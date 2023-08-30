İstanbul’da Gezilecek En Güzel Semtler

Üç yarımadaya yayılmış on beş milyon (ve giderek artan) sakiniyle İstanbul, özellikle ilk kez gelen ziyaretçiler için korkutucu görünebilir ve hissedilebilir, ancak oldukça kompakt ve dolaşması memnuniyet verici derecede kolaydır. Oldukça verimli ve ucuz toplu taşıma sistemi; metro, tramvaylar, otobüsler, feribotlar, fünikülerler (yamaç demiryolu) ve teleferikleri içerir; hepsine satın alınması kolay tek bir elektronik kartla erişilebilir.

Kentin güney yarımada boyunca uzanan eski kısmına genellikle eski Konstantinopolis'in yeri olan Fatih adı verilir. Turistler için Fatih iki ayrı bölgeye ayrılabilir. Oldukça atmosferik ve tarihi bir bölge olan Sultanahmet'teki otellerin çoğu, şehrin en önemli turistik mekanlarından dördüne yürüme mesafesindedir: Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı. Sirkeci daha modern ama özellikle kullanışlıdır: yürüyerek keşfetmek için Sultanahmet'e, şehrin geri kalanını keşfetmek için ise metro istasyonlarına ve feribot terminallerine yeterince yakındır.

İstanbul’da gezilecek çok sayıda semt, mahalle ve ilçe bulunuyor. İstanbul’u ilk kez ziyaret ediyorsanız, tabii ki ilk olarak Sultanahmet’ten başlayın. Ancak İstanbul’u ikinci ya da üçüncü kez ziyaret ediyorsanız, artık şehrin semtleri hakkında bir fikir sahibi olmanın zamanı gelmiştir demektir.

Sultanahmet

Sultanahmet İstanbul'un en popüler semtidir.

Ayasofya, Sultanahmet Camii, Kapalıçarşı, Yerebatan Sarnıçları, Topkapı Sarayı ve şehrin mutlaka görülmesi gereken tüm tarihi mekanlarıyla turizmin merkezidir. Yapılacak çok şey olduğundan burada yaklaşık iki gün geçirmeyi planlayın.

Ancak burada pek fazla güzel yemek ya da gece yapılacak şey olmadığını unutmayın, bu nedenle geceyi mahallede geçirmek yerine diğer mahallelerde kalıp sadece Sultanahmet'e gezip bir gün geçirmek daha iyidir.

Sultanahmet'i ziyaret etmeden İstanbul gezisi tamamlanmış sayılmaz. Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının sosyal ve politik merkezi olan bu mahalle, sizi İstanbul'un zengin tarihi boyunca gezdirir ve en çarpıcı mimarilerden bazıları, ana meydana yürüme mesafesindedir; örneğin, 6. yüzyıldan kalma Ayasofya. geniş kubbesiyle ufuk çizgisine hakimdir. Görülmesi gereken diğer yerler arasında, 15. yüzyıldan kalma padişahların ikametgahı olan ve 1924 yılında müzeye dönüştürülen Osmanlı döneminden kalma Topkapı Sarayı; çinileri ve minareleriyle ünlü Sultanahmet Camii ve İstanbul'da ayakta kalan en büyük Bizans sarnıcı olan altıncı yüzyıldan kalma Yerebatan Sarnıcı.

Kadıköy

Kadıköy, İstanbul'un Asya yakasındadır ve kesinlikle ziyaret edilmesi gereken popüler turistik cazibe merkezlerinden biridir.

Kadıköy, İstanbul'un huzurlu ve rahat bir yerleşim bölgesidir. Turizm açısından en popüler lokasyon olmasa da, çevresindeki yerel pazarlar ve yemek mekanları sayesinde şüphesiz yaşanması en popüler bölgelerden biridir.

Marmara Denizi'ne yakınlığı sayesinde, yerel restoranlara ve sokak yemeği satıcılarına malzemelerini sağlayan birçok balık ve ürün pazarı bulacaksınız, bu da burayı yemek tutkunları için ziyaret edip yaşamak için harika bir yer haline getiriyor.

Kadıköy Balık Pazarı son yıllarda sokak yemeği turlarının en popüler adreslerinden biri. “İki kıtanın tadı” gibi kapsamlı yemek yürüyüşleri hem Eski Şehir'e hem de Kadıköy'e odaklanıyor. Kadıköy, ayrıca İstanbul’un en iyi gece hayatına sahip semtlerinden biridir. Şehrin önde gelen barlarını ve gece kulüplerini bulabileceğiniz bu semt, her daim canlı ve hareketlidir. Ayrıca yine Kadıköy’de bulunan Moda ve Bağdat Caddesi de, buraya kadar gelmişken göz atmanız gereken yerlerdendir.

Moda İstanbul'un en havalı semti

Moda, kültürel mekanların ve gece kulüplerinin şaşırtıcı bir karışımına sahip modern bir mahalledir; bu, geleneksel ve kültürel deneyimlere dahil olmayı seven ama aynı zamanda güneş battığında parti yapmak isteyen insanlar için harika bir yerdir. Moda, son yıllarda sanatçı ve yazarların yerleştiği bir ilçe. Gün geçtikçe popüler hale gelmesiyle birlikte pek çok yeni kafe ve restorana da ev sahipliği yapıyor. Moda, İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak en iyi semtler arasında yer alıyor.

Kuzguncuk

Kuzguncuk, İstanbul Asya yakasının en kozmopolit semtlerinden biridir. Osmanlı döneminde gayrimüslimlerin yaşadığı semt, o günlerin izlerini hâlâ taşıyor.

Kuzguncuk'ta aynı cadde üzerinde kilise, sinagog ve camileri görebilirsiniz. Kentin zengin kültürünü yansıtan mahalle aynı zamanda yerel özelliklerini de koruyor.

Kuzguncuk, arnavut kaldırımlı dar sokakları, şirin kafeleri, sanat galerileri, tarihi evleri ve kiliseleriyle pitoresk bir mahalle. Burası kesinlikle şehrin en eşsiz noktalarından biri. Şehrin Asya yakasında, Üsküdar iskelesinden kısa bir taksi veya minibüs yolculuğu mesafesinde yer almaktadır.

Burada 16. yüzyıldan bu yana çoğunlukla Osmanlı İmparatorluğu'nun gayrimüslimlerinin yaşadığı tarihi bir mahalle bulacaksınız. Dolayısıyla burada tarihi sinagoglar ve Rum Ortodoks kiliseleri bulunmaktadır. Son birkaç on yılın değişen demografisi nedeniyle günümüzde birbirinden güzel sanat galerileri, şirin kafeler, pastaneler, restoranlar bulacaksınız ve insanların kaldırımlara sıralanan bu kafelerin masalarında günlerini birbirine karışarak geçirdiğini göreceksiniz.

Kuzguncuk, arnavut kaldırımlı dar sokakları ve iki, üç katlı (bazıları San Francisco'dakilere benzeyen) güzel evleriyle de dizi ve reklam çekimleri için popüler bir yer.

Mahalle, son dönemde bostanlarını vermek için direnen aktivist yerel halk tarafından da tanındı ve böylece Kuzguncuk'ta artık ziyaretçilere açık bir halk bahçesi (bostan) oluştu. Kuzguncuk gezilecek yerler listesindeki ana cazibe merkezlerinin birçoğu İstanbul’da gezilecek yerler listesinde yer almaktadır.

Beşiktaş

Beşiktaş Balık Pazarı'ndaki ucuz ama lezzetli restoranlarda İstanbullular gibi yiyip içebilir, ilçenin hareketli gece hayatına katılabilirsiniz.

İlçede Etiler ve Levent gibi lüks mahalleler de bulunmaktadır. Burada Nusr-et ve Ulus 29 gibi üst sınıf restoranları bulabilirsiniz. Ayrıca şehrin en lüks alışveriş merkezleri ve otellerinden bazıları Beşiktaş'tadır.

Beşiktaş aynı zamanda Beşiktaş JK futbol kulübünün de memleketidir. Vodafone Arena Stadı da ilçede bulunmaktadır. Kısacası Beşiktaş, İstanbul'un yerlisi gibi yaşama deneyimi yaşayabileceğiniz en iyi semtidir.

Beşiktaş’ta kaçırmamanız gereken yerlerden biri de Ortaköy’dür. Ortaköy mahallesi Beşiktaş'ın hemen kuzeyinde, Boğaziçi Köprüsü'nün hemen altında yer alan en hareketli mahallelerden biridir. Hareketli bir ana meydan, deniz kenarında fotoğraf çekme fırsatlarını yakalayan ve sokak yemeklerinden atıştırmalıklar yiyen turistlerle doludur. Gece hayatı açısından da popüler bir lokasyon olan Ortaköy, atlamamanız gereken bir semt.

Yapılacak şeyler

Ortaköy Meydanı'nı ziyaret edin - Ortaköy'ün kalbinde, Boğaz'ın güzel manzarası eşliğinde oturup çay veya kahvenizi yudumlarken kalabalığı izleyebilirsiniz.

Ortaköy Camii'ni görün; meydandan net bir görüş alanı içinde yer alan Ortaköy Camii'ni kaçırmayacaksınız. Burada, arka planda Ortaköy Camii ve Boğaz Köprüsü ile ikonik bir fotoğraf çekmek için turistlerin ve yerli halkın sıraya girdiğini göreceksiniz.

Balat

Balat, İstanbul'un en eski ve en güzel semtlerinden biridir. Eminönü sahil şeridinin ötesinde, Haliç boyunca, ailelerle dolu yemyeşil parkları ve sahil boyunca yılan gibi kıvrılarak dolan ve Haliç'in sonunda Pierre Loti Tepesi'nde biten bir gezinti yolunu göreceksiniz.

Eskiden Yahudi ve Rum Ortodoks ailelerin yaşadığı bir mahalle olan burada birçok kilise ve sinagog bulabilirsiniz. Son zamanlarda turistlerin popülaritesi artan mahallede artık kafeler, geleneksel restoranlar, sanat galerileri ve vintage mağazaların sıralandığı sokaklar bulabilirsiniz. Balat mahallesi, Haliç metro durağından sahil şeridi boyunca sadece kolay bir yürüyüş mesafesinde yer almaktadır.

Burada görülecek çok şey var; özellikle Viyana'da dökme demirden yapılmış ve yerinde monte edilen prefabrik Aziz Stephen Bulgar Kilisesi görülmeye değer.

Tepenin ilerisinde, 14. yüzyıla ait mozaik ve fresklerin muhteşem örneklerini görmek için Bizans döneminden kalma Kariye Kilisesi'ne uğrayın ve ardından şehrin en eski sinagoglarından biri olan Ahrida Sinagogu'nu ziyaret edin. Mikro kahve kavurma makineleri, seramik atölyeleri, sanat galerileri ve vintage mağazaları da dahil olmak üzere çok sayıda genç işletme bulacaksınız.

Fener ve Balat birbirine komşu iki tarihi ilçedir. Fener, Ortodoks Hıristiyanların fahri patrikliğine sahiptir ve dünyanın her yerinden ziyaretçi çekmektedir. Balat, Osmanlı İstanbul'unda şehrin Yahudi mahallesiydi.

Fener ve Balat, 3. nesil kahvehaneleri, yöresel lezzetler sunan restoranları ve rengarenk evleriyle İstanbul'un son yılların popüler semtlerinden. Fotoğraf tutkunları bu ilçelerde harika fotoğraflar çekeceklerine emin olabilirler.

Sarıyer

İstanbul’da gezilecek en güzel semtlerden biri de Sarıyer’dir.

Sarıyer ayrıca turistlerin ziyaret edebileceği en iyi mahallelerden bazılarına da sahiptir. Türkiye'nin kültür merkezi olan İstanbul'da turistlerin mutlaka görmesi gereken pek çok yer bulunmaktadır. Bu yerlerin bir kısmı Sarıyer ilçesinde bulunmaktadır. Sarıyer gezilecek yerler listesinde mutlaka olması gereken cazibe merkezlerinden bazıları şunlardır;

• Belgrad Ormanı: Belgrad Ormanı İstanbul'un en sevilen yeşil alanıdır. 1300 dönümden fazla alana yayılan ormanlık alan, kamp ve piknik alanı olarak hizmet veriyor. 6,5 km uzunluğundaki parkuruyla da koşucuların ve yürüyüşçülerin favori destinasyonlarından biri.

Atatürk Arboretumu: Daha az bilinen bu alan, Belgrad Ormanı'nın hemen altında yer almaktadır. 700 dönümden fazla bir alanı kaplamaktadır ve birçok gölet ve yürüyüş parkuruna sahiptir. Botanik bahçesi çok çeşitli ağaç ve bitkilere sahiptir. Bu nedenle bu müze parkında yapabileceğiniz aktiviteler plantasyonu korumakla sınırlıdır. Gezi, yürüyüş ve fotoğraf çekmek için en iyisidir.

• Emirgan Korusu (Park): Emirgan Korusu, İstanbul'un merkezi bölgesinin en büyük dinlenme alanlarından biridir. Emirgan Korusu yıl boyu güzel olsa da her yıl düzenlenen Lale Festivali'nde binlerce lale dikimiyle çok daha renkli bir yer haline geliyor. Aileniz ve sevdiklerinizle Boğaz manzarası eşliğinde kaliteli vakit geçirebilirsiniz.

• Rumeli Hisarı Müzesi: Rumeli Hisarı, boğazın en dar noktasında kurulmuş bir Orta Çağ kalesidir. Yapımı 15. yüzyılda Sultan II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) tarafından Konstantinopolis'in fethini kolaylaştırmak amacıyla yaptırılmıştır. Bugün Rumeli Hisarı Müzesi tarihe açılan bir kapı, bazen de konserlerin yapıldığı bir açık hava mekanı olarak hizmet veriyor.

• Rumeli Feneri: Rumeli Feneri 1856 yılında inşa edilmiş tarihi bir deniz feneridir. Halen kullanılmakta olan deniz feneri, küçük bir balıkçı kasabasındaki 17. yüzyıldan kalma bir kalenin yakınındadır. Tarihi deniz feneri kısa, huzurlu bir gezi için iyi bir destinasyon olabilir.

• Sadberk Hanım Müzesi: Sadberk Hanım Müzesi, Türkiye'nin ilk özel müzesidir. Sarıyer sahilinde yer alan, geçmişi 19. yüzyıla dayanan tarihi bir konakta 1980 yılında hizmete açılmıştır. Müzede arkeolojik eserler, cam, metal, porselen ve ahşap eserler, nakışlar ve daha fazlasını içeren 20.000'den fazla parça sergileniyor. Müzenin kütüphanesi, eser ve kalıntıların yanı sıra bölgenin tarihine de ışık tutuyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)