Mürşide Aygün ve Burak Aksu Mutluluğa Evet Dedi

Düğün ve Nikah Merasimine Önemli Kişiler Katıldı

Düğünün Onur Konuğu Hak İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un yanı sıra Ak Parti Zeytinburnu Belediye meclis üyeleri Ali Çebi, Halis Özgenç, Zeytinburnu Nuripaşa Mahalle muhtarı Yılmaz Kaya,Seyitnizam mahalle muhtarı Ömer Algül, Zeytinburnu Ordulular Dernek Başkanı Recai Memiş,İstanbul Times Medya Grubu imtiyaz sahibi,Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkan yardımcısı ve Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) Kurucu başkanı Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner başta olmak üzere cemiyet hayatının bir çok önemli kişisi düğün ve nikah merasimine katılarak Aygün ve Aksu ailelerini mutlu günlerinde yalnız bırakmamaları her iki aileyi memnun ve mutlu etti.

Nikahın Şahitleri de Önemli Kişilerden Oluştu

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un kıydığı nikahın resmi Nikah şahitler Hizmet İş Konfederasyonu Genel Başkan yardımcısı Mehmet Keskin,ailenin yakın dostu Mehmet Eli ve yüzlerce fahri şahit eşliğinde yapılan nikah ile Mürşide Aygün ve Burak Aksu dünya evine girdi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Şunları Söyledi

Mürşide kızımızın babası Ramazan Aygün Abi ile uzun senelerden beri siyaset yapıyoruz.Bir dostumun ve siyasi yol arkadaşımın kızının nikahını kıymak benim için şeref ve onurdur. Mürşide kızımıza ve Burak oğlumuza bir ömür boyu mutluluklar dilerim” şeklinde konuşan başkan Arısoy Nikah cüzdanını geline‘e verirken burada bulunan herkes sayın Cumhurbaşkanımızın nikahlarda gelin ve damada tavsiyelerini biliyor.Bundan dolayı ben burada evlat sayısı hakkında bir şey demeyeceğim ama gelin ve damat işini bilir diyerek cüzdanı gelin Mürşide Aygün Aksu’ya takdim etti.

Gelinin Babası Hizmet İstanbul 12 No’lu Hizmet İş Sendikası Şube başkanı Ramazan Aygün Mutluluklarına ortak olan herkese teşekkür etti

Uzaktan ve yakından Aygün ve Asku ailelerinin evlatları Mürşide ve Burak’ın mutlu günü için bizleri yalnız bırakmayan Hizmet İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı sayın Mehmet Keskin ,e, Yoğun programlarına rağmen evlatlarımızın nikahını kıyan Zeytinburnu Belediye Başkanımız sayın Ömer Arısoy’ a, Hizmet İş Sendikası Şube başkanları, Sayın, Mustafat Canpolat’a,Ahmet Şimşek’e, Ahmet Göktürk’e,Emrullah Arslan’a, Kürşat Çakmak’a, Kenan Erüklü’ye, Mustafa İlük’e,Nizammetin Yorulmaz’a, Abdullah Kaya’ya,Yücel Fırat’a, Avukat Kadir Zorlu başta olmak üzere diğer sendika ve konfederasyon yöneticilerimize, Zeytinburnu Nuripaşa Mahalle muhtarımız sayın Yılmaz Kaya’ya ,Seyitnizam Mahalle muhtarımız Ömer Algül’e , Zeytinburnu Ak Parti Meclis Üyeleri sayın, Ali Çebi’ye ,Halis Özgenç’e ,Zeytinburnu Ordulular Dernek Başkanı Sayın, Recai Memiş’ e, Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkan yardımcısı Gazeteci Yazar Sayın, Hüseyin Çetiner başta olmak üzere yer darlığından dolayı isimlerini teker teker yazamadığımız için bütün katılımcılar’a teşekkür ederim .

Ayrıca çelenkleri ile yanımızda olan Ak parti İstanbul İl Başkanı sayın Osman Nuri Kabaktepe’ye, Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı sayın A.Selami Delibalta’ya ve Arzum Kuyumculuğa teşekkür ederiz.

Bizlerde İstanbul Times Yayın Grubu olarak genç çiftlerimiz Mürşide Aygün ve Burak Aksu evlatlarımıza ömür boyu mutluluklar dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (iTHA)