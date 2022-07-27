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Kırmızı Işık’tan Kadınlara Yönelik Eğitim Atağı

Türkiye Vodafone Vakfı, kadınların şiddetten korunması amacıyla 8 yıl önce hayata geçirdiği “Kırmızı Işık” uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Uygulamaya son olarak “toplumsal cinsiyet eşitliği” temalı eğitim videoları ve Şiddet Farkındalık Testi eklendi. Yeni eklentilerle, kadınların şiddet türleri hakkında farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Temmuz 2022 Çarşamba 09:26
Kırmızı Işık’tan Kadınlara Yönelik Eğitim Atağı
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27 Temmuz 2022 – Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, kadınların şiddetten korunması amacıyla 8 yıl önce hayata geçirdiği “Kırmızı Işık” uygulamasını yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyor. Kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlayan ve bugüne kadar 371 bin kez indirilen uygulamaya, uzman görüşü alınarak hazırlanan “toplumsal cinsiyet eşitliği” temalı eğitim videoları ve Şiddet Farkındalık Testi eklendi. Her biri 1-3 dakika süren eğitim videolarında kadınlara “Neden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Nedir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Biyolojik Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet”, “Basmakalıp Yargılar” ve “Ben Ne Yapabilirim?” gibi konularda bilgi veriliyor. Şiddet Farkındalık Testi kapsamında ise “Psikolojik Şiddet”, “Fiziksel Şiddet”, “Dijital Şiddet”, “Ekonomik Şiddet” ve “Şiddet Algısı” konularında kadınların bilinçlendirilmesi hedefleniyor. “Kırmızı Işık” kullanıcıları, yeni eklenen eğitim videoları ve farkındalık testinden ücretsiz yararlanabiliyor.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Kadına yönelik şiddet tüm dünyada önemli bir sorun. Dünya Bankası, kadına yönelik şiddeti, her 3 kadından birini hayatları boyunca etkileyen küresel bir salgın olarak nitelendiriyor. Ağır bir insan hakkı ihlali ve ciddi bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddetle teknolojinin gücünü kullanarak daha etkin mücadele edilebileceğine inanıyoruz. Bu inançla geliştirdiğimiz ‘Kırmızı Işık’ uygulamasıyla, kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlıyoruz. Bugüne kadar 371 bin indirmeye ulaşan uygulamamızın aylık ortalama 1.000 kullanıcısı bulunuyor. ‘Kırmızı Işık’ uygulamamızı kullanıcı görüş ve geribildirimleri doğrultusunda sürekli geliştiriyoruz. Yapılan araştırmalarda, kadınların şiddet türleri hakkında farkındalıklarının düşük olduğunu ve bu yönde bir bilgilendirme ihtiyacı bulunduğunu gördük. Uygulamamıza entegre ettiğimiz eğitim videoları ve Şiddet Farkındalık Testi ile bu ihtiyaca yanıt vermeyi hedefliyoruz. Eğitimleri ve testi tamamlayan kadınlar, fiziksel, psikolojik, ekonomik, dijital şiddet türlerinden hangisine maruz kaldığını görebiliyor ve sonucunda nereye başvurması gerektiğini öğrenip harekete geçebiliyor.”

Acil numaralar tek tuşla aranabiliyor

“Kırmızı Işık” uygulamasıyla mağdura yönelik ilk yardımın daha hızlı ve kolay ulaştırılması, bu sayede önleyici bir etki yaratılması hedefleniyor. Uygulamaya acil durumlarda ulaşılması istenen 3 kişi tek tuşla kaydedilebiliyor. Şiddete maruz kalan kadınlar, tek tuşla yakınlarına telefonla erişebiliyor ve tehlikede bulunduğunu bildiren ve nerede olduğu bilgisini içeren acil SMS gönderebiliyor. Alo 183, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı acil numaraları tek tuşla aranabiliyor. En yakın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nin adresleri ve telefonları harita üzerinden bulunabiliyor. Kadınlar, şiddete maruz kalındığında neler yapılabileceği ile ilgili bilgilere de erişebiliyor. Android kullanıcıları acil SMS ve acil arama fonksiyonlarını telefonlarının anasayfalarına pinleyebiliyor. Böylece ihtiyaç duyduklarında tek tuşla bu fonksiyonlara erişebiliyorlar. Uygulamayı görme engelli kadınlar da kullanabiliyor. Kırmızı Işık’ın tüm fonksiyonlarına iOS kullanıcıları için Voice Over, Android kullanıcıları için Talk Back erişilebilirlik seçeneği eklendi. Bu eklenti sayesinde, dokunmayla seçilen öge okunarak sesli geribildirim sağlanabiliyor. “Kırmızı Işık” uygulaması Apple Store ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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