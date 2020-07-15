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Kavurmalı Yemek Tariflerini Keşfedin!

Kavurma yemekleri misafirlerini en güzel şekilde ağırlamak ya da muhteşem bir sofra kurmak isteyenlerin rotasını çevirdiği yemek tariflerinin başında geliyor. Kavurmalı yemekler konusunda fikir sahibi olursanız daha fazla sayıda yemek çeşidini hazırlayabilirsiniz. İşte sizler için birkaç fikir!

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Temmuz 2020 Çarşamba 07:58
Kavurmalı Yemek Tariflerini Keşfedin!
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  • Sac Kavurma

Genellikle bayramlarda yapılan bu yemek kalabalık aileler için harika bir seçim olabiliyor. Doyurucu ve aynı zamanda uzun süre tok tutan et yemeklerinden biri olan sac kavurma ile muhteşem bir yemek sofrası hazırlayabilirsiniz. Bu yemek her ne kadar uzun bir uğraş gerektiriyor gibi görünse de aslında kısa sürede pratik bir şekilde hazırlanabilen yemek çeşitleri arasında yer alıyor.

  • Bayram Kavurması

Farklı yörelerde farklı isimlerle anılan bayram kavurması yemeği aslında adını bayramlarda yapılan bir yemek olmasından oluyor. Etin adeta bir lokum gibi piştiği, asla çiğ kalmadığı ve aynı lezzetinden ödün vermediği bir yemek tarifi olması nedeniyle listemize girmeye hak eden bayram kavurması herkesin kolaylıkla yapabileceği yemek çeşitlerinden biridir. Yaz yada kış; yılın dilediğiniz her mevsiminde hazırlayabileceğiniz bu kavurma lezzetini mutlaka siz de denemelisiniz. Ayrıca kavurma tarifi Yemek.com'un   sitesinden öğrenilebilir. Bu yemeğin püf noktaları hakkında da sitede detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

  • Düdüklü Kavurması

Düdüklüde kavurma, düdüklü kavurması gibi farklı isimlerle anılan bu yemek adından da anlayabileceğiniz gibi düdüklüde pişen yemeklerden biridir. Haliyle yemeğin başında uzun süre zaman geçirmenize gerek kalmıyor. Sadece malzemeleri düdüklü içerisine koymanız ve ideal süre içerisinde pişirmeniz muhteşem bir kavurma lezzeti elde etmeniz için yeterli olabiliyor. Et yemeklerine düdüklüde yapmayı tercih edenler için harika bir seçenek olduğunu da belirtelim!

  • Kavurmalı Yumurta

Sabah kahvaltısında ya da öğle yemeğinde et tüketmek isteyenler için ideal bir seçenek olan kavurmalı yumurta tam bir protein deposu olması ile ön plana çıkıyor. Daha önce hazırladığınız ve derin dondurucuya koyduğunuz kavurmalar ile de yapabileceğiniz bu yemek için uzun bir uğraş vermeye gerek kalmıyor. İçerisine sevdiğiniz baharatları ekleme özgürlüğünü size sunan bu yemek için kolları sıvayın ve mutlaka siz de deneyin.

Son Güncelleme: 15.07.2020 13:30
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