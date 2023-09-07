KYK Yapı Kimyasalları Sait Halim Paşa Yalısında Tanıtım Toplantısı Yaptı

‘’Yeniden Hep Birlikte Ayağa Kalkıyoruz’’ mottosuyla yeni bir dönem başlatan KYK Yapı Kimyasalları deprem bölgeleri için kolları sıvadı. Yeniden inşa ve bina güçlendirme çalışmalarına katkı vermek amacıyla KYK Yapı Kimyasalları, ünlü Japon Yüksek Mimar ve İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki ile deprem bölgesinde deprem ve bina güçlendirmesi hakkında eğitim verecek. KYK Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Onur Sürmeli hedefimiz, “Sektör profesyonellerine doğru ürün seçimi ve uygulamaları hakkında eğitimler vererek, ülkemizin bir gerçeği olan depreme karşı, deprem farkındalığının ve bilincinin artırılmasını sağlamak” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

KYK Yapı Kimyasalları, deprem sonrasında yeniden inşa ve bina güçlendirme çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla sahadaki çalışmalarını hızlandırıyor. KYK Yapı Kimyasalları, dünyaca ünlü Japon Yüksek Mimar ve İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki ile deprem bölgesinde, deprem ve bina güçlendirme konularında sektör profesyonellerine eğitim verecek.

Kintsugi Felsefesi ile Hasarlı Alanlara Farklı Bir Dokunuş

KYK Yapı Kimyasalları, Japonya’nın, kırılmış nesneleri altın veya gümüş ile birleştirerek eskisinden daha güzel ve fonksiyonel hale getiren, kusurları güzelleştiren, yaşanmışlıkları öne çıkaran bir sanat tekniği olan Kintsugi felsefesinden alınan ilhamla güçlendirme çalışmalarına farklı bir boyut kazandırmayı hedefliyor.

Japon Yüksek Mimar ve İnşaat Mühendisi Moriwaki de Kintsugi tekniğini, yapı sektörüne uyarlayarak kırılmış veya hasar görmüş yapıları onarmak ve güçlendirmek için yapılması gerekenler hakkında bilgi verecek.

Moriwaki: “Güçlendirmede doğru yöntemi seçmek çok önemli”

Basın toplantısında konuşan Japon Yüksek Mimar ve İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, “Binaların güçlendirilmesi, yapıların depreme karşı dayanıklılığını artırmak için yapılan bir dizi işlem ve önlemi içeriyor. Bu işlemler, yapıların statik ve dinamik yüklere karşı daha sağlam hale getirilmesini sağlıyor. Yapılarda kullanılacak güçlendirme yöntemleri farklılık gösterebilir. Çalışmalara başlamadan önce uzmanlar tarafından güçlendirme yapılacak binanın teknik analizleri yapılmalı ve analiz sonuçlarına göre belirlenecek en uygun yöntem izlenmelidir” dedi.

Sürmeli: “Güçlendirme sistemlerimiz ile kentsel ölçekte dönüşüme destek sağlıyoruz”

İstanbul’da basın toplantısı düzenleyen ve depreme karşı dayanıklı yapılar için bina güçlendirme konusunda sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan KYK Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Onur Sürmeli, “KYK Yapı Kimyasalları olarak “Yeniden Hep Birlikte Ayağa Kalkıyoruz” mottosuyla yola çıkıyoruz. Eğitimlerimizde, Sn. Moriwaki’nin yanı sıra KYK Yapı Kimyasalları’nın uzman kadrosu da yer alacak. Eğitimlerimizin hedef kitlesi ise inşaat mühendisleri, mimarlar, yapı denetçileri, müteahhitler ve sektördeki diğer profesyoneller olacak. Sektör paydaşlarına, depreme karşı dayanıklı ve güvenli yapılar inşa edebilmeleri için, doğru ürün seçimi ve doğru uygulamanın önemini aktararak, deprem farkındalığını ve bilincini artırmayı hedefliyoruz. Güçlendirme sistemlerimiz ile kentsel ölçekte dönüşüme destek sağlıyoruz. Ana hedefimiz, depreme karşı tüm şehir ve bölgelerimizle yeniden ayağa kalkmak ve dayanıklı yapılar oluşturmaya destek vermek” dedi.

“Yeniden Hep Birlikte Ayağa Kalkıyoruz”

Güvenli yapılar için kaliteli ve yenilikçi ürünler sunduklarını söyleyen Sürmeli, ‘’Ürün portföyümüzde bulunan, yapıştırıcılar, derz dolguları, su yalıtım malzemeleri, tamir harçları, zemin malzemeleri, sıvalar, astarlar, katkılar ve yardımcı malzemeler, ısı yalıtım malzemeleri ve boyalar ürün gruplarındaki, 126 ana ürün ve 425 ürün çeşidiyle hem yeni inşa edilen hem de güçlendirme gerektiren yapılar için profesyonel çözümler sunuyoruz” diye konuştu.

Deprem İçin Önleminizi Alın!

Deprem, Türkiye’de birçok bölgeyi tehdit eden ciddi bir sorun. KYK Yapı Kimyasalları da yapıların depreme karşı güçlendirilmesi konusunda uzmanlığını, deprem riski taşıyan bölgelerdeki firma ve sektör profesyonellerine aktarıyor. Deprem anında yapıların yeterli güvenliği sağlaması için, yönetmeliklere uygun tasarlanması ve inşa edilmesi, mevcut yapıların ise uygun tekniklerle, doğru malzeme kullanılarak güçlendirilmesi gerekiyor.

Güçlendirme çalışmalarında, betonarme, çelik ve karbon fiber ile güçlendirme gibi farklı teknikler kullanılmaktadır. Deprem nedeniyle son zamanlarda sıkça gündeme gelen tekniklerden birisi olan karbon fiber ile güçlendirme, diğer güçlendirme yöntemlerine göre alandan ve zamandan tasarruf sağlar. Kullanım kolaylığı, hafifliği sayesinde yapıya ilave yükler getirmemesi ve yüksek yapısal dayanım sağlaması sayesinde güçlendirme çalışmalarında sıklıkla tercih edilmektedir.

CEMİL ONUR SÜRMELİ TOPLANTIDA ŞUNLARI SÖYLEDİ

Saygıdeğer Konuklar,Kıymetli Basın Mensupları,Hepiniz hoş geldiniz.

Öncelikle kısa bir video ile sizlere KYK Yapı kimyasallarını anlatmak istiyorum.

Bu video ile sizlere KYK Yapı Kimyasallarının toplumsal olaylara verdiği refleksi göstermek istiyorum.

Öncelikle 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabır diliyorum.

Yüzölçümü olarak ülkemizin yüzde 92’si; nüfus yoğunluğu olarak da halkımızın yüzde 95’i deprem kuşağında yer almaktadır. Bu yüzden depreme karşı “dayanıklı yapılar oluşturmak” hepimiz için hayati önem taşımaktadır.

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşadığımız Gölcük depremi nedeniyle 17.480 kişi hayatını kaybetmiş olup, çok ağır maddi ve manevi hasarlar meydana gelmiştir. Deprem sonrasında yapılan incelemeler sonucunda, yapıların birçoğunun hatalı proje, uygunsuz malzeme kullanımı ve kalitesiz işçilik nedeniyle yıkıldığı veya ağır hasar aldığı görülmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hasar Tespit Komisyonu tarafından 55 bin 651 konutta ve işyerinde yapılan kontrollerde, incelenen binaların yüzde 79’unun hasarlı olduğu ve bu hasarların yüzde 64’ünün, nem nedeniyle oluşan korozyondan kaynaklandığı tespit edilmiştir.

6 Şubat 2023 günü, deprem kendini maalesef yine çok üzücü bir şekilde hatırlatmıştır. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan, 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde meydana gelen depremler; Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elâzığ illerinde etkili olmuş ve resmi rakamlara göre en az 50.783 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu kayıpların içinde Adıyaman Bayimiz Alkanlar ticaret Mehmet ve Mustafa Alkan ile birlikte Alkan ailesinden 6 kardeşimiz de bulunmaktadır. Onları da bu vesile ile saygı ile yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bölgedeki hasarlı veya yıkılan yapılarda yapılan inceleme sonuçları; 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşadığımız Gölcük depremi sonuçlarına benzemektedir. Bu da bize ne yazık ki Ülke olarak deprem konusunda istenilen farkındalık ve hazırlık düzeyine ulaşamadığımızı acı bir şekilde göstermektedir.

17 Ağustos 1999 depreminden sonra 6 Şubat 2023 depremi sonrasında yapılan çalışmalar ve tüm yaşadıklarımız, bize “depreme karşı dayanıklı ve güvenli yapılar inşa etmemiz gerekliliğini” kati bir şekilde bir kez daha göstermiştir.

Geçmişte yapılan hatalı projeler, bilinçsiz uygulamalar, denetim yetersizliği ve tüm bunların yanı sıra su yalıtımına yeterli önemin verilmemesi gibi hataların yeniden tekrarlanmaması ve aynı acıların yeniden yaşanmaması için, bu ülkenin vatandaşı olarak hepimizin üzerimize düşeni ivedilikle yapmamız gerekiyor.

KYK Yapı Kimyasalları olarak; “Dayanıklı, sağlıklı ve estetik yapılar için; çevreci, yenilikçi, evrensel ve güvenilir çözümler üretmek ve sektörel eğitimlerle, karar vericilerin ve uygulamacıların mesleki uzmanlık gelişimine katkı sağlayarak bu çözümleri yaygınlaştırmak” hedefiyle 2005 yılından itibaren her yıl düzenli olarak; tüm Türkiye’de yıllık ortalama 200 farklı noktada; sektör profesyonellerine, uygulamacılarına, ilgili teknik lise, meslek yüksek okulu ve yüksek okul öğrencilerine eğitim ve seminerler vermekteyiz. Yaklaşık 18 yıllık süre zarfında, bu eğitim ve seminerler aracılığıyla bugüne kadar 180.000 katılımcıya ulaşmış bulunmaktayız.

Dışarda yalının önünde gördüğünüz eğitim tırımız açıldığında 60 kişi kapasiteli bir eğitim salonuna dönüşmektedir. Tırımız ile her sene tüm Türkiye’yi köşe bucak dolaşarak bu eğitim seminerlerini vermekteyiz. KYK Yapı kimyasalları tırı, dünyada başka örneği olmayan bir Eğitim aracıdır. Toplantı çıkışında ziyaret etmenizi öneririm.

Depremlerin yanında orman yangınları ve sel gibi afetlerde de yardıma koşan ilk gruplardan olduk. Şöyle ki 6 Şubat depremi pazartesi günü oldu ve grup olarak salı günü bölgeye tırımız, otobüsümüz ve 50 personelimizle ulaştık. barınma için 600 m2 ısıtmalı 300 kişilik çadırımızı kurduk, bir yandan da 24 saat sıcak yemek dağıtımı için mutfağımızı faaliyete geçirdik. Tüm bunların yanında Bingöl, Ağrı, Elâzığ, Van, İzmir ve Kahramanmaraş depremlerinde çalışma arkadaşlarımız ile maddi ve manevi olarak bölgedeki vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ettik, bu zor zamanlarda “Artos Dağı kadar yüce, Van Kalesi kadar görkemli” dostluklara kavuştuk.

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yaralarımızı birlikte sararak, ülkemizin bir gerçeği olan depreme karşı deprem bilincinin oluşturulması yönündeki çalışmalarımıza bir yenisini eklemek istiyoruz.

Bu amaç doğrultusunda, Yüksek İnşaat Mühendisi ve Yüksek Mimar Sayın Yoshinori Moriwaki’nin önderliğinde, deprem bölgesinde, depreme karşı ne yapmamız gerektiği, yapılarımızı yeniden inşa ederken veya güçlendirirken nelere dikkat etmemiz gerektiği konuları üzerinde duruyor ve yapılarımızı depreme karşı korumak için adım atıyoruz.

Konuşmamın bu bölümünde, dikkatinizi sizlere günün anısına dağıtacağımız kahve fincanlarına dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu fincanlar NG Kütahya Porselen tarafından Japonya’da 15. yüzyıldan bu yana süre gelen Kintsugi felsefesinden ilham alınarak tasarlanmış ve üretilmiştir.

Kintsugi felsefesi, kusurlardaki güzelliği görmek, kırılan parçalarından yeniden doğup, eskisine göre daha değerli var olmak anlamına geliyor. Bu felsefeye göre parçalanmak ve kırılmak kayıp değil, yeni bir varoluştur. Mükemmel olmayanı kabul etmek, kırıklarımızı sevgiyle onarmak düşüncesiyle çıktığımız bu yolda, bizler de Kintsugi felsefesinden ilhamla; yaralarımızı onarıp, yeni varoluşlara katkı sağlamak, yönetmeliğe uygun, depreme dayanıklı ve güvenli yapılar inşa etmek, depreme karşı farkındalık yaratmak için deprem bölgesindeki sektör profesyonellerine seminerler vermeyi hedefliyoruz.

Çok değerli bir Japon vatandaşı olan Yüksek İnşaat Mühendisi ve Yüksek Mimar Sayın Yoshinori Moriwaki ile çıktığımız bu yolda çalışmalarımızı bir Japon felsefesi ile, Kintsugi felsefesi ile yapmak olayı çok daha anlamlı hale getirdi.

Amacımız, yeni yapıların; doğru proje, doğru ürün ve doğru uygulama ile dayanıklı ve güvenli olarak inşa edilmesi, güçlendirilmeye uygun mevcut yapıların ise doğru yöntemler ile yaşanabilir hale getirilmesidir. Bu amaçla karbon fiber güçlendirme sistemleri ile ürün portföyümüzü genişletmiş bulunmaktayız. Burada da kolon ve kiriş üzerinde karbon fiber kumaş ile güçlendirme örneklerini görmekteyiz. Bu anlamda gerçekleştireceğimiz seminerler ile doğru güçlendirme yapılması için var gücümüz ile çalışacağız.

Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonucunda, KYK Yapı Kimyasalları olarak, yaşadığımız bu zor günleri el birliğiyle aşacağımıza, hep birlikte daha güçlü yarınlar ve yeni bir gelecek inşa edeceğimize inanıyoruz.

“Deprem Bilincini ve Farkındalığını Artırmak” ve

“Yeniden! Hep Birlikte Ayağa Kalkmak” amacıyla çıktığımız bu yolda,

bizlere verdiğiniz destek için;

bugün yanımızda olduğunuz için;

hepinize en içten duygularımla teşekkür ederim.

Sağ olun! Var olun!

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)