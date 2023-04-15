Muhafazakar Kiralık Villa Tatili

Belirli bir süre kısıtlaması içerisinde tatil yapabilecek olanlar işten ancak 3 ile 5 gün arasında izin alabilmiş kişiler için otel odasında vakit geçirmek yerine doğa ile iç içe ve havuzlu villalar daha cazip hale geliyor. Villa kiralama işlemlerinde önemli olan eşyalı ya da eşyasız oluşunu tercih edebilmenin rahatlığıdır. Pek çoğunda içi mobilyalı ve tam döşenmiş yemek yapılabilecek ve uyunabilecek her alan ayarlanmış şekilde bırakılır. Pek çok acenta hem yurtiçi hem de yurt dışında rahatlıkla villa kiralayabilmeyi destekleyecek fırsatlar sunuyor. Bunun için araştırmak ve incelemek gerekiyor. Villalar bir emlakçı aracılığıyla kiralanabileceği gibi sahibi ile anlaşma yapılarak direkt kiralanabiliyor.

Her villanın farklı bir imkanı bulunuyor. Kiralama aşamasında buna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle müsait bir mevsimde kiralanamayacaksa ısınma ile ilgili bilgilerin alınması önemli oluyor. Bazı villaların tasarımı hem yaz hem de kış aylarında konaklanabilecek şekilde planlanıyor. Buna göre bir seçenek tercih edilebiliyor.

Villa Kiralamanın Avantajları

Günümüzde ise sıklıkla tercih edilen villa tipleri değişmekle beraber gruplandırılmış şekilde ilanlarda görülebiliyor. Genellikle muhafazakar villa tipleri aileye uygun belirtileri ya da balayı villa tipi olarak adlandırılabilir. Bireysel tercihe ve kişisel zevke göre göl kenarında, bahçesinde havuzu bulunan ya da denize tam sıfır villa tercih edilebilirken ormanın içinde bir villa evi uygun olabiliyor. Villaların içerisinde ki farklı özellikler fiyatlarda da belirleyicilik katıyor. Bazıları balkonlu ve özel açık teraslı bazıları ise daha çok bahçeli, bazıları özel ısıtma havuzu bulunurken bazılarında havuz bulunmayabiliyor.

Villa içerisinde jakuzi imkanı sunulabiliyor. Villaların tasarlanışında özellikle minimal tarzda bir bahçe alanı sayesinde kalabalık aileler dahi kendi piknik alanı oluşturabilir. Mangalını yapabiliyor, büyük aile yemekleri burada keyifle gerçekleştirilebiliyor. Genel olarak bakıldığında villaların tercih sebepleri arasında müstakil ev tipi ile olması dubleks adı verdiğimiz çift katlı şekilde oldukça geniş odalara sahip olması çoklu olarak ailelerin ya da arkadaşların gelip beraber tatil yapabileceği bir fırsat alanı oluşturması daha çok cezbediyor. Apartman dairesinde ya da bir otelde tatil planı kurmaktansa bu tarz villa kiralık daireler günümüzde ailelerin de tercih ettiği bir tatil planı haline geliyor.