Küresel Isınmaya Dikkat!

Birkaç ay önce küresel gıda krizi raporu yayımlandığını belirten Şahin, raporda özellikle 53 ülkede 196 milyon insanın akut açlık kriziyle baş başa kaldığının belirlendiğine işaret ederek siyasetçileri bu küresel tehdide karşı hazırlıklı olmaya çağırdı ve ekledi: “Ülkemizde tarım sektöründe çok ivedi bir şekilde olağanüstü hal ilan edilmeli. Bununla ilgili bölgeler belirlenmeli.”

Aynı zamanda "Yeşil Yeni Düzen" isimli akademik araştırma kitabının yazarı olan Araştırmacı Yazar Oğuz Şahin ile Dünyadaki ‘İklim Mültecileri’, ‘Ekolojik Kentler’, ‘Yeşil ekonomi mekanizmaları’, ‘İklim göçünün ve Global ısınmanın nedenleri ve çözümleri’ konularında bir söyleşi gerçekleştirdik…

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN EN BÜYÜK SONUÇLARINDAN BİRİ İKLİM GÖÇÜ

İklim değişikliğinin bize en çok yol açtığı zararlardan birisi son dönemlerde yaşanan sel felaketleri. Son dönemlerde Ankara’da yaşanan sel felaketi ve özellikle Batı Karadeniz’de meydana gelen yoğun yağışlar, değişen hava olayları nedeniyle çok hızlı bir şekilde sel felaketleri getiriyor. Sel felaketlerine sadece insanlarımız değil, hayvanlarımızı da kaybediyoruz, canlılar yok oluyor, ekosistem değişiyor. Oralarda heyelanlar da meydana geliyor toprak örtümüz, bitki örtümüz de aslında zarar görüyor. Dünya çapında baktığımızda iklim değişikliğinin en büyük nedenlerinden biri de iklim göçü. Üzerinde en çok duracağımız konulardan biri bu.

GELİŞMİŞ ÜLKELER HER ŞEYİ FÜTURSUZCA KULLANIYORLAR, DÜNYAMIZI YOK ETMEYE ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ

Örneğin Çin’de bir kelebek kanadını sallarsa mahallemizde fırtınalar estireceğini unutmayalım. Bugün küresel ısınma devam ediyor, son hızla. Özellikle 1,5 santigrat derece dediğimiz bir eşik var ve dünya hızla o eşiğe doğru ilerliyor. Yani 2050 yılına kadar 1,5 santigrat derece daha yükselirse dünya ısısı, buzulların erimeye, deniz seviyeleri yükselmeye devam edecek. Sanayileşmiş, gelişmiş ülkeler her şeyi umursamaz şekilde kullanıyorlar. Fabrikalarda bacalarını düzgün kullanmıyorlar, sanayi atıkları var. Her şeyi fütursuzca kullanıyorlar. Dünyamızı yok etmeye adım adım yaklaşıyoruz. Ama buzullar tamamen eridiğinde Okyanus Bölgesinde sular yükselecek, oradaki toplulukların tamamı adalardan mecburen göç etmek zorunda kalacaklar. İşte biz buna iklim göçü diyoruz.

SÖZLEŞMEDE İKLİM GÖÇÜYLE İLGİLİ BİR KAVRAM YOK

yılında Cenevre Sözleşmesi imzalandı, özellikle mülteci konusunda burada iklim göçüyle alakalı mültecinin tanımı geçmiyor. Orada mülteci tanımıyla ilgili bir kavram yok ama iklim göçüyle ilgili de bir kavram yok. Siyasi sığınmacılar ya da savaşlardan dolayı yerinden göç edenlerle ilgili güzel kararlar var, tanımlar yapılmış. Ama şu an iklim göçüyle ilgili göç edecek insanların, mültecilerin hiçbir tanımı yok dünyanın hiçbir sözleşmesinde adı geçmiyor. İşte ben bu konuya da özellikle değiniyorum ve elimden geldiği kadar da gündeme getireceğim.

53 ÜLKEDE 196 MİLYON İNSANIN AKUT AÇLIK KRİZİYLE BAŞ BAŞA

Birkaç ay önce küresel gıda krizi raporu yayımlandı. Bu gıda krizi raporunda özellikle 53 ülkede 193 milyon insanın akut açlık kriziyle baş başa kaldığı görüldü. Bu bilimsel yapılan bir araştırma. Ayrıca üç konuya da değindiler; dünya çapında yaşanan savaşlar, Covid-19 pandemisinden kaynaklı ekonomik sıkıntılar, bir de iklim değişikliği. Bu raporda özellikle üç konu üzerinde yoğunlaşmış, yola çıkmışlar. En fazla etkilenen ülkeleri belirlemişler, Bangladeş, Afganistan gibi ülkeler başı çekiyor.

TARIM SEKTÖRÜNDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMELİ

Ülkemizde tarım sektöründe çok ivedi bir şekilde olağanüstü hal ilan edilmeli. Bununla ilgili bölgeler belirlenmeli. Yanlış tarım uygulamaları ülkemizde yer altı sularını bitirme seviyesine getirdi, her yıl 1 metre yer altı suları bitiyor. Burada en önemli olan nokta, tarımın uygulanacağı alanda doğru tarım ürünlerinin uygulanması. O bölgelere belli tarım ürünleri ekilecek. Savaş çıktı Ukrayna’da, ne diyorlar; Ukrayna dünyanın tahıl ambarı. Niye dünyanın tahıl ambarı olsun ki Ukrayna? Bizim o kadar verimli ovalarımız varken. Çukurova’mız var, Konya Ovamız var.

YEŞİL ENERJİ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA