banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Gelecek Partisi'nin Geleceği Belirlendi
Son Dakika
Gelecek Partisi'nin Geleceği Belirlendi
Taburcu Olan İmamoğlu’ndan Deprem Mesajı: “Karantina Biter Bitmez İzmir’e Gideceğim”
Son Dakika
Taburcu Olan İmamoğlu’ndan Deprem Mesajı:...
Masumlar Apartmanı Dizisinden Kadınlar İçin Farkındalık
Son Dakika
Masumlar Apartmanı Dizisinden Kadınlar İçin...
ALİ BABACAN: 'Bugün acıyı paylaşma günü'
Son Dakika
ALİ BABACAN: 'Bugün acıyı paylaşma...

Masumlar Apartmanı Dizisinden Kadınlar İçin Farkındalık

Reyting rekorları kıran TRT 1’in Masumlar Apartmanı dizisinin 7’nci bölümünde idrar kaçırma sorunu üzerine farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Çoğumuzun konuşmaktan dahi çekindiği idrar kaçırma konusunun işlendiği Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben (Merve Dizdar) ve Neriman (Gizem Katmer) karakterleri arasında geçen idrar kaçırma konuşması izleyiciler tarafından da tam not aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Kasım 2020 Salı 09:27
Masumlar Apartmanı Dizisinden Kadınlar İçin Farkındalık
banner171

Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden bir tanesi Masumlar Apartmanı, her yaşta yaşanabilecek idrar kaçırma problemiyle ilgili farkındalık yarattı.

TRT 1’in reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin 27 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlanan 7’nci bölümünde Gülben (Merve Dizdar) karakterinin yaşadığı idrar kaçırma problemine dikkat çekildi. Dizide Gülben karakteri uykuda ve stres anında gündüz idrar kaçırma problemi yaşayan bir kadını canlandırmasından dolayı, kardeşi rolündeki Neriman (Gizem Katmer) ona yetişkinler için emici külot vererek bu probleminden kurtulmasını tavsiye ediyor. Gülben (Merve Dizdar) karakteri ise yaşadığı idrar kaçırma sorunu dolayısıyla dizide birçok kez ablası rolünü oynayan Safiye (Ezgi Mola) tarafından sürekli eleştirilen bir rolü canlandırıyor.

Türkiye’nin ilk hasta bezi markası olan ve aynı zamanda Türkiye’nin en çok tercih edilen hasta bezi markası Canped, idrar kaçırma konusuna dikkat çekmek için Masumlar Apartmanı dizisinde bu sorunla ilgili farkındalık çalışması gerçekleştirdi. İdrar kaçırma konusunda farkındalık projeleri ile Canped 2017-2018'de 7 milyon kadına ulaşırken, 2019-2020 yılında ise 10 milyon kadına ulaştı. Canped, sektöründe gerçekleştirdiği çalışmalarla adından sıkça söz ettirerek idrar kaçırmanın çözümleri hakkında bilgilendirme yapmaya devam ediyor.

Kadınların yüzde 87'si özgüven eksikliği, yüzde 75'i ise sokağa çıkma korkusu yaşıyor

Türkiye'de 40 yaş ve üzeri her 4 kadından biri (2,7 milyon kadın) idrar kaçırma sorunu ile karşılaşıyor. Türkiye'de idrar kaçıran kadınların yüzde 87'si özgüven eksikliği, yüzde 75'i ise sokağa çıkma korkusu yaşıyor. İdrar kaçırma sorunu günden güne artış gösterirken özellikle bu sorun kadınların hayatlarını da kaçırmalarına neden oluyor.

Masumlar Apartmanı 7. Bölümünü izlemek için tıklayın:

https://www.youtube.com/watch?v=xnVCMhdlHe4

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayak Sağlığınız İçin Deri Ayakkabı Modellerini Seçin
Ayak Sağlığınız İçin Deri Ayakkabı Modellerini Seçin
Lösev'den Ailelere Et Desteği
Lösev'den Ailelere Et Desteği
Mecidiyeköy Mehmutbey Metrosu’nda Seferler 28 Ekim’de Başlıyor
Mecidiyeköy Mehmutbey Metrosu’nda Seferler 28 Ekim’de Başlıyor
İmamoğlu’ndan “Davet” Tepkisi: “İstanbul’da Ani Bir Olay Olduğunda, İlk Ulaşılması Gereken Kişi, Benim”
İmamoğlu’ndan “Davet” Tepkisi: “İstanbul’da Ani Bir Olay Olduğunda, İlk Ulaşılması Gereken Kişi, Benim”
İpotekli Konut Satışında Yüzde 207,6 Artış
İpotekli Konut Satışında Yüzde 207,6 Artış

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169