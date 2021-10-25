İstanbul'da Tarihi Cumhuriyet Buluşması

MARDİNLİLER TÜRKİYE’Yİ TOPLADI
Başkanlığını Ömer Erdoğan’ın yaptığı Yedi Renk Tek Yürek Platformu proje ortağı olarak dahil olmasıyla birlikte ülkemizin 81 iline ait Vakıf Dernek Konfederasyon ve Federasyonların bu çalışmada yer alması kararlaştırıldı.
Ev sahipliğini Nedim Kaya’nın yaptığı buluşmada, proje ile ilgili Mardinder Genel Başkanı Nedim Kaya şunları söyledi. “ Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan bu projenin bizler sadece hizmetkarlarıyız. Cumhuriyetimizin kuruluşunu büyük bir coşku ile kutlayacağız. Renklerimiz farklı olsada cumhuriyet çatısı altında duruşlarımız aynıdır. İlk defa bir STK tarafndan organize edilecek olan bu bütünleştirici ve buram buram Cumhuriyet kokan çalışmada olmanın gururunu yaşıyorum. Ülkemizin hakikaten gurur vesilesi olan STK temsilcileri ile bugün bir arada olmak ve birlikte el ele bir projeyi yönetmek ayrı bir onurdur. Bu vesile ile Başta 7 Renk Tek Yürek Platformumuzun kıymetli Başkanı Saygıdeğer abim Ömer Erdoğan’a, Platformun her bir üyesine ve diğer kuruluşlarımıza bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Bizler birlikte güzeliz ve birlikte kalmaya devam edeceğiz.” Şeklinde konuştu.
Mardinder Genel Başkanı Nedim Kaya’nın ardından söz alan Yedi Renk Tek Yürek Platformu Başkanı Ömer Erdoğan ise yaptığı konuşmada şunları söyledi.
“ Böylesine özel, anlamlı ve olması gereken bir projeyi hazırladıkları için MARDİNDER yönetimine teşekkür ediyorum. Bu proje bir TÜRKİYE projesidir. Cumhuriyete sahip çıkma ve hizmet etme zorunluluğumuzdur. Bu proje Bütün Türk Milletinin sarsılmaz bütünlüğünü birkez daha ortaya koyarak, dosta güven, düşmana korku veren bir duruş projesidir. Zihniyetlerimiz farklı olsada, zihinlerimiz TÜRKİYE’dir. Bu nedenle bütün katılımcılarımızla birlikte bu taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyacağız. MARDİNDER bu projeyi başlattı, bizlerde finalleştireceğiz.” Şeklinde konuştu.
Toplantının Divan Başkanlığını yöneten İbrahim Biter ise tüm katılımcılara katkı ve katılımlarından ötürü teşekkür ederek, 28 Ekim’de Cumhuriyet duruşunun ideolojilerden, siyasetten arındırılmış şekliyle, sokaklara taşacak kitlelerle büyük bir coşku selini hazırlamaya yönelik hazırlıkların sürdüğünü söyledi.
Cumhuriyet Şöleni Projesinin Paydaşları ;
Rize Federasyonu
Muş Vakfı
Bitlis Konfederasyonu
Siirt Vakfı
Şanlıurfa Sanayici İş Adamları Derneği
Yörük Türkmen Derneği
Balkan Kadınlar Derneği
Balıkesir Derneği
Niğde Derneği
Doğu ve Güneydoğu Platformu
Denizli Eğitim ve Kültür Derneği
Malatya Derneği
Adıyaman Derneği
Yozgat Derneği
Egeliler Federasyonu
Karadenizliler Federasyonu
Tokat Derneği
Kayseri Derneği
Manisa Derneği
Alevi Dernekler Federasyonu
Bilecik Federasyonu
Rumeli Balkan Derneği
Diyarbakırlılar Derneği
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)