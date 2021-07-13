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Kurban etini saklama ve pişirme tüyoları…

Dikkat! Etin oda sıcaklığında çözünmesi sağlığa zarar veriyor Kurban Bayramı geleneği olan etin kesimden sonra doğru şekilde muhafaza edilmesi ve pişirilmesi büyük önem taşıyor. Etin kesim sonrası bakteri ile enfekte olmasına karşı hızla 7 derecenin altında soğutulması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, etlerin birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetinde veya yağlı kağıda sarılarak muhafaza edilmesini tavsiye ediyor.  Donmuş etin kalorifer, soba üzerinde ve oda sıcaklığında çözülmeye bırakılmasının sağlık açısından riskler taşıdığına dikkat çeken uzmanlar, çözülme işlemi için buzdolabının alt bölmesinin kullanılmasını öneriyor.  

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Temmuz 2021 Salı 11:28
Kurban etini saklama ve pişirme tüyoları…
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Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nden Diyetisyen Özden Örkcü, bayramda kurban etlerinin kesimden sonra sağlık açısından doğru şekilde korunması ve pişirilmesi ile ilgili son derece önemli tavsiyelerde bulundu. 

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

 Et kesim sonrası 7 derecenin altında soğutulmalı

 Kesimhanelerde derinin yüzülmesi ve iç organların çıkarılması sırasında sığır etinin bakterilerle enfekte olabildiğine dikkat çeken Örkcü, “Etin parçalanması ve kıyılması sırasında yüzeyden iç kısımlara geçen bakteri, yeterli ısı işleminin yapılmadığı durumlarda canlılığını sürdürerek halk sağlığı açısından önemli bir risk oluşturuyor. Koruyucu önlem olarak, etin kesim sonrası hızla  7 derecenin altında soğutulması gerekiyor. Özellikle bu tip gıdalara uygulanan ısıl işleminin ürünün merkezi dahil her yerinde pişirilerek muhafazasında 70 derece ve üzerinde olması, etin pembe renginin kaybolup gri-kahverengiye dönüşmesi ve et suyunun tamamen uzaklaşması ile yeterli pişirme sağlanabilir.” ifadelerini kullandı.

 Et küçük parçalara ayrılarak saklanmalı

Diyetisyen Özden Örkcü, kesilen etlerin korunması ve saklanmasının insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirterek “Kurban etleri, büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine konulmalı veya yağlı kağıda sarılmalı. Etler buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalı. Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta -2 derecede birkaç hafta, -18 derece derin dondurucuda ise daha uzun süreyle saklanabilir.” tavsiyesinde bulundu.

Oda sıcaklığında çözünen et tehlike saçıyor

Etlerin oda ısısında açıkta bırakılacak şekilde değil, yine buzdolabının alt bölmesinde çözünmesinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Özden Örkcü, “Derin dondurucuda saklanan etin buzdolabının sebzelik kısmının üstüne konularak çözünmesi beklenebilir. Etin çabuk çözünmesi amacıyla uygulanan kalorifer, soba üzerinde çözünme, oda sıcaklığında bekletme gibi yöntemler insan sağlığı açısından tehlikeli sonuçları da beraberinde getiriyor.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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