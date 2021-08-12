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Kızılay Batı Karadeniz'de Sıcak Yemek Vermeye Başladı

Batı Karadeniz’de etkisini gösteren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken yağışlardan en çok etkilenen Sinop, Bartın ve Kastamonu’ya hareket eden Kızılay ekipleri vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına başladı.  

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2021 Perşembe 11:23
Kızılay Batı Karadeniz'de Sıcak Yemek Vermeye Başladı
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Türkiye’nin güneyi orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürürken kuzeyinde ise şiddetli yağışlar etkili oluyor. Aralarında Sinop, Bartın, Kastamonu, Samsun ve Karabük’ün de bulunduğu iller yoğun yağışlara teslim oldu. Sel haberini alan Kızılay afet ekipleri, selden etkilenen bölgelerdeki şube ve temsilciliklerle beraber alana hareket ederek afetin ilk dakikalarında ihtiyaç tespiti yaptı. 

Kızılay 200 Kişilik Afet Uzmanı ve Gönüllüsüyle Sahada 

Mağdur olan vatandaşlar için afet uzmanları, gönüllüleri ve şubeleriyle selin en çok etkilediği Sinop’un Ayancık ilçesi, Bartın’ın Ulus ilçesi ve Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde ihtiyaçları karşılayan Kızılay, Kastamonu’daki vatandaşlar için de Ankara ve Düzce’den 5000’er kişilik mobil mutfak araçlarını selzedelerin hizmetine sundu. Selin meydana geldiği saatlerden bu yana yaklaşık 200 kişilik ekiple desteğini sürdüren Kızılay, gerek evlerinde kalıp mutfakları ve yiyecekleri sel sularına kapılan, gerekse tahliye edilen kişilere sıcak yemek vermeye başladı. Günde üç öğün sıcak yemeğin yanı sıra kumanya ve içecek gibi yardımlarıyla da selzedelere destek olan Kızılay, tüm imkanlarıyla yaraları sarıyor. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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