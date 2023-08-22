Kiracının Tahliyesi

Kira sözleşmelerinde sözleşmeyi sona erdirme olanağı kural olarak sadece kiracıya aittir. Yani 1 yıllık bir kira sözleşmesini düşündüğümüzde eğer kiracı kira sözleşme süresinin dolmasından en az 15 güne kadar kiraya verene bildirimde bulunmazsa sözleşme aynı içerikle 1 yıl daha uzayacaktır. Bu durumda Pendik Avukat hizmeti almak isterseniz bizi arayabilirsiniz. Devam edecek olursak;

10 yıllık süre bakımından da kiraya verenler yine yanılgıya düşmektedirler. Örnekle açıklamak gerekirse 01.01.2013 tarihinde kiraya verilen ev, 01.01.2023 tarihinde değil 01.01.2024 yılında kiraya veren tarafından sebep göstermeksizin tahliye ettirilebilecektir. Formüle etmek gerekirse; 10yıl +1yıl+sözleşme dolum tarihinden en az 3 ay önce ihtarname göndererek kiracı sebep gösterilmeksizin evden çıkartılabilir.

KİRAYA VEREN KİRACIYI EVDEN HANGİ SEBEPLERLE ÇIKARTABİLİR?

TBK’nin temel amacı zayıf durumdaki kiracıyı korumak olunca, kiraya verenin kiracısını tahliye ettirebildiği seçenekler sadece belirli durumlardır. Bu durumları aşağıda inceleyelim.

KİRACIDAN KAYNAKLI SEBEPLER

1-Tahliye taahhüdü sebebiyle tahliye

Kira sözleşmesi düzenlenirken adi yazılı bir şekilde tahliye taahhüdü yapıldıysa kiracı tahliye taahhüdünde belirtilen zaman geldiğinde evi tahliye etmek zorundadır.

2-Kira borcunun geciktirilmesi veya ödenmemesi üzerine 2 kez haklı ihtarname çekilmiş olması

Kira sözleşmesi dönemi boyunca kira borcunun vadesi gelmesine rağmen kiracı kira borcunu ödemezse ve bunun üzerine kiraya veren 2 kez haklı ihtarname çekerse ve buna rağmen kiracı borcunu ödemezse kiraya veren evi veya işyerini tahliye ettirebilir. İhtarın yazılı olması gerekir. İhtarın noter aracılığıyla, iadeli taahhütlü mektupla veya güvenli elektronik imzayla yapılması gerekir. İhtar aynı kira yılı içerisinde farklı aylara ait kira bedellerine ilişkin olmalıdır. Örneğin haziran ayında ödenmeyen kira için 2.kez ihtarname çekemezsiniz. Kira borcunun haziran ayında ödenmemesine ilişkin 1 kez ihtarname gönderip beklemeniz gerekir. Temmuz ayı geldiğinde kiracı yine temmuz ayının da ödemesini geciktirirse 2.kez ihtarname gönderebilirsiniz. Yine sonuç alamadığınız durumda süre başlangıcı olarak sözleşme bitiş tarihi esas alınarak 1 aylık süre içerisinde tahliye davası açılmalıdır.

3-Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belediye sınırları içerisinde oturmaya elverişli konutunun bulunması sebebiyle tahliye

Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi tahliye davası yoluyla sona erdirebilir.

4-Kiracının komşulara olan saygı borcunu yerine getirmemesi

Kiracı, taşınmazda oturan diğer kişilere, yani komşularına karşı saygı kuralları çerçevesinde hareket etmelidir. Yargıtay içtihatları uyarınca kiracının her akşam eve sarhoş gelmesi ve taşınmazda huzursuzluk çıkarması, iyi komşuluk kurallarına uymaması, kiralanan yeri randevu evi olarak kullanması, komşulara hakaret etmesi, televizyonun sesini çok yüksek sesle açarak apartmanda bulunanların huzurunu bozması komşuluk icaplarına aykırı hareketlerdir. Bu sebeplere dayanarak ev sahibi kiracıya ihtarname çekebilir. İhtarnameden sonra kiracı aykırılığı gidermezse ev sahibi kira sözleşmesini feshedebilir.

Bu gibi durumlarda Pendik’de Avukatlık hizmeti almak isterseniz web sitemize ulaşabilirsiniz.

KİRAYA VERENDEN KAYNAKLI SEBEPLER

1-İhtiyaç nedeniyle tahliye

Kiraya veren, kira sözleşmesini; Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

*Kiraya verenin yukarıda sayılan kimseler için konut ihtiyacı olmalıdır. Bu konut ihtiyacı gerçek ve samimi olmalıdır. Hüküm gerçek kişilerin konut ihtiyacını karşılamak için kaleme alındığından tüzel kişiler bu sebebe dayanarak dava açamaz.

2-Taşınmazın yeniden inşa veya imarı amacıyla tahliye

Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

3-Yeni ev sahibinin gereksinimi nedeniyle tahliye

Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.

4-Kiracının ölümü

Ölen kiracının ortakları veya bu ortakların aynı meslek ve sanatı yürüten mirasçıları ve ölen kiracı ile birlikte aynı konutta oturanlar, sözleşmeye ve kanun hükümlerine uydukları sürece, taraf olarak kira sözleşmesini sürdürebilirler. Ortak, mirasçı veya birlikte oturanların kiracının ödemediği borçlardan sorumlu olmadıklarını söylemeleri kira sözleşmesini sona erdirir.

Kira hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarınız için tarafımızdan profesyonel avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Av. Buğrahan Bulut