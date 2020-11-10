Metrobüs 11 Kasım'da FSM'yi Kullanacak

Çekim nedeniyle Metrobüs araçları 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanacak. Çekim yapılacak bölgelerde seyreden bazı İETT hatları da alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.

İstanbul’da 13-14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 yarışları için Valilik kararı gereğince tanıtım çekimleri yapılacak. 9-10-11 Kasım günlerinde İstanbul’un çeşitli noktalarında yapılacak çekimler nedeniyle bazı yollar, belirli sürelerle trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, 11 Kasım Çarşamba günü Metrobüs hattı saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanacak. Metrobüs araçları, Söğütlüçeşme yönünde Zincirlikuyu’dan sonra Büyükdere Caddesi üzerinden FSM Köprüsü güzergâhına girecek. Kavacık, Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarında Metrobüslere yolcu iniş binişi yapılabilecek. Araçlar Uzunçayır’dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu’na girecek. Aksi istikametteyse sadece Kavacık’ta yolcu iniş ve binişleri yapılabilecek.

Diğer günler kapatılacak yollar ve İETT hatları için belirlenen alternatif güzergâhların listesi ise aşağıda yer alıyor:

KAPALI BÖLGE HATLAR ALTERNATİF GÜZERGÂH 9 KASIM 2020 KURUÇEŞME CADDESİ

ARNAVUTKÖY 22, 22RE, 25E, 40, 40T, 42T

GİDİŞ YÖNÜ Baltalimanı durağından sonra çevre yolu, Levent ve Barbaros Bulvarı’nı kullanarak Beşiktaş’tan güzergâha girer. 22, 22RE, 25E, 40, 40T, 42T

DÖNÜŞ YÖNÜ Beşiktaş’tan sonra Barbaros blv. Levent, TEM bağlantı yolunu kullanarak Baltalimanı’ndan güzergaha girer. 10 KASIM 2020 KENNEDY CADDESİ

SARAYBURNU BN1, 81

GİDİŞ YÖNÜ Langa Davutpaşa durağından sonra Yenikapı, Aksaray, Unkapanı güzergâhını kullanarak Eminönü son durağa gider. BN1, 81

GİDİŞ YÖNÜ Langa Davutpaşa durağından sonra Aksaray, Unkapanı yolunu kullanarak seferlerini Eminönü Kantarcılar’da sonlandırır. BN1, 81

DÖNÜŞ YÖNÜ Kantarcılardan hareket eder Unkapanı, Aksaray yoluyla giderek Langa Davutpaşa durağından güzergâha girer. 10 KASIM 2020 GALATA KÖPRÜSÜ KARAKÖY YÖNÜ 28, 28T, 30D

GİDİŞ YÖNÜ Unkapanı durağından sonra Unkapanı Köprüsü, Perşembe Pazarı yolunu kullanarak Tophane durağı güzergâhına girer. 70KE, 26, 26A

GİDİŞ YÖNÜ Eminönü Kantarcılar’dan sonra Unkapanı Köprüsü, Perşembe Pazarı yolunu kullanarak Tophane durağı güzergâhına girer. 11 KASIM 2020 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ 251

GİDİŞ YÖNÜ İST. MEDENİYET ÜNİ. durağından sonra FSM Köprüsü, Levent yoluyla giderek Alisamiyen durağı güzergahına girer. 251

DÖNÜŞ Alisamiyen durağından sonra Levent, FSM Köprüsü yolunu kullanarak Kozyatağı Metro durağı güzergâhına girer. 251

GİDİŞ Kozyatağı Metro durağından sonra otoban, FSM Köprüsü, Levent yolunu kullanarak Alisamiyen’den güzergâhına girer. 252

GİDİŞ YÖNÜ İST. MEDENİYET ÜNİ. durağından sonra FSM Köprüsü, Levent yoluyla giderek Alisamiyen durağı güzergahına girer. 252

DÖNÜŞ Sahrayı Cedit Atatürk Caddesi durağı, FSM Köprüsü, Levent yolundan giderek Alisamiyen güzergâhına girer. 252

GİDİŞ Sahrayı Cedit Atatürk Cad. durağından sonra, FSM Köprüsü, Levent yoluyla giderek Alisamiyen güzergâhına girer. 500A

GİDİŞ Altunizade durağından sonra FSM Köprüsü, Levent yolunu kullanarak Alisamiyen durağından güzergâhına girer. 500A

DÖNÜŞ Alisamiyen durağından sonra Levent, FSM Köprüsü yolunu kullanarak Altunizade güzergâhına girer. 522

GİDİŞ Kavakbayırı durağından sonra, Şile Yolu, FSM Köprüsü, Levent yolunu kullanarak Alisamiyen’den güzergâhına girer. 522

DÖNÜŞ Alisamiyen durağından sonra Levent, FSM Köprüsü yolunu kullanarak Alvarlızade Cami durağından güzergâhına girer. 129T

GİDİŞ Alvarlızade Cami durağından sonra, Şile Yolu, FSM Köprüsü, Levent, Şişli yoluyla Gümüşsuyu Peronlara gider. 129T

DÖNÜŞ Gümüşsuyu Peronlardan sonra Şişli,Levent,FSM. Köprüsü yolunu kullanarak Alvarlızade Cami durağından güzergâhına girer

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)