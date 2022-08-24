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Küçük, Tatlı Bir Kafe Açmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Dünyada her gün 3 milyar fincan kahve içilirken Türkiye’de de sektör 2 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor. Pandemiden sonra sosyalleşme isteğinin artması kahve dükkanlarını da hareketlendirdi. Anahtar teslim kahve zinciri kurabilen ve Coffee Manifesto’nun da çatı şirketi olan Tramplen Gıda, kafe açmadan önce dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:37
Küçük, Tatlı Bir Kafe Açmadan Önce Bilinmesi Gerekenler
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Küresel salgın sonrasında sosyalleşme isteğinin artması kahve sektörünü hareketlendirdi. Dünyada her gün 3 milyar fincan kahve içilirken Türkiye’de kişi başı tüketim 1 kilonun üzerine çıktı. Sosyalleşme isteğiyle birlikte Türkiye’de 2 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan kahve sektörü canlandı. Anahtar teslim kahve zinciri kurabilen ve Coffee Manifesto’nun da çatı şirketi olan Tramplen Gıda’ya göre girişimciler için ciddi fırsatlar var.

Kurumsal hayattan kaçış noktası

Tramplen Gıda’nın Genel Müdürü Emel Eryaman Usta, pek çok girişimcinin kendi kahve mağazasını açmak için harekete geçtiğini belirterek şöyle konuşuyor: “Salgın sonrasında dışarıda vakit geçirme isteği artınca tüketim de yükseliyor. Tüketicilerin ilgisi yatırımcıları da bu alana yöneltti. Son dönemde 3. nesil kahve kültürünün yerleşmesiyle çoğalan kahve dükkanları sektörde rekabeti artıyor. Kurumsal hayattan çıkıp yeni iş imkânı yaratmak isteyen girişimciler de soluğu kahve sektöründe alıyor. “Çok sıkıldım, kurumsal hayat beni boğuyor” gibi duygularla başlayan serüven ise her zaman başarılı veya mutlu bir sonla bitmeyebiliyor.”

Emel Eryaman Usta, kendi kafesini açmak isteyenler şu önerileri sunuyor:

Lokasyon ve kiraya dikkat

Başarı için tutkunun yanında kararlılık da gerekiyor. Hedef kitlenin belirlenmesi, buna göre lokasyon alternatiflerinin gözden geçirilmesi şart. Ulaşılabilir olması önemli ancak sürdürülebilir bir kira çok daha önemlidir. Lokasyonu belirlerken merkez yerine, keşfe açık bir yer bulmak kira tasarrufu sağlayacaktır.

Doğru ekipmanla başlamalı

Sonraki adım mekânın ihtiyaçlarını doğru belirlemek ve ihtiyacı karşılayacak ekipmanları seçmek olmalı. Doğru ekipman başlangıç yatırımında girişimcinin işini kolaylaştıracaktır.

Kavurma ve baristanın önemi

Eğer kendiniz kahve kavurmayı düşünmüyorsanız nitelikli çekirdekler ile çalışan bir kavurucu marka ile çalışmanız ve mutlaka eğitim almanız çok önemli. Sonrasında kahve dükkânınızda çalışacak barista adaylarına tecrübelerinizi aktarabilmelisiniz ki dükkânınızda yeni baristalar parlıyor olsun. Ayrıca iyi bir barista da kahve dükkanı için şart.

Sektörün barista okulu

Kahve sektöründe 10 yılı aşkın tecrübeye sahip Tramplen Gıda, mimariden barista eğitimine, dekorasyondan kahve ekipmanlarına kadar bir kahve dükkanı için gereken tüm ihtiyaçları tek elden karşılıyor. Birçok kahve zincirinin kurulması konusunda danışmanlık veren Tramplen Gıda, Coffee Manifesto CoffeeLab ayrıca sektöre kalifiye baristalar kazandırmak üzere eğitimler veriyor.

Cofee Manifesto Hakkında:

Kahve sektöründe 10 yılı aşkın tecrübeye sahip girişimcilerin bir araya geldiği Tramplen Gıda tarafından 2013 yılında kurulan Coffee Manifesto, üçüncü nesil kahve dünyasının manifestosunu yeniden yazmak için yola çıktı. Sektöre kurumsal ve yenilikçi bir bakış açısı getiren Coffee Manifesto, üstün kaliteli, menşei belli taze çekirdekleri kendi kavurma teknikleriyle sektöre sunuyor. Kendi kahve dükkanlarında nitelikle kahvelerin yanında sağlıklı yiyecek ve tatlı seçeneklerini de tüketiciyle buluşturan Coffee Manifesto, ilave şurup ya da aroma kullanılmayan kahvelerle birlikte kahve lezzetiyle uyumlu glütensiz ve vegan seçeneklerle de öne çıkıyor.

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