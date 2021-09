“Kira Öder Gibi Ev Almak Yerine Ev Alır Gibi Kira Ödüyoruz”

O yüzden bu ekonomik dengesizliklerin önüne geçmenin tek yolu BTP iktidarıdır ve başka da hiçbir yolu yoktur.Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş ekonomi üzerine değerlendirmeler yaptı.Karabük’te konuşan BTP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Başkanlık sisteminden sonra ekonomi şaha kalktı' şeklindeki sözlerini değerlendirdi.

Hüseyin Baş, “Evet başkanlıktan sonra dolar 4 kat şaha kalktı, euro 3.5 kat şaha kalktı. Ekonomi bitmiş. Hiç kimse mutlu değil. Demir fiyatları iki katına çıktı, çimento fiyatları çıktı.” dedi.

“Dövize bağlı ticareti bırakıp öz kaynaklarımıza dönelim”

“Türkiye'de niye bu kadar kötü bir ekonomi var?” sorusunu soran Hüseyin Baş, “Her şey pahalılaşıyor. Neden? Çünkü bizim her şeyimiz ithalata bağlı. Bizim her şeyimiz dövize bağlı. Döviz yükseldiği zaman buradaki her şey pahalılaşıyor. O zaman bize ne lazım? Bakın çok basit çözümler ortaya koyuyorum. Eğer döviz yükselince maliyetlerim yükseliyorsa akıl sahibi insan, 'ben dövize bağlı bir ticaret yapmayayım, kendi kaynaklarımı kullanayım' der. Karabük'teyiz kömür benim, demir benim, fabrika benim, işçi benim, müşteri benim... Demirin fiyatı artıyor. Niye? Onun da hammaddesini gidiyoruz yurt dışından alıyoruz. Cevherini gidiyoruz bilmem kimin borsasına göre fiyatlandırıyoruz. Karadeniz'de fındık var ama fiyatını Alman belirliyor. Dünyada en çok fındık bizde yetişiyor ama fiyatını Alman belirliyor. Böyle bir acziyet içerisindeyiz. Dolayısıyla kendi öz kaynaklarımıza dönmemiz gerekiyor. Neyle dönebiliriz? Milli Ekonomi Modeli ile.” ifadelerini kullandı.

“İstikrarsız fiyatlandırmanın önünde Milli Ekonomi Modeli ile geçilir”

Konuşmasında “Vatandaşın cebinde üç kuruş para olsa ve bir iş yapacağım dese güvensizlik ortamı var.” diyen Baş şöyle devam etti; “Adam cebinde para olsa bile bir işe girmeye korkuyor. Ticaret yapayım, iş sahibi olayım... mümkün değil. Şimdi ev alacaksın kafanda iki soru; evin fiyatı daha yükselir mi, düşer mi? Kimse gidip gönül rahatlığı ile ev alamıyor. Böyle bir ekonomi olabilir mi arkadaşlar. Bugün Almanya Berlin'e gidelim bir ev bakalım. Fiyatı faraza 150 bin euro olsun. Bakın o ev 10 sene evvel de 150 bin eurodur, 10 sene sonra da en fazla 151 bin eurodur. Türkiye'de ise 10 sene önce 150 bin lira bugün 1,5 milyon lira. O yüzden diyorum ki, bu ranta bağlı istikrarsız fiyatlandırmaların da önüne geçmek için yine Milli Ekonomi Modeli lazım. Serbest piyasa adı altında kapitalistlere sömürtülen bir piyasaya sahibiz. Adı serbest piyasa ama gerçeğine dönüyorsun kapitalistlerin sömürdüğü bir piyasa haline gelmiş. O yüzden devletin bu fiyatları da bir şekilde kontrol etmesi lazım.”

TOKİ 150 bine mal ettiği daireyi neden 1 milyona satıyor?

Kamuoyunda büyük bir karşılık bulan, ‘Ev bir ihtiyaç değil temel haktır’ sözlerine de dikkat çeken Hüseyin Baş şunları söyledi, “Ev bir ihtiyaç değil temel hak dedik. O yüzden biz bütün vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız. Bunlar zor şeyler değil arkadaşlar. Bunlar Milli Ekonomi Modeli ile mümkün şeyler. Bugün bir dairenin maliyeti TOKİ şartlarında 150-200 bin lira arasında. Bugün TOKİ 150-200 bin liraya mal ettiği daireyi bize 1 milyona satıyor. Niye 1 milyon? Devletin ticaret yapıp, para kazanmak gibi bir amacı mı var? Şimdi ben diyorum ki, 'Biz bu evleri her yere yapalım, vatandaşımıza da 20 yıl sıfır faizli kredilerle evleri verelim. Örneğin Safranbolu'daki bir kardeşimiz 150 bin liraya TOKİ'den bir daire alsın ve 20 yılda sıfır faizle bunu ayda 750 lira taksitle kira öder gibi ev sahibi olsun. Bizim projemiz bu. Ama bu döndü dolaştı ve 'Kira öder gibi ev almak yerine, ev alır gibi kira ödemeye’ geldi. Biz kira öder gibi ev alalım diyoruz, şimdi kiralarımız ev fiyatına çıktı. O yüzden bu ekonomik dengesizliklerin önüne geçmenin tek yolu BTP iktidarıdır ve başka da hiçbir yolu yoktur.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)