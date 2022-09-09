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Kanada’ya Yatırım Yapmak İçin 9 Neden

Pandemi sonrası dünyanın birçok ülkesi ekonomik buhran sinyalleri vermeye başladı. Bölgesel savaşlar global krizi daha da körüklüyor. Uluslararası yatırımcılar güvenli limanlar arıyor. Peki nereye yatırım yapmalı?

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Eylül 2022 Cuma 13:55
Kanada’ya Yatırım Yapmak İçin 9 Neden
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kanada İş Konseyi Üyesi Avukat Abide Gülel küresel yatırım için Kanada’yı öneriyor. Dış Ticaret ve Enerji Hukuku Uzmanı Abide Gülel, Kanada’ya yatırım yapmanın avantajları hakkında şu bilgileri verdi:

GÜVENLİ TİCARET KORİDORU

Kanada, küresel ticaret için bir merkez olarak hizmet etmek için iyi bir konuma sahiptir. Hava taşımacılığı altyapısı dünyanın en iyisidir. Kıyı limanları ile Asya, Avrupa ve Güney Amerika'ya doğrudan deniz erişimi sağlar. Güvenli ticaret koridorları, sürekli tedarik zincirini ve ticari operasyonları kolaylaştırır.

1.5 MİLYAR TÜKETİCİYE ULAŞIN

Kanada, dünyanın en büyük 13. ekonomisine sahip. Kanada, yatırımcılara, yaklaşık 1,5 milyar tüketici ve 60 trilyon dolarlık Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) ile 49 ülkeye 14 ticaret anlaşması yoluyla tercihli pazar erişimi sağlıyor.

YETENEKLER ÜLKESİ

Kanada, 25-64 yaş arasındaki Kanadalıların yaklaşık yüzde 62'sinin yükseköğretim kurumlarından mezun olmasıyla dünyanın en eğitimli işgücüne sahiptir.

DAHA DÜŞÜK MALİYETLER

Kanada marjinal efektif vergi oranı (METR) şu anda yüzde13,8'de olup, bu G7'deki en düşük ve OECD ortalamasının altındadır.

DEVLET TEŞVİKLERİ

Kanada'da araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) yatırım yapan her büyüklükteki şirket, Kanada'nın en büyük Ar-Ge programı olan Bilimsel Araştırma ve Deneysel Geliştirme (SR&ED) vergi teşvik programından yararlanabilir.

POLİTİK İSTİKRAR

Kanada, siyasi istikrar açısından G7 ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor.

SAĞLAM BANKACILIK SİSTEMİ

Kanada, Kuzey Amerika'daki en güvenli altı bankaya sahiptir. Aynı altı banka, dünyanın en güvenli bankalarının Global İlk 50'sinde ilk 35 arasında yer almaktadır.

DÜŞÜK YOLSUZLUK

Kanada, 2021 Yolsuzluk Algılama Endeksi'nde G7'de 3. ve küresel olarak 13. sırada yer alıyor.

YAŞAM KALİTESİ

Kanada, çok iyi bir yaşam kalitesine sahiptir. Özgür bir ülkedir. Kanada, dünyanın en iyi 100 şehri arasında altı şehre sahiptir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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