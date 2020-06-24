Ev temizliği gibi özel bir alanın dışarıya açılması oldukça zordur. Evinize temizlik yapacak elemanı seçmenin zorluğunu herkes yaşamıştır. Bu noktada Temizlike, İstanbul güvenilir ev temizliği için birçok ayrıntıyı değerlendirmektedir. Özellikle anlaşmalı olduğumuz firmaların referansları bizim için önemlidir. Bunun yanı sıra siz kapıdan gittiğiniz zaman bilgi sahibi olamayacağınız birçok konu Temizlike veritabanında saklı tutulmaktadır. Bize güvenin, evinizi kusursuz bir şekilde temizleteceğiz. Size sadece tertemiz evinizin tadını çıkartmak kalacak. Yorgun argın geldiğiniz işten sonra tertemiz bir evde ayaklarınızı oturup uzatmayı, mis gibi kokan nevresimlerde uyumayı kim istemez ki?

İstanbul’da Hizmet Verilen İlçeler

Temizlike.com İstanbul ev temizliği konusunda şu ilçelerde hizmet vermektedir; Bakırköy, Kadıköy, Esenyurt ve Beylikdüzü olmak üzere Yeditepe’nin tüm ileçlerinde varız.

İstanbul Ev Temizliği Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Ev temizliğinin birçok aşaması vardır. Bu aşamalar arasında özellikle camları silmek gibi fazla zaman gerektirecek kısımlar yer almaktadır. İsterseniz komple evinizi isterseniz de evinizin bir kısmını İstanbul uygun fiyatlı ev temizliği firmaları ile temizleterek sizin memnuniyetinizi sağlıyoruz. Ev temizliği konusunda fiyat almak istediğinizde belirli kriterler önemlidir, bunlar:

Evin oda sayısı (3+1, 2+1 vs.)

Evde temizletilmek istenen alanlar (Örneğin balkonlar yıkanacak, camlar silinecek ya da balkonum cam kaplı silinecek vb.)

Evin metrekaresi

Evin şu an ki kirlilik durumu

Kaç saat temizlik yapılması istendiği

gibi birçok faktör alacağınız fiyatı mutlaka etkileyecektir. Bu nedenle Temizlike üzerinden hizmet alırken isteklerinizi ayrıntılı bir şekilde bildirmeniz sizin ve hizmet verecek firmanın en iyi temizliği yapması için iyi olacaktır. Bunun yanında “evde küçük çocuk var mı?” ve “evcil hayvan besliyor musunuz?” sorularından birine de cevabınız evet ise bunu da mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Temizlike’dan alacağınız hizmet sayesinde tek bir firmaya bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Birden çok firmadan alacağınız tekliflerden hanigisi bütçeniz için en uygun ise onu tercih ederek uygun fiyatlı hizmetlerimizden fayadalanabilirsiniz