İstanbul Gezi Rehberi - İstanbul Gezisi Hakkında Bilgiler

Müzeleri, dünyaca ünlü tarihi yapıları, plajları ve turistik cazibe merkezleriyle eşsiz bir kültür deneyimi sunan İstanbul'da yapılacak da birçok turistik aktivite bulunabilir. Burnumuzun dibindeki, tarih dolu bu şehrin gezilecek yerlerinden, konaklama bilgilerine ve yapılacak turistik aktivitelerine kadar her şeyi İstanbul gezi rehberi adlı bu yazımızda bulabilirsiniz.

İstanbul, daha çok 3-4 günlük bir gezi ile gezilen şehirlerden. Ancak bu şehir için 1 ay bile ayırsanız, sıkılmadan gezilecek ve yapacak birçok aktivite bulabilirsiniz. Sırf adalar için bile 1 gününüzü ayırsanız, muhteşem bir İstanbul gezi deneyimi yaşayabilirsiniz.

İstanbul'da Gezilecek En Güzel Yerler

İstanbul'da gezip görülecek çok sayıda turistik yerler var. Bunların hepsini 3-4 günde gezemeyeceğiniz gibi, 1 haftada gezemiyorsunuz. Fakat bu şehri ikinci, üçüncü kez gidiyorsanız çok daha fazla yer var. Ancak biz İstanbul'u ilk kez ziyaret edenler için tarihi ve turistik yerlerden bahsedeceğiz.

1.Sultanahmet Camii

Şüphesiz İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri. Birbirinden güzel süslemeleri ve dış mimari yapısıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin mutlaka İstanbul'da görülecek yerler listesine eklediği bu tarihi camii, şehirde kaçırılmaması gereken en özel ve en önemli yapılardan.

Kurulduğu günden günümüze İstanbul'un en önemli çekim merkezlerinden biri olmuş olan Sultanahmet Camii, tarihi yarımada sınırları içerisinde Sultanahmet Meydanı'nda yer alıyor. Bulunduğu konum İstanbul'da en kolay şekilde ulaşabileceğiniz bir yer. Camiye ulaşım Kabataş-bağcılar tramvayını kullanarak Sultanahmet durağına gelmeniz gerekiyor. Camiye bu tramvay durağından 2-3 dakika yürüyerek rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

2.Ayasofya Müzesi

Tarihi Bizans dönemine kadar uzanan Ayasofya, İstanbul'un fethiyle camiye çevrilmiş İstanbul'un en güzel gezilecek yerlerinden biri. Birbirinden güzel iç mekan süslemeleri, duvarlardaki mozaikler ve çok daha fazlasıyla mükemmel bir kültür deneyimi sunan bu camii, günümüzde bir müze olarak hizmet veriyor.

Ayasofya ilk olarak bir kilise olarak kurulmuş ve Fatih Sultan Mehmet'in şehri almasıyla bir camiye çevrilmiş. Atatürk'ün emriyle de bir müzeye dönüştürülmüş olan bu tarihi yapı günümüzde 100 TL ücret ödeyerek girebileceğiniz en özel müzelerden. Ayrıca müzede müzekart da geçerli.

3.Yerebatan Sarnıcı

İstanbul'un en güzel ve en özel tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, şehirdeki en fazla ziyaret edilen yapılardan biri. Medusa başlarıyla ünlü olan bu tarihi yapı da listeye eklenmesi gereken önemli turistik yerlerden.

4.Topkapı Sarayı

İstanbul sarayları arasında en ünlüsü ve en çok ziyaret edileni olan Topkapı Sarayı, özellikle yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olarak biliniyor. Saray oldukça büyük. Bu yüzden de en azından 2 saatlik bir zamanınızı saray gezisi için ayırmanız gerekebiliyor. İstanbul gezi rehberi için en önemli turistik yapılardan olan bu sarayın içerisinde Osmanlı Dönemi'nden kalma silahlar, tarihi eserler, hazineler ve çok sayıda resim görebilirsiniz. Saray giriş ücreti 90 TL ve burada müzekart geçmiyor.

5.Sultanahmet Meydanı

Foto Kaynak ; https://gezilecekyerler-listesi.com/sultanahmet-gezilecek-yerler/

Birbirinden eski sütunlar ve tarihi eserlerle dolu olan Sultanahmet Meydanı, şehirdeki en popüler turistik noktalardan biri. Burası şehrin kalbinin attığı yer olmasından dolayı çok sayıda turistik yeri de burada bulabiliyorsunuz.

Sultanahmet Meydanı'na geldikten sonra kapalıçarşı ve Eminönü kısa bir yürüyüş mesafesinde olacaktır. Ayrıca meydan yakınlarında Hürrem Sultan Hamamı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Gülhane Parkı ve Çemberlitaş gibi daha İstanbul gezilecek yerler listesine eklenebilecek çok sayıda tarihi ve turistik yeri de bulabilirsiniz.

Sultanahmet meydanından Tramvayları kullanarak Galata Kulesi'nden Beşiktaş'taki gezip görülecek yerler İstanbul'un en önde gelen semtlerine de çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bu yüzden İstanbul gezi rehberi için bir plan yaparken Sultanahmet Meydanı'nı gezinize başlangıç noktası olarak seçebilirsiniz.

Turistik yerlerin yanı sıra meydan, birçok restoran ve cafeye de ev sahipliği yapmaktadır. Fiyatlar daha çok yabancı turistler için olduğundan yerli turistlere pahalı geliyor olsa İstanbul'daki en ünlü mekanlardan bazılarını bu meydan yakınlarında bulabilirsiniz.

Büyükada, Burgazada ve Heybeliada

İstanbul'a 1 hafta veya daha uzun bir süreliğine geliyorsanız, gezi listenizde mutlaka Büyükada, Heybeliada veya Burgazada olmalı. Bu 3 ada Prens Adaları'nın en büyükleri ve en çok ziyaret edilenleri. Hem yerli hem de yabancı turistlerin akın ettiği bu adalarda yapılacak birbirinden güzel turistik aktiviteleri, gezilecek yerleri, tarihi yapıları, köşkleri, müzeleri ve plajları da bulabilirsiniz. Özellikle plaj konusunda zengin olan bu 3 adada eşsiz bir plaj deneyimi yaşayabilirsiniz.

Büyükada, Prens Adaları içerisinde en büyük ve en kalabalık olandır. Tabii buna bağlı olarak her şey bu adada daha pahalıdır. Eşsiz bir kahvaltı yapabileceğiniz gibi, birbirinden güzel balık restoranlarına da ev sahipliği yapan Büyükada'da gezilecek çok sayıda yer var. Özellikle çift olarak İstanbul'u ziyaret ediyorsanız, büyükada da 1 gece de olsa konaklamayı düşünebilirsiniz.

Prens Adaları içinde en romantik atmosfere sahip olan Büyükada'da konaklama fiyatları İstanbul'un merkezindeki otellere nazaran daha uygun. Ayrıca gecelerin sessizliği ve huzurlu atmosferi tam çiftlere göre. Burada bir gece de olsa konakladıktan sonra mutlaka Büyükada Plajları'na da uğrayın. Büyükada'da aile plajları da var. Yani kız arkadaşınızı veya eşinizi alıp gidebileceğiniz güvenli birçok plaj Büyükada bulunabilir.

Burgazada ise daha çok Sait Faik Abasıyanık Müzesi ile ünlü bir ada. Bu ada da tıpkı Büyükada gibi oldukça popüler. Ancak Büyükada ve Heybeliada'ya nazaran biraz daha sakin bir atmosfere sahip diyebiliriz. Burgazada plajları da oldukça ünlüdür. Özellikle İstanbullunun müdavimi olduğu birçok plaj da bu adada bulunabilir.

Heybeliada ise Prens Adalar içinde en büyük ikinci ada olmasıyla ünlüdür. Birbirinden güzel manzara seyredebileceğiniz tepeleri ile ünlü olan bu adada da çok sayıda gezip görülecek tarihi ve turistik yerleri bulabiliyorsunuz. Ayrıca yeme içme konusunda da oldukça başarılı ve popüler restoranlara sahip olan Heybeliada hafızalara kazınacak bir hafta sonu deneyimi sunmaktadır.

Heybeliada'da da birçok plaj bulunur. Bazı plajlar aile dostu plajlarken bazıları daha çok parti yapmak isteyen genç kesimin tercih ettiği plajlardan oluşur. Ancak Prens Adaları'nda denize girmek için güzel bir plaj arıyorsanız, Heybeliada ve Burgazada yerine Büyükada'yı tercih edin deriz. Hem plaj sayısı hem de manzarası bakımından Prens Adaları içinde en güzel plajlara sahip olan ada Büyükada'dır.

İstanbul gezi rehberi adlı bu yazımızda hem şehirdeki gezilecek yerlerden hem de adalardan bahsettik. Tabii ki İstanbul'da görülecek yerler bu yerlerden ibaret değil. Daha listeye onlarca yer eklemek mümkün. Ancak şehirde 3-4 gün süreniz varsa, adaları ve sultanahmet meydanını gördüğünüzden emin olun deriz.