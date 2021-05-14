Karabat : 1 Milyon 850 Bin çocuğun aile reisi işsiz! Bu rakamlar nerede ?

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat Youtube kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. TÜİK'in bugün açıklamış olduğu rakamları, gerçek rakamların nasıl hesaplanması gerektiğini örnekleriyle anlatan Karabat,

“Doğur veriler üretmek ve bu veriler üzerinden çözüm geliştirmek için var olan TÜİK, ekonomistlere ve bu rakamların yarattığı sorunu çözebilecek bürokratlara doğru sonuçları vermesi gerekirken bunu yapmıyor. Bir doktor kendisine gelmiş olan bir şeker hastasına “senin şeker sorunun yok” der mi? Demez ama bugün TÜİK bunu yapıyor.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

İŞ GÜCÜ “BEN ÇALIŞMAK İSTİYORUM” DİYEN İNSAN DEMEKTİR

Özgür Karabat, TÜİK'in açıkladığı işgücü rakamlarını gerçeği yansıtmadığını, gerçek iş gücü kriterleri kullanıldığı zaman işsizlik sayısının ne olduğunun ortaya çıkacağını şu sözlerle ifade etti.

“İş gücü ne demektir “ben çalışmak istiyorum” talebinde bulunan kişi demektir. Bu rakam 550 bin kişi artmış. Son bir ayda 610 bin kişiden 550 bin kişi iş bulmuş, 83 milyon nüfuslu bir ülkeyiz ve bu rakam nasıl oluyor da 32 milyon 330 bin kişi diyebiliyoruz. Bunun anlamı şu, 29 milyon kişi çalışıyor ama 83 milyon nüfusumuz var, hemen hemen 3 kişiye bir kişi bakıyor demek. Türkiye'de iş gücüne katılma kriterlerine sahip olduğu halde başvurmayan sayısı çok yüksek. Türkiye'de işsizlik oranı %24'lere çıkar.

Kadınlar, emekliler ve özellikle üniversite mezunu gençler bunları İş gücü kategorisinde saymıyoruz. Bunları gerçek rakam olarak değerlendirdiğimizde işsizlik oranı %25 civarını buluyor. Genç nüfusumuzu kullanamadığımız gibi kalifiye olanlar avrupaya gidiyor, bunlar bizim genç nüfusumuz olmuyor. 83 milyon kişinin içinde 4 milyon işsiz diye bir durum yok sadece son ay da iş arama talebinde bulunan kişiler üzerinden çıkarılan bir rakam bu.”

1 MİLYON 850 BIN ÇOCUĞUN AİLESİNDE 'AİLE REİSİ' İŞSİZ!

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, işsizlik konusunda asıl dikkat çekilmesi gereken bir başka konu olduğundan bahsederken, Türkiye'de aile reisi işsiz olan evlerde yaşayan çocukların sayısının ürkütücü rakamlara ulaştığını dile getirdi.

Karabat, işsiz ailelerden hiç bahsedilmediğini aktarırken

“10 çocuktan 14.4'ünün ailesinde hiç çalışan yok, bitmiş durumda, aile yapısı iflas etmiş durumda. İşi olmayan aileler var, eskiden iflas eden şirketlerin rakamlarını verirdik, şu an sektörler iflas ediyor, aileler iflas ediyor. Bu ekonomik krizin ne aşamaya geldiğinin açık bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı

28 MİLYON İŞSİZİN ARASINDA HANGI RAKAMLAR VAR?

Özgür Karabat TÜİK'in açıkladığı rakamları eleştirirken bu rakamların arasında hangi kategoride olanların bulunup bulunmadığını sordu.

Karabat bu konu hakkındaki sorusunu şöyle dile getirdi,TÜİK'in açıkladığı rakamların arasında Kısa Çalışma Ödeneği alanlar var mı ? Nakdi destek alanlar bu rakamların içinde mi ? Haziran ayında Kısa Çalışma Ödeneği bittiği zaman ne olacak?

TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN HALİ NE OLACAK ?

Özgür Karabat, Muhalefetin baskısıyla Haziran ayna kadar uzatılan kısa çalışma ödeneği bittiği zaman Turizm sektöründe çalışan insanların halinin ne olacağını da gündeme getirdi.

Turizm sezonu için kritik bir dönemde, özellikle yabancı turist beklediğimiz ülkelerden arka arkaya yapılan “Türkiye'ye gitmeyin” çıkışları sonrası milyonlarca turizm sektörü çalışanları için bir çalışma yapılacak mı diye soran Karabat,

“Sezon kapalı iken bu çalışanlar işsiz kalacak demektir. Hizmet sektöründe eğitimli ve istikrarlı personel o kurumların en büyük zenginliğidir ve biz bunları kaybetmek üzereyiz. Türkiye'deki turizm sektörü hizmet kalitesini kaybetmek üzere. Kaybettiğimiz sadece bir işçinin işi olmayacak, bir sektörün mesleki deneyim ve tecrübe dolu bir personeli olacak. Artık bıçak kına sığmıyor, minare artık kılıfa sığmıyor, genç işsizlik, kadın işsizliği, üniversiteli işsizlik bunların hepsini kayıt altına aldığımız zaman durumun ne kadar vahim olduğunu göreceğiz demektir.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)