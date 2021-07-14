Köpek Maması Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Köpek maması satın alırken dikkat etmeniz gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir:

Gıda Bileşenleri: Köpek maması satın alırken kontrol etmeniz gereken ilk şey budur. İdeal olarak, hızlı bir şekilde tanımlayabileceğiniz gerçek malzemeler içeren bir köpek maması seçmelisiniz. Verilen köpek mamasında hangi ürünlerin bulunduğunu anlayamıyorsanız, muhtemelen o mamadan almamak en iyisidir. Tavuk, balık, et, elma, pirinç, havuç gibi gerçek malzemeler içeren yiyecekleri tercih edin. Köpek mamalarında bulunan içerikleri kontrol etmek iyidir ancak yeterli değildir. Mamanın, köpek arkadaşınız için eksiksiz ve dengeli bir beslenme sunması önemlidir.

Köpeğinizin Durumu: İnsanlarda olduğu gibi, köpeklerin de tavuk ve diğer etlere alerjisi olabilir. Bu durumda köpeğinizi etsiz bir diyetle beslemeye karar verebilirsiniz. Eğer öyleyse, yağ, protein, karbonhidrat ve diğer besin maddelerinin dengesini bulduğunuzdan emin olmanız gerekir. Köpeğinizi ev yapımı bir diyetle beslemek yerine, ticari etsiz köpek mamasına bağlı kalmanız önerilir.

Protein ve Yağ Düzeyleri: Sorumlu bir evcil hayvan ebeveyni olarak, köpek mamanızda bulunan protein ve yağ miktarını kontrol etmeniz şarttır. Bunu yapmak, köpeğinize aşırı yağ ve protein içeren ve yaşam kalitesini etkileyen mamayı vermemenizi sağlayacaktır. Verilen her gıdadaki protein ve yağ içeriği farklı olacaktır. Protein ve yağ seviyelerini kontrol etmeden köpek maması almayın. Elbette, köpek maması seçerken köpeğinizin yaşını, kilosunu, boyutunu, aktivite düzeyini, olası sağlık sorunlarını ve genel sağlık durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca, yeni köpek maması ile beslemeden önce köpeğinizin geçmişteki beslenme alışkanlıklarını da göz önünde bulundurmanız zorunludur.

Son Kullanma Tarihi: Mamanın taze ve tüketilebilir olduğundan emin olmak için ürünü köpeğinize sunmadan evvel son kullanma tarihine mutlaka göz atmalısınız.

Yan Ürünler: Çoğu evcil hayvan maması şirketi, gerçek et bileşenlerinin daha iyi olduğunu iddia ediyor. Bu durum bir miktar gerçek olsa da, bu, kemikler ve organlar gibi yan ürünleri dışlamanıza neden olmamalıdır. Bu yan ürünlerden bazıları gerçek etten daha besleyici olabilir. Bazı köpek mamalarında bulunan tahıllar da besleyicidir. Köpeğinizin glüten duyarlılığı olmadıkça, köpeğinizi tahıl içeren ticari bir diyetle beslemekten korkmamalısınız.