İtalyan Kozmetik Üreticilerinin Odağı Türkiye

İtalyan firmalarının global iş geliştirmelerini destekleyen Italian Trade Agency – ITA’nın organizasyonuyla Türkiye’ye gelecek olan 100 İtalyan kozmetik üreticisi, 27-29 Eylül tarihleri arasında Türkiye’deki kozmetik ve güzellik sektörünün önde gelen etkinliklerinden Beauty Istanbul’da yer alacak. İtalyan kozmetik üreticileri bu fuarda en yeni ürünlerini görücüye çıkaracak, “Made in Italy” tanıtım kampanyası çerçevesinde üretim yeteneklerini ve potansiyellerini sergileyecek.

Türkiye kozmetik sektörü, büyüme hacmi ve lojistik avantajlarıyla globalde ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Türkiye’nin Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri arasında bir köprü olarak görülmesi, Türkiye’ye olan ilgiyi artırıyor. Dünya kozmetik pazarının 2022 büyüklüğü 400 milyar Euro olarak kaydedilirken, İtalya’nın 13,3 milyar Euro’luk cirosu ile sektördeki potansiyelinin yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kozmetik sektöründeki gelişmelere bakıldığında, son 10 yılda Türkiye kozmetik pazarının yıllık %10'a yakın bir hızla büyüdüğü görülüyor. Bu oran Avrupa ülkeleri için %5 civarında olarak dikkat çekiyor. Global kozmetik endüstrisi içerisindeki önemi günden güne artan Türkiye, Beauty Istanbul Fuarı ile İtalyan kozmetik firmalarının da odağında yer aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Türkiye Pazarı, İtalyan Kozmetik Üreticilerinin Dikkatini Çekiyor

2022 yılında Türkiye’nin kozmetik ithalatında %6’lık bir paya sahip olan İtalyan kozmetik üreticileri 2023’te de bu payı büyütmeyi hedefliyor. Italian Trade Agency – ITA organizasyonu ile Türkiye’ye gelecek olan 100 İtalyan kozmetik üreticisi, 27-29 Eylül tarihleri arasında Türkiye’deki kozmetik ve güzellik sektörünün önde gelen etkinliklerinden Beauty Istanbul’a katılacak. İtalyan katılımcılar bu fuar ile birlikte Türkiye pazarındaki iş birliklerini geliştirmeyi ve yeni ürünlerini global ziyaretçilere sunmayı hedefliyor.

Özellikle doğal ve sürdürülebilir ürünleriyle dikkat çeken, “Made in Italy” üretim zincirlerine sahip, İtalya’nın en önemli kozmetik üreticileri ile tanışmak ve birbirinden özel ürünlerini incelemek için 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Beauty Istanbul Fuarı’nı ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)