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Metrobüs 11 Kasım'da FSM'yi Kullanacak

Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri kapsamında 11 Kasım Çarşamba günü,15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Kasım 2020 Salı 10:28
Metrobüs 11 Kasım'da FSM'yi Kullanacak
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Çekim nedeniyle Metrobüs araçları 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanacak. Çekim yapılacak bölgelerde seyreden bazı İETT hatları da alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.

İstanbul’da 13-14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 yarışları için Valilik kararı gereğince tanıtım çekimleri yapılacak. 9-10-11 Kasım günlerinde İstanbul’un çeşitli noktalarında yapılacak çekimler nedeniyle bazı yollar, belirli sürelerle trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, 11 Kasım Çarşamba günü Metrobüs hattı saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanacak. Metrobüs araçları, Söğütlüçeşme yönünde Zincirlikuyu’dan sonra Büyükdere Caddesi üzerinden FSM Köprüsü güzergâhına girecek. Kavacık, Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarında Metrobüslere yolcu iniş binişi yapılabilecek. Araçlar Uzunçayır’dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu’na girecek. Aksi istikametteyse sadece Kavacık’ta yolcu iniş ve binişleri yapılabilecek.

Diğer günler kapatılacak yollar ve İETT hatları için belirlenen alternatif güzergâhların listesi ise aşağıda yer alıyor:

KAPALI BÖLGE

HATLAR

ALTERNATİF GÜZERGÂH

9 KASIM 2020 KURUÇEŞME CADDESİ
ARNAVUTKÖY

22, 22RE, 25E, 40, 40T, 42T
GİDİŞ YÖNÜ

Baltalimanı durağından sonra çevre yolu, Levent ve Barbaros Bulvarı’nı kullanarak Beşiktaş’tan güzergâha girer.

22, 22RE, 25E, 40, 40T, 42T
DÖNÜŞ YÖNÜ

Beşiktaş’tan sonra Barbaros blv. Levent, TEM bağlantı yolunu kullanarak Baltalimanı’ndan güzergaha girer.

10 KASIM 2020 KENNEDY CADDESİ
SARAYBURNU

BN1, 81
GİDİŞ YÖNÜ

Langa Davutpaşa durağından sonra Yenikapı, Aksaray, Unkapanı güzergâhını kullanarak Eminönü son durağa gider.

BN1, 81
GİDİŞ YÖNÜ

Langa Davutpaşa durağından sonra Aksaray, Unkapanı yolunu kullanarak seferlerini Eminönü Kantarcılar’da sonlandırır.

BN1, 81
DÖNÜŞ YÖNÜ

Kantarcılardan hareket eder Unkapanı, Aksaray yoluyla giderek Langa Davutpaşa durağından güzergâha girer.

10 KASIM 2020 GALATA KÖPRÜSÜ KARAKÖY YÖNÜ

28, 28T, 30D
GİDİŞ YÖNÜ

Unkapanı durağından sonra Unkapanı Köprüsü, Perşembe Pazarı yolunu kullanarak Tophane durağı güzergâhına girer.

70KE, 26, 26A
GİDİŞ YÖNÜ

Eminönü Kantarcılar’dan sonra Unkapanı Köprüsü, Perşembe Pazarı yolunu kullanarak Tophane durağı güzergâhına girer.

11 KASIM 2020

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

251
GİDİŞ YÖNÜ

İST. MEDENİYET ÜNİ. durağından sonra FSM Köprüsü, Levent yoluyla giderek Alisamiyen durağı güzergahına girer.

251
DÖNÜŞ

Alisamiyen durağından sonra Levent, FSM Köprüsü yolunu kullanarak Kozyatağı Metro durağı güzergâhına girer.

251
GİDİŞ

Kozyatağı Metro durağından sonra otoban, FSM Köprüsü, Levent yolunu kullanarak Alisamiyen’den güzergâhına girer.

252
GİDİŞ YÖNÜ

İST. MEDENİYET ÜNİ. durağından sonra FSM Köprüsü, Levent yoluyla giderek Alisamiyen durağı güzergahına girer.

252
DÖNÜŞ

Sahrayı Cedit Atatürk Caddesi durağı, FSM Köprüsü, Levent yolundan giderek Alisamiyen güzergâhına girer.

252
GİDİŞ

Sahrayı Cedit Atatürk Cad. durağından sonra, FSM Köprüsü, Levent yoluyla giderek Alisamiyen güzergâhına girer.

500A
GİDİŞ

Altunizade durağından sonra FSM Köprüsü, Levent yolunu kullanarak Alisamiyen durağından güzergâhına girer.

500A
DÖNÜŞ

Alisamiyen durağından sonra Levent, FSM Köprüsü yolunu kullanarak Altunizade güzergâhına girer.

522
GİDİŞ

Kavakbayırı durağından sonra, Şile Yolu, FSM Köprüsü, Levent yolunu kullanarak Alisamiyen’den güzergâhına girer.

522
DÖNÜŞ

Alisamiyen durağından sonra Levent, FSM Köprüsü yolunu kullanarak Alvarlızade Cami durağından güzergâhına girer.

129T
GİDİŞ

Alvarlızade Cami durağından sonra, Şile Yolu, FSM Köprüsü, Levent, Şişli yoluyla Gümüşsuyu Peronlara gider.

129T
DÖNÜŞ

Gümüşsuyu Peronlardan sonra Şişli,Levent,FSM. Köprüsü yolunu kullanarak Alvarlızade Cami durağından güzergâhına girer

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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