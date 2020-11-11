banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sokak Röportajlarımız Tüm Hızıyla Devam Ediyor…
Sokak Röportajlarımız Tüm Hızıyla Devam...
İstanbul’da Su Fiyatı Hala 2018’den Daha Düşük
Son Dakika
İstanbul’da Su Fiyatı Hala 2018’den...
Korkutan İstatistik;Türkiye’de Her 3 Kişiden 1’i Obez
Son Dakika
Korkutan İstatistik;Türkiye’de Her 3 Kişiden...
Ata, Son Nefesini Verdiği Dolmabahçe Sarayı’nda Anıldı
Ata, Son Nefesini Verdiği Dolmabahçe...

İstanbul’da Su Fiyatı Hala 2018’den Daha Düşük

İSKİ’nin bugün İBB Meclisi’nde görüşülecek 2021 yılı bütçe tasarısında, İstanbul’daki su fiyatında yüzde 25 oranında artış yapılması öngörülüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Kasım 2020 Çarşamba 10:19
İstanbul’da Su Fiyatı Hala 2018’den Daha Düşük
banner171

İstanbullular, geçen yıl suda yapılan indirimle, aylık TÜFE artışının ve bakım bedelinin kaldırılması nedeniyle, 2018 yılından daha az su faturası ödüyor. Son bir yılda enflasyon ve döviz kurlarında yaşanan büyük artışla yüksek bakım maliyetlerine rağmen, İstanbul’daki su fiyatı birçok büyükşehir belediyesinden daha ucuz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılı bütçesi, yatırım ve performans programı, bugün İBB Meclisi’nde görüşülerek karara bağlanacak.

İBB Meclisi’nde yapılacak İSKİ Genel Kurulu’nda, son bir yılda enflasyonda ve döviz kurlarında yaşanan büyük artış nedeniyle, bakım maliyetlerinin artmasından yola çıkılarak hazırlanan, su fiyatlarında yüzde 25 artış yapılmasını içeren rapor da ele alınacak.

Geçen yıl Mayıs ayında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun girişimiyle, su ücretlerinde yüzde 40’ın üzerinde indirim yapılması, aylık TÜFE artış bedelinin iptal edilmesi; Temmuz 2020’de ise bakım ücretinin kaldırılması nedeniyle, İstanbullular, hala 2018 yılından daha düşük su faturası ödüyor.

İstanbul’daki 4,5 liralık mevcut su fiyatı; Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu birçok büyükşehir belediyesinden daha ucuz. Bursa’da suyun metreküp fiyatı 4,91 lira, Ankara’da 5 lira, İzmir’de 5,57 lira iken, Kocaeli’nde 10 metreküp üzeri kullanım bedeli 7,06 lirayı buluyor. Öte yandan; İstanbul’da, Temmuz 2020’de suyun metreküpüne yapılan yüzde 12,62’lik artış, bakım bedelinin kaldırılması sebebiyle sadece yüzde 3 zamma tekabül etti.

SU VE ATIKSU ALTYAPISI EKVATORUN ÇEVRESİNE EŞİT

İstanbul’un ekvatorun etrafının uzunluğuna eşit olan 40 bin kilometrelik su ve atıksu altyapısı ile Türkiye’ye bir uçtan bir uca tam 26 kez boru döşenebiliyor. İSKİ, böyle devasa bir altyapıda her gün, en son teknolojik ekipmanlarla bakım yapıyor ve arızalara anında müdahale ederek en kısa sürede gideriyor.

İSKİ, bunun yanı sıra, Avrupa’nın ve dünyanın sayılı su ve atıksu arıtma tesislerini inşa ediyor ve işletiyor. Ayrıca, çevresi yeşillendirilen dere ıslahları ve binlerce kilometrekarelik su havzasının kamulaştırılması gibi çok önemli çevre yatırımlarına imza atıyor.

Bütün bu yatırım ve hizmetlerde kullanılan ekipmanların önemli bir kısmının dövize endeksli olması ve işçi ücretlerindeki artışlar, İSKİ’nin maliyetlerini son bir yılda büyük oranda yukarı çekti. Ancak su fiyatları, 2018 yılından ve Türkiye genelindeki diğer birçok büyük şehirden daha ucuz tüketilmeye devam etti.

YENİ TARİFE 2021’DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onaylaması halinde, İstanbul’da su fiyatlarında, 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere, yüzde 25 oranında artış yaşanacak. 0-15 metreküpe kadar olan (Konut 1. kademe) su kullanımı için uygulanan 4,50 liralık tarife 5,63 liraya, 15 metreküp ve üzeri olan (Konut 2. kademe) 6,76 liralık tarife ise 8,45 liraya yükselecek.

İş yerleri için uygulanan 12,10 liralık tarife 15,13 lira, ‘ortak sayaç konut-konut inşaatı şantiyesi’ kullanımlarındaki 6.76 liralık birim fiyatı 8.45 lira, ‘ortak sayaç iş yeri-iş yeri inşaatı’ kullanımlarındaki 12.56 liralık fiyat ise 15.70 lira olacak.

Köylerdeki konutlarda da 1.13 lira olan su birim fiyatının 1.41 liraya çıkması, ‘köy iş yeri’ statüsündeki yerlerde 3.02 lira olan fiyatın 3.78 lira olması öngörülüyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metrobüs 11 Kasım'da FSM'yi Kullanacak
Metrobüs 11 Kasım'da FSM'yi Kullanacak
İmamoğlu’ndan 10 Kasım’da Atatürk Sergisi ve Kent Ormanı Açılışı
İmamoğlu’ndan 10 Kasım’da Atatürk Sergisi ve Kent Ormanı Açılışı
İstanbullular Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosunu’nu Sevdi
İstanbullular Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosunu’nu Sevdi
Merkez Ankara' da Ofis Etabı Satışa Çıkıyor
Merkez Ankara' da Ofis Etabı Satışa Çıkıyor
Ayak Sağlığınız İçin Deri Ayakkabı Modellerini Seçin
Ayak Sağlığınız İçin Deri Ayakkabı Modellerini Seçin

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169