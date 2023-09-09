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Muhtar Nadiye Polat'tan Muhteşem Bir Sokak Sünnet Şöleni

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle Muhtarı iş İnsanı Nadiye Polat Büyük bir halk dayanışması ile yüzlerce çocuğa muhteşem bir sokak düğünü yaparak yüzlerce ailenin bütçesine ciddi bir katkı sunmuş oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Eylül 2023 Cumartesi 21:02
Muhtar Nadiye Polat'tan Muhteşem Bir Sokak Sünnet Şöleni
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MUHTARLARIN DURUMU İYİ OLAN İNSANLARI SPONSOR YAPIP YÜZLERCE ÇOCUĞU SÜNNET ETTİRMESİ AİLELER ÜZERİNDE CİDDİ BİR MADDİ KÜLFETİ ALIYOR...

Sünnet şölenine; Ak Parti İstanbul 2.Bölge Miletvekili Avukat Adem Yıldırım, Ak Parti  Zeytinburnu İlçe başkanı A.Selami Delibalta,MHP.Zeytinburu İlçe başkanı  Habip Kapıcoğlu,İyi Parti Zeytinburnu İlçe başkanı Erdinç Bayraktar,Yeniden Refah Partisi İlçe başkanı Onur Dolar,Saadet Partisi İlçe başkan  vekili Cemil Karış, Zeytinburnu Belediye başkan vekili A.Saffet Öz,Başkan Yardımcısı Hurşit Bekaroğlu, Geleceğim Zeytinburnu Platformu Kurucu başkanı Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner ,yönetim kurulu üyeleri,  Onur Dolar,Tülay Gençtürk,Ali Ekber Şenkal, Sevim Akbay,Şehmuz Doğanay başta olmak üzere 1.500 civarında  davetli sokak sünet düğününe katldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Zehranur Kılıç

Sünnet Şöleni Yeşiltepe Konyalı Camiİ İmam Hatibinin Kur'an-ı kerim okuması ile başlayan merasim dua ile devam etti. Daha sonra ise Mahalle muhtarı Nadiye Polat kürsüye gelerek güzel bir açılış konuşması yaptı. 

YEŞİLTEPE MAHALLE MUHTARI NADİYE POLAT KATILIMCILARA YÖNELİK GÜZEL BİR AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTI  

"Öcelikle bizi bu önemli organizasyonda yalnız bırakmayan Ak Parti İstanbul 2.Bölge Mlletvekili Adem Yldırım'a,beledye başkan yardımcılarıma,meclis üyelertime,siyasi parti ilçe başkanlarım,basın mensuplarımıza,sünet olan çocuklarımızz ve ailerine saygılarımı sunarım. İyiK,i varsınız ve iyi ki bize yalnız bırakmadınız" şeklinde konuştu   

Daha sonra Zeytinburnu Belediye başkan vekili  Av.Saffet Öz bire selamlama konuşması yaparak başkan Arısoy'un İstanbul'un dışında olduğu için sünnet sölenine katılamadığını söyleyerek hepinize selam saygı ve muhabbetlerini getirdim dedi.

Günün son protokol konuşmasını ise Ak Parti İstanbul 2.Bölge Milletvekili Av.Adem Yıldırım yaptı. Vekil Yıldırım bu büyük ve anlamlı çalışma için Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Naidye Polat ve emeği geçen ekibine teşşekkür etti.

Sünnet Şöleni Plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Son Güncelleme: 09.09.2023 21:55
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