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Motorlu Araç Satıcılarından Yeni Düzenlemeye Tepki Sürüyor

Sıfır araçlarda ilk tescil sonrası 6 ay, 6000 km satış sınırlaması getiren düzenlemeye sektörden gelen tepkiler devam ediyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:48
Motorlu Araç Satıcılarından Yeni Düzenlemeye Tepki Sürüyor
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SİMAS Başkanı Gökhan Çalışkan: ‘’Kayıt dışı ticaret yapan kişiler araç alıp satmaya devam edecekler, ikinci el motorlu araç satıcıları töhmet altında bırakılıyor’’

Sincan Motorlu Araç Satıcıları Derneği (SİMAS) Başkanı Gökhan Çalışkan sıfır araçlarda ilk tescil sonrası 6 ay 6000 km satış sınırlaması getiren düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Şu an sektörde yaşanan sorunlara çözüm olamayacağını, sektörün en büyük problemi olan kayıt dışılığı da engelleyemeyeceğini ifade eden Çalışkan, şöyle konuştu:

‘’Kayıtlı motorlu araç satıcıları, ikinci el ticareti yapan esnaflar sıfır araç satan bayilere gittiğinde zaten araç alamıyorlar, bayilerin bizlere araç satması yasak. Ancak bu düzenleme sadece vergisini ödeyen, bu işi profesyonel olarak yapan, istihdama ve ekonomiye katkı sunan tacirleri kapsıyor. Bu durum bizleri çok etkilemese de kamuoyunda yarattığı algı bizler için olumsuz oluyor, maalesef fatura yine kayıtlı esnafa çıkarılıyor.’’

Aynı zamanda Vega Otonomi’nin de kurucularından olan Çalışkan, yönetmeliğin vergi ödemeden, yan meslek olarak ayak üstü araç alıp satan şahısları kapsamadığını hatırlatarak, ‘’ Piyasanın dengesini bozan alsatçılar bizler gibi yetki belgesine sahip motorlu araç satıcılarından daha fazla ticaret yapıyorlar. Kira, şirket gideri, çalışan maaşı vs. ödemedikleri gibi devletin de vergi kaybına sebep oluyorlar. Bizim çalıştırdığımız personellerimiz de Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak zorundayken, bu şahıslar rahatlıkla alım satım yapabilmektedir. İlgili bakanlıklarımızın kayıt dışılığın önüne geçmek için kalıcı çözümler bulması, bu haksız kazancın ortadan kaldırılması en büyük talebimizdir’’ diye konuştu.

Otomotiv Bakanlığı’nın kurulması gerektiğini sözlerine ekleyen Çalışkan, böylece bu tür durumların önüne geçilebileceğini ve sektörde yaşanan sorunlara hızlı çözümler üretilebileceğini belirtti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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