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İstanbul İçi̇n Sağanak Yağmur Uyarısı!

İstanbul’da saat 15:00’ten itibaren kuvvetlenecek Lodosla birlikte, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. İBB, olumsuzluklara karşı alarm durumuna geçerken, vatandaşlardan da dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Nisan 2022 Perşembe 15:59
İstanbul İçi̇n Sağanak Yağmur Uyarısı!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; öğleden sonra (15:00) rüzgârın güneyli yönlerden (Lodos) kuvvetlenmesi (15-45km/s), beraberinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Avrupa yakası Boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinde etkili olması beklenen yağışların; Kartal, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde de kısa süreli ve kuvvetli (15-30kg/m2) olabileceği tahmin ediliyor.
 

Akşam saatlerine (20:00) kadar etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu riskleri bulunuyor.

İBB Ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alarm durumuna geçti. İstanbulluların da 15.00 – 20.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olması istendi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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