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MART AYI ALMANAK YAYINDA:

İŞTE AYIN EN ÇOK KONUŞULANLARI

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Nisan 2022 Cuma 16:12
MART AYI ALMANAK YAYINDA:
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Medya takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. AjansPress’in 1-31 Mart tarihleri arasında gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı.  Yapılan araştırmaya göre Mart ayında medyada siyasetten spora,ekonomiden sağlığa ve dış politikaya kadar en fazla içeriği yer alan başlıklar şu şekilde oldu;

  • Et ve Süt Kurumu (ESK) kırmızı et ve tavuk fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı.
  • Çin'de 21 Mart Pazartesi günü China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, ülkenin güneybatısındaki GuangşiCuang Özerk Bölgesi'nde düştü.
  • Artık açık havada maske kullanmak zorunda değil iken kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak zorunluluğu kalktı. Yeni dönemde HES kodu uygulaması ise tamamen kaldırıldı.
  • Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı’na Vahit Kirişçi atandı.
  • Milli sporcumuz Ferhat Arıcan, Avrupa Jimnastik Birliği taralından düzenlenen oylamada “2021 yılının en iyi erkek jimnastikçisi" seçildi.
  • Milli sporcumuz İbrahim Çolak, Almanya'nın Cottbus kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazandı.
  • Çanakkale 1915 Köprüsü açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprünün bir hafta ücretsiz kullanılabileceğini, daha sonrasında otomobiller için geçiş ücretinin 200 TL olacağını duyurdu.
  • 'Halikarnas' şarkısıyla ünlenen, 'Hayat Bilgisi' dizisinde hayat verdiği 'Fidan Hoca' karakteriyle hafızalarda yer edinen şarkıcı ve oyuncu Akrep Nalan yaşamını yitirdi.
  • Kolpaçino filminin sevilen oyuncusu Hüseyin Elmalıpınar geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
  • Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kaldı. Rusya, Ukrayna’ya saldırılarının ilk aşamasındaki amaçlarına ulaştığını duyururken birçok ülke ve birçok global marka Rusya’ya yaptırımları sürdürdü.
  • Kabul edilen maddelere göre, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajı yüzde 7'ye indirildi.
  • Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alınarak yerine Mustafa Kayhan getirildi.
  • 94’üncü Oscar Ödülleri töreninde tarihe geçen anlar yaşandı. Üç yılın ardından ilk kez sunuculu olarak gerçekleştirilen törende, Will Smith törenin sunucularından ChrisRock’a tokat attı.
  • Köprü ve otoyollarda yıllardır kullanılan Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) cihazları 31 Mart itibarıyla kullanımdan kalktı.
  • Barış Masası Türkiye’de kuruldu. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirildi.
  • Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde GenoPetriashvili'yi 5-2 yenerek 9'uncu altın madalyasını kazandı.

      KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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