Kredi Kartı Fotoğrafı Paylaşımları Finansal Bilgileri Tehlikeye Atıyor

İşletme-tüketici arasındaki ödeme teknolojileri, geride bıraktığımız iki yılda önemli mesafe kat etti. Buna rağmen şirketler arası finansal işlemlerde kullanılan ödeme sistemleri aynı hızı yakalayamadı. Küresel Ticaret ve Ödeme Trendleri raporunda 2022'nin B2B ödeme teknolojileri açısından bir ilerleme yılı olacağı öngörülürken, B2B Ödeme Görünümü raporunda 10 işletmeden 9’unun son iki yılda B2B ödeme çözümlerine daha fazla yatırım yaptığı kaydedildi. Online tahsilat, link, SMS veya e-posta aracılığıyla ödeme gibi yöntemler yaygınlaşırken, uzmanlar bu yöntemlerin dışında, WhatsApp sohbetleri gibi yollar tercih edenlerin finansal bilgilerinin tehlikede olabileceği konusunda uyardı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan online tahsilat sistemi Ödüyo Genel Müdürü Erman Yapıcı, “Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) satış, finans ve muhasebe ekiplerinin iletişimi için oluşturulan WhatsApp gruplarında kredi kartı fotoğraflarını paylaşmak gibi bir hataya sıklıkla düşüyor. Kredi kartının POS cihazının yanında bulunmaması durumunda tercih edilen bu yöntem, işletmelerin kredi kartı bilgilerini tehlikeye atıyor” dedi.

“Kart bilgisini tüm çalışanlar görebiliyor”

İşletmelerin bayilerinden, abonelerinden veya müşterilerinden taksitli veya tek çekim kredi kartı tahsilatı yapmak için kredi kartı fotoğraflarını WhatsApp üzerinden paylaştığında bilgileri görmemesi gereken çalışanların da kart bilgilerine erişebildiğini hatırlatan Erman Yapıcı, “Cüzdanımızı kaybettiğimizde, çalınma riskine karşın tüm kartlarımızı iptal ettiririz. CVC ve son kullanma tarihi gibi bilgilerin üçüncü tarafların eline geçmesi, kartımızın çalınmasıyla eşdeğer bir konumda duruyor. Bu noktada kartların ön ve arka yüzlerinin fotoğrafları çok sayıda kişinin erişebileceği biçimde ikinci kişilerle paylaşıldığında, çalınma risklerine kapı aralanıyor. Böyle olunca hem müşterinin, hem de şirketin finansal güvenliği tehlikeye giriyor. Öte yandan tahsilat süreçleri dağınık bir biçimde ilerliyor. Online tahsilat çözümleri tam da bu noktada devreye girerek, hem kart çalınma risklerini bertaraf etmeye, hem de ödeme ve nakit akışlarını tek noktadan takip etmeye olanak tanıyor” diye konuştu.

“E-tahsilat konusundaki tüm ihtiyaçlara yanıt veriyoruz”

Akıllı işletmelerin tahsilat ve ödeme süreçleri için küresel trendlere uyumlu çözümler geliştirdiklerini dile getiren Ödüyo Genel Müdürü Erman Yapıcı, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “2020'den bu yana B2B ödeme ve sistemleri alanında faaliyet gösteren, öz kaynaklarla kurulmuş bir girişim olarak işletmelerin finansal bütünlüklerini korumaları için teknolojiyi kullanıyoruz. Müşterilerimizin e-tahsilat ile ilgili tüm ihtiyaçlarına farklı paketlerimizle yanıt veriyor, nakit akışlarının ve ödemelerin kurumsal kaynak planlama (ERP) platformlarıyla entegre çalışmasına olanak tanıyoruz. Bu sayede işletmeler, SMS veya e-posta müşterilerine gönderdikleri ödeme bağlantıları üzerinden tek tıkla taksitli veya tek çekim ödeme alabiliyor. İşletmeler, Ödüyor platformunu kullanarak nakit akışlarını grafik tabanlı gösterimlerle takip edebiliyor, iade ve iptal süreçlerini zaman kaybetmeden tamamlayabiliyor. Bayi ve alt bayilerin entegrasyonlarını yapan merkez ofisler, finansal süreçlerde yönetim kolaylıklarına kavuşuyor. Ayrıca işletmeler Türk lirası, euro ve dolar ödemelerini destekleyen Ödüyo ile farklı bankalardaki hesaplarını da tek platformdan yönetebiliyor. Bu sayede WhatsApp ile kredi kartı fotoğrafı göndermek gibi şirket ve müşteri güvenliğini hiçe sayan yöntemlere başvurmaya gerek kalmıyor.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA