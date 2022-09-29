İYİ PARTİLİ HOŞBEN:On Binlerce Tabut Evimiz Varken Önceliğimiz ZUMBA Mı Olmalı ? (VİDEOLU)

ÜSÜLSÜZLÜKLERE VE BEN YAPTIM OLDU MANTIĞINA İSYAN EDİLDİ …

Programda kentsel dönüşüm, meclis toplantıları,amatör spor kulüpleri, eski Emniyet Müdürlüğünün yerine yapılacak olan E-Spor merkezinin yapım süreci ve Spor Toto teşkilatı ile yapılan sözleşmede ki garipliklere dikkat çekildi.

İyi Parti Zeytinburnu ilçe başkanı iş İnsanı Hasan Hoşben Çetiner’i sorularına cevap verirken şunları söyledi “Zeytinburnu ilçemizde bulunan binaların % 90’ından fazlası 1999 Marmara depreminden önce yapılmış. Yani O binalar bir Çok bakımdan deprem yönetmeliğine uygun değil. Halkımızın büyük bir kısmı tabut evlerde ikamet ediyor.Zeytinburnu Belediyesi 25 yıldır Ak Partili Belediye başkanlar tarafından yönetiliyor.

Belediyemizin başkanları işin üstüne düşseydi Kentsel dönüşüm konusunda samimi ve içten bir istek olsaydı her sene bir mahalle dönüşseydi bu gün 13 mahallemiz dönüşürdü. Zeytinburnu değerli bir ilçe halkımız hiç fark ödemeden dönmüşüm mümkün. Spor kulüplerimiz için daha ok ey yapılabilir. Halkın önceliklerini belirlerken biraz daha dikkat gerekli.

Şunu söylemek isterim Eski emniyet binasının yerine zumba kursumu önceklikliydi yoksa bir öğrenci yurdumu planlama e hesaplama yaparken daha özenli olmak gerekli diye düşünüyorum.

İyi Parti Zeytinburnu Yerel Yönetimler Komisyonu Başkanı İnşaat Mühendisi Mustafa Gökay Şahin ise “Kentsel dönüşüm konusunda belge üzerinde Zeytinburnu ile alakalı güzel tespitler var ama ne yazık ki uygulamada güzel örneklerimiz yok. Biz ilçe olarak çok büyük bir alana sahip değiliz.Halkımızın aklına ve cebine hitap eden projeler sunulsaydı ilçemiz 1999 Marmara depreminden bu yana geçen 23 senede ilçemizin tamamı dönüşebilirdi.

İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Komisyonu Başkanı Av.Ozan Karasay ise şunları söyledi “Eski Zeytinburnu ilçe binasının yerine yapılacağı söylenen E-Spor merkezi binası için Spor Toto Teşkilatı ile yapılan24.08.2022 tarihli reklam sözleşmesinin maddelerinde çok tuhaflıklar var. Yürürlülük maddesi 14’de “Bu sözleşme 14 (Ondört) maddeden ibaret olup,Teşkilat başkanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra 24.08.2022 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha Teşkilat Başkanlığınca ALIKONULMUŞTUR… bir hukukçu olarak yıllardır serbest avukatlık yapıyorum böyle bir sözleşmeye denk gelmedim. Diyen Karasay meclis kararları dahil belediyenin bir çok iş ve işlemini eleştirdi.

Mali İşlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Besli ve ilçe sekreteri Esin Karayazı “ise zaten konuşulması gereken ne varsa başkanlarımız hepsini söyledi benim söyleyecek bir şeyim yok” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)