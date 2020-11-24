Lokanta Usulü ve Püf Noktalarıyla Adana Kebap Ziyafeti

İncecik çekilen kuyruk yağı ve kıyma, güzelce harmanlandığında eklenen baharatların sayesinde iştah açan bir koku meydana getirecektir. Adana kebaptan yayılan bu nefis koku sayesinde tok olan bile acıkmaya başlayacaktır. Adana kebap nasıl yapılır diyenler için öylesine özel ve güzel bir tarif anlatacağız ki görenler derhal mutfağa geçip akşama kebap ziyafeti verecek.

Çünkü önerdiğimiz bu leziz Adana kebap yapımı ve sunumu kolay bir yemektir. Tarifimizi detaylı şekilde incelediğinizde; Adana kebap yapılışı ne kadar da kolaymış diyeceksiniz!

Lokanta Usulü ve Püf Noktalarıyla Adana Kebap İçin Gerekli Olan Malzemeler

Leziz bir Adana kebap hazırlamak için kesinlikle kuyruk yağına ihtiyacınız olacak. Çünkü bu etin kuru olmamasını sağlamaktadır. Peki, başka hangi malzemeler bir araya gelecektir? Şimdi Adana kebap malzemeleri hazırlama zamanı.

Tarif için: Adana Kebap (Lokanta Usulü ve Püf Noktalarıyla)

Kebap İçin:

Kıyma

Soğan

Pulbiber

Tuz

Kuyruk Yağı

Sunum İçin:

Lavaş Pide

Domates

Biber

Soğan

Sumak

Limon

Lokanta Usulü ve Püf Noktalarıyla Adana Kebap Nasıl Yapılır?

Dışarıda yediğiniz Adana kebap lezzetini elde etmek için; evde kebap hazırlarken mutlaka kuyruk yağı kullanmalısınız.

Kuyruk yağı, çekilen kıymanın daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlamaktadır.

Eğer kuyruk yağı kullanmazsanız, etiniz pişerken kurumaya başlayacaktır.

Tüm malzemeler derin bir kapta bir araya gelir ve güzelce yoğurma işleminden geçer.

Ölçüleri linke tıklayarak inceleyebilirsiniz. Etin dağılmaması için; verilen ölçülere uymanız önerilir.

Şayet çok kalabalık bir masa hazırlayacaksanız; tarifte yer alan ölçüleri 2 kat fazla kullanabilirsiniz.

Tüm malzemeler karıştırıldıktan sonra buzdolabında dinlenmesi gerekiyor. Dinlenen et harcı dağılmayacağı için daha kolay şekil alacaktır.

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Lokanta Usulü ve Püf Noktalarıyla Adana Kebap Nasıl Pişirilir?

Adana kebap için önerilen pişirme tekniği fırında ızgarada pişirmek olacaktır.

İdeal ölçüyü öğrenmek için fotoğraflarla açıklanmış tarif linkini inceleyebilirsiniz. Böylece etin kıvamını ve şekli de görebilirsiniz.

Kebap şişine yayılan etleri, tepsiye dizip fırını uygun sıcaklığa alın.

Dilerseniz pişirme kağıdı üzerine de şişleri yerleştirip kendi yağında pişmesini sağlayabilirsiniz.

Pişirme kağıdında kalan boşluklara biber yerleştirip biberleri de közleyebilirsiniz. Bu yöntem sayesinde fırın çalışırken biberler de pişmiş olacaktır.

Adana Kebap Nasıl Şişe Sarılır?

Adana kebap etinin şişten çıkmaması ve şişe tutunması için buzdolabında belirli bir süre beklemesi gerekir. En az 1 saat olacak şekilde buzdolabında dinlenmelidir.

Şişe dizmek için bir avuç et alınır ve şişe sarılır.

Detaylı şekilde eti şişe dizmeyi görmek isteyenler tarifimize tıklayıp fotoğraflardan yardım alabilir.

Eğer elinizde kebap şişi yoksa ince ve uzun köfte şeklini verip pişirme kağıdında pişirmeyi deneyebilirsiniz.

Adana Kebap Nasıl Tüketilir?

Gerçek bir Adana kebap, pilavla servis edilmez. Bu eşsiz lezzeti yiyenler sadece etin tadını almalıdır.

Yanında garnitür olarak közlenmiş biber ve domates ikram edilebilir.

Adana kebap sumaklı soğanla iyi bir lezzet uyumu yakalar.

Bunun için sunumda kullanmak adına soğanları ince ince doğrayıp sumakla harmanlayabilirsiniz. Kebap servisi yanında kullanabilirsiniz.

Adana Kebap Lezzet Sırrı Nedir?

Bir lokantada yediğiniz Adana kebapla başka bir lokantada yediğiniz Adana kebap arasında lezzet farkı olduğunu düşünüyorsanız; kullanılan etin kalitesini araştırmalısınız.

Adana ve çevresinde hazırlanan Adana kebap için “kuzu kıyma” kullanılmaktadır.

Dana kıyma kullanıp kuyruk yağı karıştıranlar Adana kebap lezzetine çok yakın bir tat elde eder. Ancak tam manasıyla Adana kebap pişirmiş olmazlar.

Adana’da asırlardır pişirilen ve ocakbaşı restoranlarının sevilen yemeği olan Adana kebap kuzu kıymayla bütünleşen bir lezzettir.

Diyette Adana Kebap Yenir Mi?

Adana kebap kalori açısından diyet yapanları düşündürmektedir.

100 gramlık Adana kebap porsiyonunda, 239 kalori yer almaktadır. Bunun için et ve sebze öğününü iyi ayarlamak gerekir.

Adana kebap yanında ekmek tüketmek isterseniz; diyet listenizi gözden geçirmeniz önerilir.

Adana Kebap Mangalda Pişer Mi?

Evde hazırladığınız Adana kebap etini, piknikte ve bahçede mangalda kolayca pişirebilirsiniz.

Mangalda pişen Adana kebap, köz kokusuyla daha da lezzetlenecektir.

Hazırlanan etleri mangal şişine basık şekilde sarın. Bunun için kebap demirlerini kullanabilirsiniz.

Mangal ateşiniz söndüğünde köz aşamasına ulaştığında etleri ters düz ederek birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz.

Lokanta Usulü Adana Kebap Nasıl Servis Edilir?