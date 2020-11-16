banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Evlilik, İyi Bir Kombin Olabilmektir”
Son Dakika
Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Evlilik,...
Babacan: "Acı Reçeteye Razı Olmayacağız”
Babacan: "Acı Reçeteye Razı Olmayacağız”
Yeni Bir İttifak Mı Kuruluyor ?
Son Dakika
Yeni Bir İttifak Mı Kuruluyor...
Gönül Elçileri Projesi Hakkında Herkesin Bilmesi Gerekenler
Gönül Elçileri Projesi Hakkında Herkesin...

Kartal Belediyesi’nden Ailelere Afet Bilinçlendirme Eğitimi

Türkiye’de ilk defa afet bilinçlendirme eğitimlerinin gerçekleştirildiği Sivil Savunma Uzmanlığı binasını hayata geçiren Kartal Belediyesi, olası bir afet anında ve sonrasında hayat kurtaracak bilgilerin verildiği eğitimlerle sosyal bilinç oluşturmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Kasım 2020 Pazartesi 09:20
Kartal Belediyesi’nden Ailelere Afet Bilinçlendirme Eğitimi
banner171

Kartal Belediyesi koruyucu ve hayat kurtarıcı eğitimler kapsamında Sivil Savunma Uzmanlığı Hizmet Binası’nda Kartallı ailelere afet bilinçlendirme eğitimi veriyor. Seminerler sayesinde aileler; afet öncesinde, anında ve sonrasında neler yapacaklarını öğreniyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin afet bilinçlendirme eğitimleriyle binlerce Kartallı’ya ulaştıklarını kaydederek; “Afet bilinci eğitimleri kapsamında; öğretmen, öğrenci ve aileler; temel afet bilinci, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere yönelik farkındalık, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, arama kurtarma cihazlarının kurulumu, tanıtılması ve enkazda kullanımına yönelik uygulamalar gibi birçok konuda hem teorik hem de uygulamalı bilgi ediniyor. Ülkemizin bir deprem bölgesi olduğu gerçeğini göz ardı etmeden tüm çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Evlilik, İyi Bir Kombin Olabilmektir”
Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Evlilik, İyi Bir Kombin Olabilmektir”
Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesinin Birinci Etabı Tamamlandı
Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesinin Birinci Etabı Tamamlandı
İbb İstanbul’un İlk Su İstasyonunu Onarıyor
İbb İstanbul’un İlk Su İstasyonunu Onarıyor
Gönül Elçileri Projesi Hakkında Herkesin Bilmesi Gerekenler
Gönül Elçileri Projesi Hakkında Herkesin Bilmesi Gerekenler
İstanbul’da Su Fiyatı Hala 2018’den Daha Düşük
İstanbul’da Su Fiyatı Hala 2018’den Daha Düşük

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169