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Lazer Epilasyon nedir? Nelere Dikkat Edilmeli?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Bilge Ateş konu hakkında bilgiler verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ağustos 2022 Perşembe 09:44
Lazer Epilasyon nedir? Nelere Dikkat Edilmeli?
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1. Lazer epilasyon nedir?

İstenmeyen kılların olduğu bölgelere, kişilerin cilt ve kıl renklerine göre değişen dalga boylarında lazer ışınlarının atılması ve kıl köklerinin tahrip edilmesi işlemidir. Günümüzde epilasyon için çok çeşitli lazer cihazları geliştirilmiştir.

2. Lazer epilasyonun zararları neler? Olası yan etkileri neler?

Lazer epilasyondan sonra ciltte eritem (ciltte kızarıklık), ödem ve kabarcıklar gözlemlenebilir. Bu etkiler kısa süre sonra (yaklaşık birkaç saat sonra) kendiliğinden geçer. Uygun olmayan dalga boyları ile ve/veya hatalı dozlarla yapılan lazer epilasyondan sonra ciltte yanık leke ve kalıcı iz oluşabilir. FDA onayı olmayan cihazlarla yapılan uygulamalardan sonra ise daha ciddi yan etkiler meydana gelebilir. Bu nedenle lazer epilasyonda kullanılan cihazın mutlaka FDA onayına sahip medikal cihaz olmasına dikakt etmek gerekir. Ayrıca dermtoloji kliniklerinde ehil ellerde lazer uygulanması bu olası komplikasyonları azaltır.

3. Gental bölgeye lazer epilasyon zararlı mı? Kısırlık yapar mı?

Lazerler sadece epilasyon amacı ile değil, tıbbi ve kozmetik her alanda kullanılmaktadır. Lazerlerin olası zararlı etkileri penetrasyon (nüfus etme) derinlikleri ile sınırlıdır. Lazer epilasyon cihazlarının penetrasyon (nüfus etme) derinlikleri kıl kökü yani yüzeysel deri ile sınırlı olduğundan, iç organlara zarar verebilme riski zaten mevcut değildir. Dolayısıyla lazer epilasyonun kısırlık yapması mümkün değildir.

4. Hamileler ve emzirenler için lazer epilasyon zararlı mıdır?

Yeterli klinik çalışmalar ve bu konuda elde edilmiş kesin sonuçlar olmadığı için gebelik durumunda lazer epilasyon yapılmaz. Emzirme döneminde lazer epilasyon yaptırmanın herhangi bir sakıncası yoktur.

5. Lazer epilasyon sonrası koltuk altı teri kötü kokuyor diye bir inanış var. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

Yapılan çalışmalarda lazer epilasyonun koltuk altı bölgesindeki dokularda değişime neden olduğuna dair herhangi bir veriye rastlanmamıştır. Lazer epilasyonun ter bezlerinin az veya çok çalışmasını etkilediğine dair de herhangi bir veri yoktur. Bu nedenle lazer epilasyonun terlemeyi artırdığını söylemek doğru olmaz. Ancak nadiren de olsa bazen lazer epilasyondan sonra bazı kişilerde terlemenin arttığı yönünde şikayetlere rastlanmaktadır. Lazer ısısıyla birlikte ter bezlerinin uyarılarak fazla terlemeye neden olduğu düşünülmektedir ancak bu durum bilimsel olarak kanıtlanmış değildir. Genellikle bu şikayetler ilerleyen lazer epilasyon seansları ile birlikte ortadan kalkmaktadır.

6. Lazer epilasyon sonrası güneşe çıkmak lekelenme yapar mı?

Ehil ellerde, yaz döneminde de kullanılabilecek lazerler vardır. Tedavi süresince güneşten korunduğunuz takdirde her mevsim uygulama yapılır. SPF 30 ve üzeri kremler kullanılabilir. Ancak özellikle yanlış işlemler sonucu yara-kabuk gelişmişse güneşe çıktığınız takdirde lekelenmeniz kaçınılmazdır.

7. Lazer epilasyon kansere yol açar mı?

Lazer epilasyon cihazları kıl köklerini hedef alacak şekilde özel tasarlanmış cihazlardır. 90’lı yıllardan beri güvenle kullanılan bu teknoloji nedeniyle kanser olduğu doğrulanmış hiçbir hasta yoktur.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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