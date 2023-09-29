Kalesinterflex Calacatta Macchia Serisi Mermerin Eşsiz Dokusunu Yaşam Alanlarına Taşıyor

Kalesinterflex, dünyaca ünlü Calacatta mermerinin doğal dokusunu yeni ürün serisi Calacatta Macchia ile yaşam alanlarına taşıyor. Masalara, banyo ve mutfak tezgahlarına entegre olarak fonksiyonel ve minimalist bir kullanım sunan Kalesinterflex porselen plakadan üretilen seri, tüm profesyonellerin ve dekorasyon tutkunlarının hayallerine göre şekilleniyor.

Porselen karonun gücünü, mermerinin büyüleyici görünümü ile bir araya getiren Calacatta Macchia serisi, farklı kalınlık ve ebatlardaki ürünleri ile başta mutfak tezgahları olmak üzere zengin kullanım çeşitliliği ile mekana seçkin ve doğal bir atmosfer katıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi : Hüseyin Çetiner

Calacatta Macchia İle Zarif Ve Sofistike Bir Ambiyans

İtalya’nın en beyaz mermerlerinin bulunduğu Carrara şehrine özgü, dünyaca ünlü ‘Calacatta’ mermerinin doğal dokusundan ilhamla geliştirilen Calacatta Macchia serisi, eşsiz ve zarif güzelliği ile mekanda seçkin bir atmosfer sunuyor.

6 ve 12 mm kalınlık ile 160x320 cm ve 162x323 cm ebatlarında üretilen mat ve parlak seçenekleri bulunan seri, başta mutfak tezgahı olmak üzere zengin kullanım alanı ile öne çıkıyor. Calacatta Macchia, duvar ve yer karosu olarak da kullanılabilmenin yanında; banyodan mutfağa, havuzdan restorana, mobilyadan tezgaha kullanıldığı farklı alanlara şıklık ve zarafet katıyor.

Özellikle Kaleseramik’in, yenilikçi markası T-ONE tarafından geliştirilen yeni nesil porselen mutfak tezgahı; mekana modern bir hava ile birlikte eşsiz bir tarz katıyor.

Beyaz ve açık tonlardaki arka planı ile altın renginin zengin tonlarını buluşturan T-One Calacatta Macchia Porselen Tezgah, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar mutfağınıza eşlik ederken, hijyenik yüzeyi ve şık görünümüyle de mutfak keyfini çok daha üst seviyelere çıkartıyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)