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İstanbul'da Tarihi Cumhuriyet Buluşması

İstanbul Mardinliler Derneği tarafından projelendirilen Cumhuriyet Şöleni programı bir TÜRKİYE projesine dönüştü. Mardinliler Derneği Genel Başkanı Nedim Kaya, Başkan Vekili Remzi Tanış ve Genel Sekreter Murat Çuhadar tarafından projelendirilen Cumhuriyet Şöleni projesi 23 Ekim tarihinde gerçekleşen toplantıda bir TÜRKİYE Projesine dönüştü. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ekim 2021 Pazartesi 09:46
İstanbul'da Tarihi Cumhuriyet Buluşması
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MARDİNLİLER TÜRKİYE’Yİ TOPLADI

Başkanlığını Ömer Erdoğan’ın yaptığı Yedi Renk Tek Yürek Platformu proje ortağı olarak dahil olmasıyla birlikte ülkemizin 81 iline ait Vakıf Dernek Konfederasyon ve Federasyonların bu çalışmada yer alması kararlaştırıldı. 

Ev sahipliğini Nedim Kaya’nın yaptığı buluşmada, proje ile ilgili Mardinder Genel Başkanı Nedim Kaya şunları söyledi. “ Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan bu projenin bizler sadece hizmetkarlarıyız. Cumhuriyetimizin kuruluşunu büyük bir coşku ile kutlayacağız. Renklerimiz farklı olsada cumhuriyet çatısı altında duruşlarımız aynıdır. İlk defa bir STK tarafndan organize edilecek olan bu bütünleştirici ve buram buram Cumhuriyet kokan çalışmada olmanın gururunu yaşıyorum. Ülkemizin hakikaten gurur vesilesi olan STK temsilcileri ile bugün bir arada olmak ve birlikte el ele bir projeyi yönetmek ayrı bir onurdur. Bu vesile ile Başta 7 Renk Tek Yürek Platformumuzun kıymetli Başkanı Saygıdeğer abim Ömer Erdoğan’a, Platformun her bir üyesine ve diğer kuruluşlarımıza bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Bizler birlikte güzeliz ve birlikte kalmaya devam edeceğiz.” Şeklinde konuştu. 

Mardinder Genel Başkanı Nedim Kaya’nın ardından söz alan Yedi Renk Tek Yürek Platformu Başkanı Ömer Erdoğan ise yaptığı konuşmada şunları söyledi. 

“ Böylesine özel, anlamlı ve olması gereken bir projeyi hazırladıkları için MARDİNDER yönetimine teşekkür ediyorum. Bu proje bir TÜRKİYE projesidir. Cumhuriyete sahip çıkma ve hizmet etme zorunluluğumuzdur. Bu proje Bütün Türk Milletinin sarsılmaz bütünlüğünü birkez daha ortaya koyarak, dosta güven, düşmana korku veren bir duruş projesidir. Zihniyetlerimiz farklı olsada, zihinlerimiz TÜRKİYE’dir. Bu nedenle bütün katılımcılarımızla birlikte bu taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyacağız. MARDİNDER bu projeyi başlattı, bizlerde finalleştireceğiz.” Şeklinde konuştu.

Toplantının Divan Başkanlığını yöneten İbrahim Biter ise tüm katılımcılara katkı ve katılımlarından ötürü teşekkür ederek, 28 Ekim’de Cumhuriyet duruşunun ideolojilerden, siyasetten arındırılmış şekliyle, sokaklara taşacak kitlelerle büyük bir coşku selini hazırlamaya yönelik hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Cumhuriyet Şöleni Projesinin Paydaşları ;

Rize Federasyonu

Muş Vakfı

Bitlis Konfederasyonu

Siirt Vakfı

Şanlıurfa Sanayici İş Adamları Derneği

Yörük Türkmen Derneği

Balkan Kadınlar Derneği

Balıkesir Derneği

Niğde Derneği

Doğu ve Güneydoğu Platformu

Denizli Eğitim ve Kültür Derneği

Malatya Derneği

Adıyaman Derneği

Yozgat Derneği

Egeliler Federasyonu

Karadenizliler Federasyonu

Tokat Derneği

Kayseri Derneği

Manisa Derneği

Alevi Dernekler Federasyonu

Bilecik Federasyonu

Rumeli Balkan Derneği

Diyarbakırlılar Derneği

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Son Güncelleme: 25.10.2021 09:48
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