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Kaya İzmir Thermal & Convention Nasıl Bir Oteldir?

Farklı rahatsızlıklara sahip olan insanların hayata küsmelerine kesinlikle gerek yok! Çok uzun süreden bu yana hayatımızda olan ve insanlara sağlamış olduğu faydalar ile dikkat çeken termal suların yeryüzüne ulaştığı alanlara kurulan termal oteller sayesinde birtakım rahatsızlıklara çare bulmak mümkün!

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Şubat 2023 Salı 13:21
Kaya İzmir Thermal & Convention Nasıl Bir Oteldir?
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Biraz araştırma yaptığınız takdirde Türkiye’nin neredeyse her yerinde termal otellerin bulunduğunu görebilirsiniz. İzmir gibi popüler bir tatil şehrinde de termal otellere rastlanır. Kalitesiyle dikkat çeken İzmir termal otellerinin başında kaya izmir thermal & convention geliyor. Gelin, bu otelin özelliklerine bir göz atalım!

Termal Otel Seçiminde Hangi Hususlara Dikkat Edilmelidir?

İnsanlar; kendilerini hem fiziksel hem de psikolojik açıdan iyi hissetmek adına termal otellere gitmeyi isterler. Termal oteller; birtakım hastalıklara çare bulmak isteyenlerin yanı sıra yalnızca iyi bir tatil yapmayı düşünen sıradan insanların da kalabileceği konaklama seçenekleridir. Ancak, termal otel seçimi sırasında birtakım hususlara dikkat edilmesi şarttır. Bu hususlardan şu şekilde bahsedilebilir:

  • Her şeyden önce, otelin ne kadar güvenilir olduğuna bakılmalıdır. Bilhassa Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı bir otelde kalmak şarttır. Ruhsatsız bir otel; kişinin başına farklı işler açabilir.
  • Termal otellerin neler vaat ettiğine odaklanılmalıdır. Bilhassa odalarda termal suyun var olup olmadığına bakılmalıdır. İnsanlar; odalarındaki termal su sayesinde rahat edebilirler.
  • Otellerdeki termal suların her birisi benzer özelliğe sahip değildir. Her otelin farklı bir rahatsızlığa iyi gelen termal suyunun olduğunu dile getirmek gerekir. Eklem ve romatizmal hastalıklara iyi gelen termal suları bünyesinde bulunduran oteller olabileceği gibi cilt hastalıklarına uygun termal sular ile şifa dağıtmaya çalışan oteller de mevcuttur. İnsanlar; rahatsızlıklarına uygun bir termal oteli tercih etmelidirler.
  • Termal otel seçimi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de suyun sıcaklığı! Otel suyunun sıcaklığı muhakkak bilinmelidir. Bazı otellerdeki termal suların sıcaklığı oldukça yüksektir. Kalp hastalığından muzdarip kişilere hitap etmeyen termal suların yeryüzüne çıktığı alanlarda kurulan termal oteller tercih edilmeyebilir.

Neden Kaya İzmir Thermal & Convention Tercih Edilmelidir?

Her şeyden önce, beş yıldızlı termal otellerden birisi olduğunu dile getirmeliyiz. İzmir Körfezi manzarasıyla dikkat çeker. Bunun yanı sıra, çam ormanlarıyla çevrili bir yerde konumlandığını dile getirebiliriz. Lüks termal ve SPA keyfi arayışında olanlara hitap eden bir oteldir.

Kaya İzmir Thermal & Convention; Türkiye’nin en modern kaplıca ve termal kür merkezi oluşuyla dikkat çeker. Otel; tıbbın sağlamış olduğu imkanlardan olabilecek en iyi şekilde yararlanır. Buna ek olarak, konaklama seçenekleri de çok iyidir. Bilhassa deniz ve doğa manzaralı odaları ile farkını ortaya koyar. Ayrıca, düğün, davet ve toplantı mekanları ile de on üzerinden on almayı başarır. Kaya İzmir Thermal & Convention; yeme içme konusunda da en iyisini vaat eder.

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