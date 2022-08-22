banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 31
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.052,85
ALTIN
1.011,82
DOLAR
18,11
STERLİN
21,35
EURO
18,07
Yenide Refah Partisi Zeytinburnu 30 Bin Kap Aşure Dağıttı (VİDEOLU)
Son Dakika
Yenide Refah Partisi Zeytinburnu 30...
İşte Sosyal Medyayı Alt Üst Eden Sokak Röportajımız'ın Tam ve Montajsız Hali
Son Dakika
İşte Sosyal Medyayı Alt Üst...
METRO İstanbul'dan Yürüyen Merdiven Ve Asansör Açıklaması
METRO İstanbul'dan Yürüyen Merdiven Ve...
İBB'nin Yaptığı Çekmeköy - Sancaktepe – Sultanbeyli Metrosu 6 Ay Erken Bitecek
İBB'nin Yaptığı Çekmeköy - Sancaktepe...

Marmara Denizi’nden 9 Ayda Yaklaşık 53 Ton Atık Toplandı

İklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya için çalışan Garanti BBVA’nın, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliğiyle deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi’nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimleri gerçekleştirmek amacıyla başlattığı “Mavi Nefes Projesi” nin 9 aylık raporu açıklandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:35
Marmara Denizi’nden 9 Ayda Yaklaşık 53 Ton Atık Toplandı
banner171

Rapora göre 21 Eylül 2021– Haziran 2022 tarihleri arasında deniz süpürgeleri, 52.590 kilogram, yani yaklaşık 53 ton atık topladı ve geri dönüşüme kazandırdı. Deniz süpürgeleriyle toplanan atıklar, yaklaşık 46 bin kişinin günlük ürettiği atığa eşit.

Marmara Denizi’ni en çok plastikler kirletiyor

Proje kapsamında deniz süpürgelerinin topladığı yaklaşık 53 ton atığın üçte biri, yani 17 tonu poşet, pet şişe vb. plastik atıklardan oluşuyor. Temizlik kapsamında Marmara Denizi’nden 4.8 ton giyim ve tekstil malzemesi, 4.4 ton metal, 4 ton balık ağı gibi balıkçılık atıklarıyla 11 ton deniz salyası ve deniz çöpü toplandı.

Denizlerin oksijen kaynağı olması konusunda bilgi seviyesi %99’a yükseldi

Projenin farkındalık yaratma ayağında ortaokul seviyesinde gerçekleştirilen çevrimiçi eğitimlerle, “Küresel İklim Değişikliği, Denizlerimiz, Deniz Salyası (Müsilaj), Kirlilik Kaynakları, Sıfır Atık Hareketi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Karbon Salımı” konuları ele alınıyor. Eğitimlerin verimliliğinin ölçülmesi ve geliştirilmesi hedefiyle öğrencilere “Bilgi Testi” de uygulanıyor. Testlerin sonuçları değerlendirildiğinde Mavi Nefes Projesi’nde eğitimlere katılan öğrencilerin farkındalık seviyelerinde büyük oranlarda değişim göze çarpıyor. Yapılan testlerde, öğrencilerin denizlerin oksijen kaynağı olması konusundaki bilgi seviyelerinin %68,5’den %99’e, kıyı ekosistemlerinde depolanan karbonu ifade eden “Mavi Karbon” kavramının bilinirliğinin de %56’den %94,3’e yükseldiği görüldü. Okullarda halihazırda yürütülmekte olan “Sıfır Atık Projesi” ile ilgili farkındalığın ise %64,5’dan %86,3’e çıktığı, atık oluşumunun önlenmesi ve geri dönüşüm konularına hassasiyetin de arttığı gözlemlendi. Ayrıca fitoplanktonun oksijen üretmesinin bilinirliği %47,7’den %99,2’ye yükseldiği görüldü.

Marmara Denizi’nden sonra Antalya Adrasan’da da deniz temizliği başladı

Garanti BBVA ve TURMEPA “Mavi Nefes Projesi”ni Antalya Adrasan’a da taşıdı. Proje kapsamında Temmuz ayından itibaren deniz turizminin yoğun olduğu Adrasan bölgesinde faaliyete başlayan deniz süpürgesi, bölgede 4 ay boyunca hem katı hem de sıvı atık toplayarak deniz temizliği için çalışacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamidiye Lezzeti Yeni Şişesinde
Hamidiye Lezzeti Yeni Şişesinde
Erken Ergenlik Döneminde Beslenmeye Dikkat Edilmeli!
Erken Ergenlik Döneminde Beslenmeye Dikkat Edilmeli!
Sınır Dışı Kararı Nasıl Kaldırılır?
Sınır Dışı Kararı Nasıl Kaldırılır?
Sosyal Medyada Harcadığımız Süre Değişmedi
Sosyal Medyada Harcadığımız Süre Değişmedi
Eşler Arası Kıskançlık Neden Olur?
Eşler Arası Kıskançlık Neden Olur?

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169