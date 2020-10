Lösev'den Ailelere Et Desteği

Kurban Bayramı’ndan bu yana 14 bin haneye et ve et ürünleri ulaştıran LÖSEV 81 ilde can, kan olan et yardımlarını gelecek Kurban Bayramı’na kadar 81 bine çıkarmayı hedefliyor.

Hepimiz sağlıklı bir yaşamın, sağlıklı beslenme ile mümkün olduğunu biliyoruz. Peki, sağlığımızı kaybettiğimiz zaman eski sağlığımıza kavuşmamızın en önemli basamaklarından birinin sağlıklı beslenme olduğunu biliyor muyuz? Sağlıklı beslenme zincirinin halkalarından birini oluşturan protein özellikle lösemi-kanser tedavilerinde hayati önem taşıyor. Araştırmalar kansere yönelik kemoterapi, radyoterapi ve ameliyatlara bağlı gelişen yan etkilere karşı dayanıklılık, zarar gören hücrelerin iyileşmesi, enfeksiyondan korunmak gibi iyileşmeyi sağlayacak fonksiyonların pek çoğu için proteinin önemini ortaya koyuyor. Öte yandan yetersiz protein alımı; hastalığın iyileşmesini yavaşlatarak enfeksiyonlara karşı vücut direncini azalıyor. Bu yüzden kanser tedavisi gören hastaların, sağlıklı insanlardan yüzde 50 daha fazla protein ihtiyacı olduğu biliniyor.

LÖSEV ET DESTEĞİ İSTANBUL DAĞITIMIYLA DEVAM EDİYOR

LÖSEV Et Desteğinden her yıl on binlerce hasta ve ailesi faydalanıyor. Geçtiğimiz yıl 26 bin 620 hasta ve ailesi LÖSEV et desteğinden -vakumlu ambalajlarda taze et olarak ve LÖSEV Et Kart ile büyük marketlerden hijyenik koşullarda kaliteli et ve ürünlerine ulaşma imkanı yakaladı. Kurban Bayramından bu yana ise çok kısa bir sürede 14 bin hastaya et yardımları ulaştırıldı. LÖSEV’in hedefi ise bu sayıyı 2021 Kurban Bayramı’na kadar 81 bine çıkarmak. Bugün İstanbul’da yapılan Et ve et ürünleri dağıtımında LÖSEVe kayıtlı hastalara ve ailelerine et ve et ürünleri sunuldu. Hasta ve aileleri LÖSEV’e bağış yapan hayırseverlere dualarla teşekkürlerini ilettiler.

Hem Çocuk, Hem Yetişkin Tüm Kanser Hastaları Faydalanabiliyor

LÖSEV’e kayıtlı ailelerin yüzde 87’si asgari ücret ve altında gelire sahip ve kırmızı eti buzdolaplarına koymakta zorlanan ailelerden oluşuyor. Kanser hastası yetişkinlerde ekonomik yoksunluğun çok daha kritik seviyede olduğunu tespit eden LÖSEV Kurban Bayramı döneminde aldığı vekâleten kurban bağışları ve yıl içinde yapılan adak bağışlarından sağlanan et ve et ürünlerini 81 bin haneye ulaştırmaya kararlı.

Siz de kanser hastalığının maddi girdabındaysanız LÖSEV’e www.losev.org.tr adresinden ya da bölgenizdeki irtibat büromuza 0232 520 85 20 telefon numarası üzerinden ulaşarak maddi, manevi, sosyal desteklerinden faydalanabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)