20
Müsaid Tarım Stratejisi Raporu, Sektörün Geleceğine Yön Verecek
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Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezini ziyaret ederek, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu üyelerinin de yer aldığı görüşmede, Adana'da düzenlenen MÜSİAD Tarım Zirvesi, sektörel sorunlar ve sorunların çözümüne ilişkin öneriler kapsamlı şekilde ele alındı.

"MÜSİAD'ın tespitleri bizler için kıymet ifade ediyor"

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Kirişçi, MÜSİAD’ın tespitlerinin kıymet ifade ettiğini belirtti. Bakan Kirişçi değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Çok faydalı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Bu derneğin tespitleri, bu derneğin bizim sektörümüze ilişkin çözüm önerileri, bizler için kıymet ifade ediyor. Bunların tamamını aldık, dosyalarımızı aldık, notlarımızı aldık. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda da, buradaki değerlendirmeleri, katkıları dikkate alarak Tarım ve Orman Bakanlığı olarak çalışmalarımızı büyük bir hızla, sürdüreceğiz."

Bakan Kirişçi'ye MÜSİAD Tarım Stratejisi Raporu sunuldu

Başkan Asmalı ise görüşmeye ilişkin açıklamasında, MÜSİAD Tarım Zirvesi'nde değerlendirilen birçok başlığın ve ortaya konan Tarım Stratejisi’nin, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda sorunların çözümüne odaklandığını ifade etti. Başkan Asmalı, konuya ilişkin hazırlanan MÜSİAD Tarım Stratejisi Raporu'nun Bakan Kirişçi ile paylaşıldığını belirtti.

"Sayın Bakanımızı MÜSİAD'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye bir tarım ülkesi. Ülkemizin dört bir yanında farklı birçok kalemde ürün yetişiyor. Her kilometrekaresinde böylesi bir çeşitliliğe rastlanan başka bir ülke yok. Gerek iklim koşulları gerekse ortaya çıkan küresel etkiler tarım ve gıda alanında yeni sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Sayın Bakanımız, çiftçilerimizin, üreticilerimizin sorunlarına yönelik birçok alanda girişimlerde bulunuyor. Bizler de hazırladığımız raporlar ile ortaya çıkan sorunların ve oluşabilecek yeni risklerin önlenmesi ve çözümüne yönelik adımlar atıyoruz. Görüşmemizde sektördeki sorunları, üretici ve sanayicilerimizin taleplerini kapsamlı bir şekilde istişare ettik. Tarım Stratejimiz bu çerçevede bir yol haritası."

MÜSİAD'ın önerisi hayata geçirilecek

Ziyarette ayrıca, MÜSİAD raporunda yer alan ve 1 yıl bekleyen alanların vatandaştan kiralanarak tarımsal üretim sahasına dönüştürülmesini öngören önerinin hayata geçirileceği bildirildi. Başkan Asmalı, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Bakanımız, 1 yıl bekleyen alanların vatandaştan kiralanarak tarımsal üretim sahasına dönüştürülmesini öngören önerimizin hayata geçirilmesi için gerekli adımların atıldığını bildirildi. Yani Anadolu'da ekilmedik alan kalmayacak. Bununla birlikte Sayın Bakanımız çiftçilerimiz ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz için yem sübvansiyonu getirileceği, Sözleşmeli Tarım Projesi ve Yeminli Tarım Müşavirliği oluşturulmasına ilişkin girişimlerin bulunduğunun da müjdesini verdi. MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulumuz ile Bakanlığımızla tam koordinasyon içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz. Sayın Bakanımıza bir kez daha ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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