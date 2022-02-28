Kedi Maması ve Ürünleri Şaşırtıcı Fiyat Etiketiyle Zoo.com.tr ‘de!

Besleyici Kedi Maması ile Kedi Dostunuz Sağlıklı Kalsın

Kalitesiz mamalarda yüksek miktarda bozulmayı önleyici kimyasallar kullanılır. Bu tip mamalarda, yağ asitleri ve taurine şeklinde ana besleyici maddelerin miktarı ise olması gerektiğinden azdır. Merdiven altı üretimi vb. kedi maması içeriklerinin aynı bulunduğunu iddia etseler de kedinizin sağlığı için risk oluşturabilirler. Her zaman bilindik ve kişilerin güvenini kazanmış olan markalardan alışveriş yapmanız gerekmektedir.

Kedinin ilk olarak yaşına bakılarak mama tercih edilmeli ve günlük beslenmesine uygun gelecek şekilde verilmelidir. Yavru, erişkin, kısır, yaşlı kedi maması olmak üzere pek çok farklı çeşitte kedi maması türlerine rastlayabilmeniz mümkün. Eğer kediniz genç ise protein, mineral ve yağ bakımından zengin olan bir mamaya daha çok gereksinim duyacaktır.

Bu sebepten dolayı alışveriş esnasında bu maddelerin yer aldığı mamalar önceliğiniz olmalıdır. Yetişkin kedinizi yavru kediler için hazırlanan mamalarla beslemek, başta böbrek ve karaciğer sorunları olmak üzere diğer pek çok hastalığın oluşma riskini de beraberinde getirir. Kediniz 8-10 aylık olduğunda erişkin kedi mamasına geçiş yapmanız gerekmektedir. Mama geçişleri esnasında kesinlikle veteriner hekimlerinizin de fikrini almanız gerekmektedir.

Kediniz için en uygun olan mamayı seçebilmenin ilk şartlarından biri onu iyi tanımazdan geçer. Yaşına, ırkına, boyuna ve kilo durumları göz önünde bulundurulduğu takdirde doğru bir mama seçimi yapmış olacaksınız. Kediler; bozulmuş etin tadını, insanlara oranla daha iyi ve hızlı bir şekilde ayırt edebileceğinden dolayı kalitesi ve tazeliğinden emin olduğunuz mama markalarını tercih etmeniz gerekmektedir.

Kedi Mama ve Su Kabı Sağlam ve Kaliteli Olmalı

Kedi mama ve su kabı uzun yıllar boyunca bile kullanılabilmesi için hem kaliteli hem de dayanıklı olması şarttır. Kedilerin uzun süreli şekilde kullanması adına kabın metal olması istenebilir. Yine de düzenli şekilde mama ve su kabını değiştirmek isterseniz porselen ya da plastik olan modelleri de daha uygun fiyatlı şekilde tercih etmeniz mümkündür. Mama ve su kabı alacağınız zaman kedinizin bu kap içerisinde rahat şekilde mamasını ya da suyunu tüketebilmesi adına uygun boyutta olmasına özen göstermeniz gerekir. Ayrıca kaymaz tabanlı olan mama ve su kapları da kedinizin tüketimi sırasında yerde sabit şekilde duracağı için kaymayacaktır ve suyun ya da mamanın dökülmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Bundan dolayı tercih edeceğiniz mama ve su kaplarının kaymaz tabanlı, uygun boyutlu ve dayanıklı kaplar olmasına özen göstermeniz gerekir.

Su ve mama kabı alırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, kabın iyi şekilde ve kolaylıkla temizlenebilir olmasıdır. Kabın kolay şekilde temizlenebilir olması, kedinizin hijyenik şekilde mama tüketebilmesine ve su içebilmesine olanak tanır. Bundan dolayı su ve mama kabı alırken kolay temizlenebilen modelleri tercih etmeniz gerekmektedir. Dilerseniz kedinizin düzenli şekilde saatine uygun olarak beslenmesi adına hazneli mama kaplarını tercih edebilirsiniz ve aynı zamanda devamlı olarak taze su tüketilmesi için de kedinizin su kabını yine hazneli olan modeller arasından seçebilirsiniz.



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Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)