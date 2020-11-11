İstanbul’da Su Fiyatı Hala 2018’den Daha Düşük

İstanbullular, geçen yıl suda yapılan indirimle, aylık TÜFE artışının ve bakım bedelinin kaldırılması nedeniyle, 2018 yılından daha az su faturası ödüyor. Son bir yılda enflasyon ve döviz kurlarında yaşanan büyük artışla yüksek bakım maliyetlerine rağmen, İstanbul’daki su fiyatı birçok büyükşehir belediyesinden daha ucuz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılı bütçesi, yatırım ve performans programı, bugün İBB Meclisi’nde görüşülerek karara bağlanacak.

İBB Meclisi’nde yapılacak İSKİ Genel Kurulu’nda, son bir yılda enflasyonda ve döviz kurlarında yaşanan büyük artış nedeniyle, bakım maliyetlerinin artmasından yola çıkılarak hazırlanan, su fiyatlarında yüzde 25 artış yapılmasını içeren rapor da ele alınacak.

Geçen yıl Mayıs ayında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun girişimiyle, su ücretlerinde yüzde 40’ın üzerinde indirim yapılması, aylık TÜFE artış bedelinin iptal edilmesi; Temmuz 2020’de ise bakım ücretinin kaldırılması nedeniyle, İstanbullular, hala 2018 yılından daha düşük su faturası ödüyor.

İstanbul’daki 4,5 liralık mevcut su fiyatı; Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu birçok büyükşehir belediyesinden daha ucuz. Bursa’da suyun metreküp fiyatı 4,91 lira, Ankara’da 5 lira, İzmir’de 5,57 lira iken, Kocaeli’nde 10 metreküp üzeri kullanım bedeli 7,06 lirayı buluyor. Öte yandan; İstanbul’da, Temmuz 2020’de suyun metreküpüne yapılan yüzde 12,62’lik artış, bakım bedelinin kaldırılması sebebiyle sadece yüzde 3 zamma tekabül etti.

SU VE ATIKSU ALTYAPISI EKVATORUN ÇEVRESİNE EŞİT

İstanbul’un ekvatorun etrafının uzunluğuna eşit olan 40 bin kilometrelik su ve atıksu altyapısı ile Türkiye’ye bir uçtan bir uca tam 26 kez boru döşenebiliyor. İSKİ, böyle devasa bir altyapıda her gün, en son teknolojik ekipmanlarla bakım yapıyor ve arızalara anında müdahale ederek en kısa sürede gideriyor.

İSKİ, bunun yanı sıra, Avrupa’nın ve dünyanın sayılı su ve atıksu arıtma tesislerini inşa ediyor ve işletiyor. Ayrıca, çevresi yeşillendirilen dere ıslahları ve binlerce kilometrekarelik su havzasının kamulaştırılması gibi çok önemli çevre yatırımlarına imza atıyor.

Bütün bu yatırım ve hizmetlerde kullanılan ekipmanların önemli bir kısmının dövize endeksli olması ve işçi ücretlerindeki artışlar, İSKİ’nin maliyetlerini son bir yılda büyük oranda yukarı çekti. Ancak su fiyatları, 2018 yılından ve Türkiye genelindeki diğer birçok büyük şehirden daha ucuz tüketilmeye devam etti.

YENİ TARİFE 2021’DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onaylaması halinde, İstanbul’da su fiyatlarında, 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere, yüzde 25 oranında artış yaşanacak. 0-15 metreküpe kadar olan (Konut 1. kademe) su kullanımı için uygulanan 4,50 liralık tarife 5,63 liraya, 15 metreküp ve üzeri olan (Konut 2. kademe) 6,76 liralık tarife ise 8,45 liraya yükselecek.

İş yerleri için uygulanan 12,10 liralık tarife 15,13 lira, ‘ortak sayaç konut-konut inşaatı şantiyesi’ kullanımlarındaki 6.76 liralık birim fiyatı 8.45 lira, ‘ortak sayaç iş yeri-iş yeri inşaatı’ kullanımlarındaki 12.56 liralık fiyat ise 15.70 lira olacak.

Köylerdeki konutlarda da 1.13 lira olan su birim fiyatının 1.41 liraya çıkması, ‘köy iş yeri’ statüsündeki yerlerde 3.02 lira olan fiyatın 3.78 lira olması öngörülüyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)